ارتفاع الذهب عند التسوية للجلسة الرابعة على التوالي - جريدة البورصة

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عززت أسعار الذهب مكاسبها خلال تعاملات الخميس، مع ارتفاع الطلب على أصول الملاذ الآمن، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا.
وعند تسوية التداولات، صعدت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.85% أو 23.2 دولار عند 2674.90 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى للمعدن الأصفر منذ نهاية جلسة 8 نوفمبر (2694.80 دولار).
وحدّ من مكاسب الجلسة، ارتفاع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.35% عند 107.03 نقطة.
يأتي ذلك رغم انخفاض عدد الطلبات المقدمة للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة بمقدار 6 آلاف طلب إلى 213 ألفا، خلال الأسبوع المنتهي في 16 نوفمبر، خلافًا لتوقعات ارتفاعها إلى 220 ألف طلب.
وقال“توم باركين”، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، خلال مقابلة مع صحيفة“فايننشال تايمز”، إنه يتوقع أن يستمر التضخم في الانخفاض في أكبر اقتصاد في العالم، على الرغم من أن التقدم في احتواء ضغوط الأسعار وصل إلى مرحلة الثبات.
المصدر:
MENAFN21112024000202011048ID1108913454
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