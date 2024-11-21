بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على انخفاض - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الخميس، على وقع الانخفاض، حيث سجل مؤشرها الرئيسي“مازي” تراجعًا بنسبة 0.79%، ليستقر بذلك عند 14.868.14 نقطة.
وسجل مؤشر MASI.20′′، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، انخفاضًا بنسبة 0.91% إلى 1.207.59 نقطة. كما سجل MASI، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، خسارة بنسبة 0.86% إلى 1.062.43 نقطة.
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من جهته، سجل“MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، انخفاضا بنسبة 0.59% إلى 1.444,14 نقطة.
وفيما يتعلق بالمؤشرات الدولية، سجل مؤشر“إف تي إس إي – سي إس إي موروكو 15′′، خسارة بنسبة 0,94% ليستقر عند 14.046,54 نقطة، فيما سجل مؤشر“إف تي إس إي- سي إس إي موروكو آل – ليكيد”، انخفاضًا بنسبة 0,92% إلى 12.522,8 نقطة.
المصدر:
MENAFN21112024000202011048ID1108913456
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