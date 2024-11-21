على هامش مؤتمر ((السكري والسمنة))جمعية السكري البحرينية تدشن كتاب ((المرأة والسكري))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

برعاية‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قرينة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة،‭ ‬وبحضور‭ ‬الفريق‭ ‬طبيب‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة‭ ‬والأستاذة‭ ‬لولوة‭ ‬بنت‭ ‬صالح‭ ‬العوضي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة،‭ ‬ولفيف‭ ‬من‭ ‬المهتمين‭ ‬بمجال‭ ‬صحة‭ ‬المرأة،‭ ‬أقامت‭ ‬أمس‭ ‬جمعية‭ ‬السكري‭ ‬البحرينية‭ ‬حفل‭ ‬تدشين‭ ‬كتاب‭ ‬‮«‬المرأة‭ ‬والسكري‮»‬‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬مؤتمر‭ ‬السكري‭ ‬والسمنة‭ ‬الذي‭ ‬انطلقت‭ ‬فعاليته‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭. ‬

تكونت‭ ‬أسرة‭ ‬تحرير‭ ‬الكتاب‭ ‬من‭ ‬الدكتورة‭ ‬مريم‭ ‬الهاجري‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬السكري‭ ‬وبروفيسور‭ ‬دلال‭ ‬الرميحي‭ ‬عضو‭ ‬جمعية‭ ‬السكري‭ ‬البحرينية‭ ‬والدكتورة‭ ‬نديمة‭ ‬شوكت‭ ‬جمعية‭ ‬السكري‭ ‬الأردنية‭.‬

وفي‭ ‬بداية‭ ‬الحفل‭ ‬ألقى‭ ‬الفريق‭ ‬طبيب‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬كلمة‭ ‬أعرب‭ ‬فيها‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بتدشين‭ ‬الكتاب‭ ‬لما‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬أهمية‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬التوعية‭ ‬عن‭ ‬مرض‭ ‬السكري‭ ‬ومضاعفاته،‭ ‬مبينًا‭ ‬أن‭ ‬الكتاب‭ ‬يهتم‭ ‬بالمرأة‭ ‬الحامل‭ ‬التي‭ ‬غالبا‭ ‬ما‭ ‬تكون‭ ‬أكثر‭ ‬عرضة‭ ‬لمرض‭ ‬السكري‭ ‬أثناء‭ ‬الحمل‭ ‬وعليه‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬رعاية‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬الحرجة‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬إصدار‭ ‬الكتاب‭ ‬بالنسخة‭ ‬العربية‭ ‬سوف‭ ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬انتشاره‭ ‬بشكل‭ ‬أوسع‭ ‬بين‭ ‬فئات‭ ‬المجتمع‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬الوعي‭ ‬عن‭ ‬المرض‭.‬

وألقت‭ ‬أسرة‭ ‬تحرير‭ ‬الكتاب‭ ‬كلمة‭ ‬شكر‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬والمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة‭ ‬عن‭ ‬دعمهم‭ ‬ومساندتهم‭ ‬في‭ ‬تذليل‭ ‬العقبات‭ ‬حتى‭ ‬تم‭ ‬إصدار‭ ‬الكتاب‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬قالت‭ ‬الدكتورة‭ ‬مريم‭ ‬الهاجري‭ ‬أن‭ ‬كتاب‭ ‬‮«‬المرأة‭ ‬والسكري‮»‬‭ ‬يعد‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬حيث‭ ‬إنه‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الثقافة‭ ‬الصحية‭ ‬حول‭ ‬السكري‭ ‬أثناء‭ ‬الحمل،‭ ‬ويستهدف‭ ‬النساء‭ ‬المصابات‭ ‬بالسكري‭ ‬وأسرهم‭ ‬والمهنيين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭.‬

واختتم‭ ‬الحفل‭ ‬بتكريم‭ ‬أسرة‭ ‬التحرير‭ ‬والأطباء‭ ‬المساهمين‭ ‬والمنظمين‭ ‬للحدث‭ ‬الذين‭ ‬لعبوا‭ ‬دورا‭ ‬حيويا‭ ‬في‭ ‬نجاح‭ ‬الفعالية‭ ‬المهمة‭.‬

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