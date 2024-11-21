على هامش مؤتمر ((السكري والسمنة))جمعية السكري البحرينية تدشن كتاب ((المرأة والسكري))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتبت: لمياء إبراهيم
برعاية كريمة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، وبحضور الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله رئيس المجلس الأعلى للصحة والأستاذة لولوة بنت صالح العوضي الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، ولفيف من المهتمين بمجال صحة المرأة، أقامت أمس جمعية السكري البحرينية حفل تدشين كتاب «المرأة والسكري» وذلك ضمن فعاليات مؤتمر السكري والسمنة الذي انطلقت فعاليته صباح أمس.
تكونت أسرة تحرير الكتاب من الدكتورة مريم الهاجري نائب رئيس جمعية السكري وبروفيسور دلال الرميحي عضو جمعية السكري البحرينية والدكتورة نديمة شوكت جمعية السكري الأردنية.
وفي بداية الحفل ألقى الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله كلمة أعرب فيها عن سعادته بتدشين الكتاب لما له من أهمية كبيرة في التوعية عن مرض السكري ومضاعفاته، مبينًا أن الكتاب يهتم بالمرأة الحامل التي غالبا ما تكون أكثر عرضة لمرض السكري أثناء الحمل وعليه تحتاج إلى رعاية خاصة في هذه الفترة الحرجة.
وأضاف أن إصدار الكتاب بالنسخة العربية سوف يساعد على انتشاره بشكل أوسع بين فئات المجتمع مما يسهم في رفع مستوى الوعي عن المرض.
وألقت أسرة تحرير الكتاب كلمة شكر للمجلس الأعلى للمرأة والمجلس الأعلى للصحة عن دعمهم ومساندتهم في تذليل العقبات حتى تم إصدار الكتاب.
وفي هذا الصدد قالت الدكتورة مريم الهاجري أن كتاب «المرأة والسكري» يعد الأول من نوعه في المنطقة، حيث إنه يهدف إلى تعزيز الثقافة الصحية حول السكري أثناء الحمل، ويستهدف النساء المصابات بالسكري وأسرهم والمهنيين في القطاع الصحي.
واختتم الحفل بتكريم أسرة التحرير والأطباء المساهمين والمنظمين للحدث الذين لعبوا دورا حيويا في نجاح الفعالية المهمة.
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