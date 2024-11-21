ارتفاع عدد مخالفات البناء في محافظتي العاصمة والشمالية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

كشفت‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬عن‭ ‬تحصيل‭ ‬233‭.‬565‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬من‭ ‬الرخص‭ ‬التي‭ ‬أصدرت‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬حتى‭ ‬الربع‭ ‬الثالث،‭ ‬بينما‭ ‬بلغ‭ ‬عام‭ ‬2023م‭ ‬نحو‭ ‬516‭.‬549‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬حُصلت‭ ‬من‭ ‬الرخص‭ ‬التي‭ ‬أصدرت‭.‬

وبينت‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬ردها‭ ‬على‭ ‬السؤال‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬النائب‭ ‬جلال‭ ‬الكاظم‭ ‬بأن‭ ‬نسبة‭ ‬رخص‭ ‬البناء‭ ‬الجديدة‭ ‬والاضافات‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬60‭.‬4‭%‬،‭ ‬اما‭ ‬رخص‭ ‬الترميم‭ ‬11.7%،‭ ‬ورخص‭ ‬الهدم‭ ‬3‭%‬،‭ ‬ورخص‭ ‬التحويط‭ ‬2‭%‬،‭ ‬أما‭ ‬الرخص‭ ‬الأخرى‭ ‬22.9%‭.‬

وتبين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التقرير‭ ‬أن‭ ‬ارتفاع‭ ‬عدد‭ ‬المخالفات‭ ‬المرصودة‭ ‬في‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬مقارنةً‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬حيث‭ ‬رصدت‭ ‬الأمانة‭ ‬560‭ ‬مخالفة‭ ‬بناء‭ ‬مقارنةً‭ ‬بالعام‭ ‬الماضي،‭ ‬حيث‭ ‬رصدت‭ ‬فيه‭ ‬232‭ ‬مخالفة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬عدد‭ ‬المخالفات‭ ‬في‭ ‬بلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الشمالية،‭ ‬حيث‭ ‬رصدت‭ ‬456‭ ‬مخالفة‭ ‬بناء‭ ‬مقارنةً‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬رصدت‭ ‬فيه‭ ‬106‭ ‬مخالفات‭.‬

أما‭ ‬النسبة‭ ‬في‭ ‬بلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الجنوبية‭ ‬فقد‭ ‬انخفضت،‭ ‬حيث‭ ‬رصدت‭ ‬البلدية‭ ‬240‭ ‬مخالفة‭ ‬لهذا‭ ‬العام‭ ‬مقارنة‭ ‬بالعام‭ ‬الماضي‭ ‬والتي‭ ‬رصدت‭ ‬فيها‭ ‬الى‭ ‬317‭ ‬مخالفة‭ ‬بناء،‭ ‬أما‭ ‬بلدية‭ ‬المحرق‭ ‬فقد‭ ‬رصدت‭ ‬156‭ ‬مخالفة‭.‬

أما‭ ‬بخصوص‭ ‬المخالفات‭ ‬التي‭ ‬رفعت‭ ‬الى‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬355‭ ‬دعوى‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬2023‭ ‬إلى‭ ‬غاية‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬وتوزعت‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬إلى‭ ‬7‭ ‬مخالفات‭ ‬في‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة،‭ ‬و52‭ ‬مخالفة‭ ‬في‭ ‬بلدية‭ ‬المحرق،‭ ‬و38‭ ‬مخالفة‭ ‬بلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الشمالية،‭ ‬و24‭ ‬مخالفة‭ ‬في‭ ‬بلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الجنوبية‭.‬

أما‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬رفعت‭ ‬في‭ ‬أمانة‭ ‬العامة‭ ‬7‭ ‬مخالفات،‭ ‬و95‭ ‬مخالفة‭ ‬في‭ ‬بلدية‭ ‬المحرق،‭ ‬بينما‭ ‬رفعت‭ ‬بلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الشمالية‭ ‬45‭ ‬مخالفة،‭ ‬و87‭ ‬مخالفة‭ ‬في‭ ‬بلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الجنوبية‭.‬

وأفادت‭ ‬الوزارة‭ ‬بأن‭ ‬عدد‭ ‬المخالفات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تسويتها‭ ‬أو‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬تسويتها‭ ‬لحد‭ ‬الآن،‭ ‬بأن‭ ‬المخالفات‭ ‬المشار‭ ‬اليها‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬تسوية‭ ‬لها‭ ‬بحسب‭ ‬القوانين‭ ‬المذكورة‭ ‬سلفاً،‭ ‬إنما‭ ‬يتم‭ ‬تصحيح‭ ‬أوضاعها‭ ‬وطلب‭ ‬إزالة‭ ‬المخالفات‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المخالف‭ ‬أو‭ ‬إزالتها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬البلدية‭ ‬بالطريق‭ ‬الإداري‭ ‬أو‭ ‬الترخيص‭ ‬لها‭ ‬بحسب‭ ‬القوانين‭ ‬والأنظمة‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬مبالغ‭ ‬محصلة‭ ‬أو‭ ‬غرامات‭ ‬يتم‭ ‬فرضها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬أو‭ ‬البلديات‭ ‬بحسب‭ ‬القوانين‭ ‬للمخالفات‭ ‬المذكورة‭ ‬سلفاً،‭ ‬ويتم‭ ‬التعامل‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجهة‭ ‬المختصة‭ ‬مع‭ ‬الغرامات‭ ‬المحصلة‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تصدره‭ ‬السلطة‭ ‬القضائية‭ ‬من‭ ‬أحكام،‭ ‬كما‭ ‬تتخذ‭ ‬الوزارة‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬الحد‭ ‬والتقليل‭ ‬من‭ ‬المخالفات‭ ‬وترفع‭ ‬من‭ ‬مستوى‭ ‬الوعي‭ ‬لدى‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين،‭ ‬حيث‭ ‬تقوم‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬والبلديات‭ ‬الثلاث‭ ‬بعمل‭ ‬حملات‭ ‬توعوية‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر‭ ‬تحث‭ ‬على‭ ‬الالتزام‭ ‬بالقوانين‭ ‬والأنظمة،‭ ‬وبالأخص‭ ‬على‭ ‬منصات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬واستغلال‭ ‬المناسبات‭ ‬المختلفة،‭ ‬لتثقيف‭ ‬الأهالي‭ ‬والتعاون‭ ‬معهم‭ ‬وحثهم‭ ‬على‭ ‬التقيد‭ ‬بالأنظمة‭ ‬والقوانين‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الصالح‭ ‬العام‭.‬

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