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ارتفاع الذهب عند التسوية للجلسة الرابعة على التوالي - جريدة البورصة

11/21/2024 11:26:14 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة صندوق النقد: من المبكر تقييم خطط ترامب بشأن الرسوم الجمركية ارتفاع الأسهم الأمريكية عند الإغلاق.. وداو جونز يقفز 460 نقطة خام برنت يرتفع لأعلى مستوى خلال 10 جلسات متجاوزًا 74 دولارًا

عززت أسعار الذهب مكاسبها خلال تعاملات الخميس، مع ارتفاع الطلب على أصول الملاذ الآمن، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا.

وعند تسوية التداولات، صعدت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.85% أو 23.2 دولار عند 2674.90 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى للمعدن الأصفر منذ نهاية جلسة 8 نوفمبر (2694.80 دولار).

وحدّ من مكاسب الجلسة، ارتفاع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.35% عند 107.03 نقطة.

يأتي ذلك رغم انخفاض عدد الطلبات المقدمة للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة بمقدار 6 آلاف طلب إلى 213 ألفا، خلال الأسبوع المنتهي في 16 نوفمبر، خلافًا لتوقعات ارتفاعها إلى 220 ألف طلب.

وقال“توم باركين”، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، خلال مقابلة مع صحيفة“فايننشال تايمز”، إنه يتوقع أن يستمر التضخم في الانخفاض في أكبر اقتصاد في العالم، على الرغم من أن التقدم في احتواء ضغوط الأسعار وصل إلى مرحلة الثبات.

المصدر:

MENAFN21112024000202011048ID1108913454

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