ارتفاع عدد مخالفات البناء في محافظتي العاصمة والشمالية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتبت: ياسمين العقيدات
كشفت وزارة شؤون البلديات والزراعة عن تحصيل 233.565 ألف دينار من الرخص التي أصدرت في عام 2024 حتى الربع الثالث، بينما بلغ عام 2023م نحو 516.549 ألف دينار حُصلت من الرخص التي أصدرت.
وبينت الوزارة في سياق ردها على السؤال المقدم من النائب جلال الكاظم بأن نسبة رخص البناء الجديدة والاضافات وصلت إلى 60.4%، اما رخص الترميم 11.7%، ورخص الهدم 3%، ورخص التحويط 2%، أما الرخص الأخرى 22.9%.
وتبين من خلال التقرير أن ارتفاع عدد المخالفات المرصودة في أمانة العاصمة مقارنةً في العام الماضي، حيث رصدت الأمانة 560 مخالفة بناء مقارنةً بالعام الماضي، حيث رصدت فيه 232 مخالفة، بالإضافة إلى ارتفاع عدد المخالفات في بلدية المنطقة الشمالية، حيث رصدت 456 مخالفة بناء مقارنةً في العام الماضي رصدت فيه 106 مخالفات.
أما النسبة في بلدية المنطقة الجنوبية فقد انخفضت، حيث رصدت البلدية 240 مخالفة لهذا العام مقارنة بالعام الماضي والتي رصدت فيها الى 317 مخالفة بناء، أما بلدية المحرق فقد رصدت 156 مخالفة.
أما بخصوص المخالفات التي رفعت الى النيابة العامة 355 دعوى منذ بداية 2023 إلى غاية الربع الثالث من العام الحالي وتوزعت في عام 2024 إلى 7 مخالفات في أمانة العاصمة، و52 مخالفة في بلدية المحرق، و38 مخالفة بلدية المنطقة الشمالية، و24 مخالفة في بلدية المنطقة الجنوبية.
أما في عام 2023 رفعت في أمانة العامة 7 مخالفات، و95 مخالفة في بلدية المحرق، بينما رفعت بلدية المنطقة الشمالية 45 مخالفة، و87 مخالفة في بلدية المنطقة الجنوبية.
وأفادت الوزارة بأن عدد المخالفات التي تم تسويتها أو لم يتم تسويتها لحد الآن، بأن المخالفات المشار اليها لا توجد تسوية لها بحسب القوانين المذكورة سلفاً، إنما يتم تصحيح أوضاعها وطلب إزالة المخالفات من قبل المخالف أو إزالتها من قبل البلدية بالطريق الإداري أو الترخيص لها بحسب القوانين والأنظمة.
وأشارت إلى عدم وجود مبالغ محصلة أو غرامات يتم فرضها من قبل أمانة العاصمة أو البلديات بحسب القوانين للمخالفات المذكورة سلفاً، ويتم التعامل من قبل الجهة المختصة مع الغرامات المحصلة بناء على ما تصدره السلطة القضائية من أحكام، كما تتخذ الوزارة عددا من الإجراءات التي تسهم في الحد والتقليل من المخالفات وترفع من مستوى الوعي لدى المواطنين والمقيمين، حيث تقوم أمانة العاصمة والبلديات الثلاث بعمل حملات توعوية بشكل مستمر تحث على الالتزام بالقوانين والأنظمة، وبالأخص على منصات التواصل الاجتماعي، واستغلال المناسبات المختلفة، لتثقيف الأهالي والتعاون معهم وحثهم على التقيد بالأنظمة والقوانين من أجل الصالح العام.
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