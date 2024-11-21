وزير الخارجية يبحث مع نظيره المغربي تعزيز التعاون المشترك

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وجرى‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬بحث‭ ‬أوجه‭ ‬علاقات‭ ‬الأخوة‭ ‬التاريخية‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬وما‭ ‬يشهده‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬متنامٍ‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬المستويات،‭ ‬والجهود‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬البلدان‭ ‬للارتقاء‭ ‬بالتعاون‭ ‬المشترك‭ ‬إلى‭ ‬مستويات‭ ‬أشمل‭ ‬خدمة‭ ‬للمصالح‭ ‬المشتركة،‭ ‬ومناقشة‭ ‬آفاق‭ ‬توطيد‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬والتشاور‭ ‬المشترك‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬السياسي‭ ‬ودعم‭ ‬الجهود‭ ‬الثنائية‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الدولية‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬تبادل‭ ‬وجهات‭ ‬النظر‭ ‬تجاه‭ ‬مستجدات‭ ‬الأوضاع‭ ‬الإقليمية‭ ‬وانعكاساتها‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬الاقليمي،‭ ‬والحرب‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬ولبنان‭ ‬والجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬ووقف‭ ‬التصعيد،‭ ‬وإيصال‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬الى‭ ‬المدنيين‭.‬

حضر‭ ‬الاجتماع،‭ ‬السفير‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬المسلم‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬المملكة‭ ‬المغربية،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬المغربية‭.‬

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