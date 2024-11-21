وزير الخارجية يبحث مع نظيره المغربي تعزيز التعاون المشترك

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
عقد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، في الرباط اليوم، اجتماعًا مع السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة في الخارج بالمملكة المغربية الشقيقة، بمناسبة الزيارة التي يقوم بها للمغرب للمشاركة في اجتماع مجلس حقوق الإنسان الذي تستضيفه المملكة المغربية.
وجرى خلال الاجتماع، بحث أوجه علاقات الأخوة التاريخية التي تربط بين البلدين الشقيقين، وما يشهده التعاون الثنائي من تطور متنامٍ على كافة المستويات، والجهود التي يبذلها البلدان للارتقاء بالتعاون المشترك إلى مستويات أشمل خدمة للمصالح المشتركة، ومناقشة آفاق توطيد التعاون والتنسيق والتشاور المشترك على المستوى السياسي ودعم الجهود الثنائية في المحافل الدولية.
كما تم تبادل وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الاقليمي، والحرب في غزة ولبنان والجهود المبذولة للتوصل إلى وقف إطلاق النار ووقف التصعيد، وإيصال المساعدات الإنسانية الى المدنيين.
حضر الاجتماع، السفير خالد بن سلمان المسلم سفير مملكة البحرين لدى المملكة المغربية، وعدد من المسؤولين في وزارة الخارجية المغربية.
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