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وزير الخارجية يبحث مع نظيره المغربي تعزيز التعاون المشترك

11/21/2024 7:17:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عقد‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬في‭ ‬الرباط‭ ‬اليوم،‭ ‬اجتماعًا‭ ‬مع‭ ‬السيد‭ ‬ناصر‭ ‬بوريطة،‭ ‬وزير‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬والتعاون‭ ‬الإفريقي‭ ‬والمغاربة‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬بالمملكة‭ ‬المغربية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬بمناسبة‭ ‬الزيارة‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬للمغرب‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬مجلس‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬الذي‭ ‬تستضيفه‭ ‬المملكة‭ ‬المغربية‭.‬

وجرى‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬بحث‭ ‬أوجه‭ ‬علاقات‭ ‬الأخوة‭ ‬التاريخية‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬وما‭ ‬يشهده‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬متنامٍ‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬المستويات،‭ ‬والجهود‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬البلدان‭ ‬للارتقاء‭ ‬بالتعاون‭ ‬المشترك‭ ‬إلى‭ ‬مستويات‭ ‬أشمل‭ ‬خدمة‭ ‬للمصالح‭ ‬المشتركة،‭ ‬ومناقشة‭ ‬آفاق‭ ‬توطيد‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬والتشاور‭ ‬المشترك‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬السياسي‭ ‬ودعم‭ ‬الجهود‭ ‬الثنائية‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الدولية‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬تبادل‭ ‬وجهات‭ ‬النظر‭ ‬تجاه‭ ‬مستجدات‭ ‬الأوضاع‭ ‬الإقليمية‭ ‬وانعكاساتها‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬الاقليمي،‭ ‬والحرب‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬ولبنان‭ ‬والجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬ووقف‭ ‬التصعيد،‭ ‬وإيصال‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬الى‭ ‬المدنيين‭.‬

حضر‭ ‬الاجتماع،‭ ‬السفير‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬المسلم‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬المملكة‭ ‬المغربية،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬المغربية‭.‬

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