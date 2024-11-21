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بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على انخفاض - جريدة البورصة

11/21/2024 11:26:16 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الخميس، على وقع الانخفاض، حيث سجل مؤشرها الرئيسي“مازي” تراجعًا بنسبة 0.79%، ليستقر بذلك عند 14.868.14 نقطة.

وسجل مؤشر MASI.20′′، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، انخفاضًا بنسبة 0.91% إلى 1.207.59 نقطة. كما سجل MASI، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، خسارة بنسبة 0.86% إلى 1.062.43 نقطة.

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من جهته، سجل“MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، انخفاضا بنسبة 0.59% إلى 1.444,14 نقطة.

وفيما يتعلق بالمؤشرات الدولية، سجل مؤشر“إف تي إس إي – سي إس إي موروكو 15′′، خسارة بنسبة 0,94% ليستقر عند 14.046,54 نقطة، فيما سجل مؤشر“إف تي إس إي- سي إس إي موروكو آل – ليكيد”، انخفاضًا بنسبة 0,92% إلى 12.522,8 نقطة.

المصدر:

MENAFN21112024000202011048ID1108913456

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