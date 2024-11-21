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مؤتمر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين يوصي بتطوير نظم الحماية الاجتماعية لاستدامة صناديق التقاعد

11/21/2024 7:17:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اختتم‭ ‬مؤتمر‭ ‬العدالة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والديمقراطية‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬العمل‭ ‬لقطاع‭ ‬البناء‭ ‬والأخشاب،‭ ‬والعمالة‭ ‬المنزلية،‭ ‬أمس،‭ ‬الذي‭ ‬نظمه‭ ‬الاتحاد‭ ‬العام‭ ‬لنقابات‭ ‬عمال‭ ‬البحرين‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مؤسسة‭ ‬فريدرتش‭ ‬إيرث‭ ‬الألمانية‭ ‬والاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للبناء‭ ‬والأخشاب،‭ ‬حيث‭ ‬أصدر‭ ‬المشاركون‭ ‬15‭ ‬توصية،‭ ‬من‭ ‬أبرزها‭ ‬تطوير‭ ‬نظم‭ ‬الحماية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬لتكون‭ ‬مستدامة‭ ‬ومرنة‭ ‬وتعزيز‭ ‬الشفافية‭ ‬والمساءلة‭ ‬ضمان‭ ‬استدامة‭ ‬واستمرارية‭ ‬صناديق‭ ‬التقاعد‭ ‬وعدالة‭ ‬تعويض‭ ‬نهاية‭ ‬الخدمة،‭ ‬وتوسيع‭ ‬مظلة‭ ‬الحماية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬للعمالة‭ ‬الوافدة‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يشمل‭ ‬القطاعات‭ ‬غير‭ ‬المنظمة‭.‬

وأوصى‭ ‬المؤتمر‭ ‬بالعمل‭ ‬على‭ ‬إقامة‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬بشكل‭ ‬سنوي‭ ‬ليكون‭ ‬فرصة‭ ‬لمتابعة‭ ‬كل‭ ‬القضايا‭ ‬العدالة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والشاملة‭ ‬وعلاقتها‭ ‬بالديمقراطية‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬بين‭ ‬شتى‭ ‬التجارب‭ ‬الدولية،‭ ‬كما‭ ‬أوصى‭ ‬بالعمل‭ ‬على‭ ‬تحسين‭ ‬آليات‭ ‬المراقبة‭ ‬والتفتيش‭ ‬بما‭ ‬يكفل‭ ‬الحماية‭ ‬الشاملة‭ ‬لجميع‭ ‬العمال‭.‬

وكذلك‭ ‬أوصى‭ ‬بالعمل‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬الوعي‭ ‬لدى‭ ‬العمال‭ ‬بالقوانين‭ ‬والتشريعات‭ ‬التي‭ ‬تعطي‭ ‬الحق‭ ‬لهم‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬أشكال‭ ‬الحماية‭ ‬التي‭ ‬يوفرها‭ ‬القانون‭ ‬في‭ ‬البلد‭ ‬المستقبل‭ ‬وبلد‭ ‬المنشأ،‭ ‬وإنشاء‭ ‬مجلس‭ ‬أعلى‭ ‬اقتصادي‭ ‬اجتماعي‭ ‬لمراجعة‭ ‬سياسات‭ ‬الأجور‭ ‬والتشريعات‭ ‬التي‭ ‬تؤثر‭ ‬في‭ ‬المستوى‭ ‬المعيشي‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬تحديد‭ ‬أدنى‭ ‬لكل‭ ‬مهنة‭.‬

وأيضاً‭ ‬أوصى‭ ‬بتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي‭ ‬لتبادل‭ ‬التجارب‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬الممارسات‭ ‬الناجحة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬دور‭ ‬ومسؤولية‭ ‬منظمات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬لتحقيق‭ ‬العدالة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تمييز‭ ‬للجنس‭ ‬والجنسية‭ ‬والعمر‭ ‬والدين‭ ‬والمعتقد‭ ‬وغيرها،‭ ‬وإنشاء‭ ‬منظومة‭ ‬متكاملة‭ ‬للحماية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬للعمالة‭ ‬الوافدة‭ ‬من‭ ‬العقد‭ ‬حتى‭ ‬التقاعد‭ ‬ضمن‭ ‬منظومة‭ ‬دولية‭ ‬تكفل‭ ‬الحياة‭ ‬الكريمة‭ ‬فيما‭ ‬بعد‭ ‬التقاعد‭.‬

كما‭ ‬أوصى‭ ‬بتعزيز‭ ‬دور‭ ‬التفاوض‭ ‬الثلاثي‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬النقابات‭ ‬الأساسية‭ ‬والحوار‭ ‬الاجتماعي‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الوطني،‭ ‬وتعزيز‭ ‬مشاركة‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬وتعزيز‭ ‬توفير‭ ‬الحماية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬لها‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬حماية‭ ‬الأمومة‭ ‬والطفولة‭.‬

إضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬أوصى‭ ‬المؤتمر‭ ‬بضمان‭ ‬الانتقال‭ ‬العادل‭ ‬للعمالة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الخطوات‭ ‬المتسارعة‭ ‬للانتقال‭ ‬إلى‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الأخضر،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬القيام‭ ‬بحملات‭ ‬المناصرة‭ ‬والدعم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التشبيك‭ ‬مع‭ ‬المنظمات‭ ‬والنقابات‭ ‬الدولية‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬عقد‭ ‬برتوكولات‭ ‬عمل‭ ‬تثبت‭ ‬حق‭ ‬الدعم‭ ‬المناصرة‭.‬

وكذلك‭ ‬أوصى‭ ‬المؤتمر‭ ‬بتشجيع‭ ‬التعاون‭ ‬الإقليمي‭ ‬لتحسين‭ ‬وتحقيق‭ ‬المساواة‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الحماية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬وتوسيع‭ ‬التغطية‭ ‬الشاملة،‭ ‬واستبدال‭ ‬مصطلح‭ ‬خدم‭ ‬المنازل‭ ‬بالعمالة‭ ‬المنزلية‭ ‬أينما‭ ‬وجدت‭ ‬في‭ ‬التشريعات‭ ‬المحلية‭.‬

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