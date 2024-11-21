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مداولات اللحظة الأخيرة في كوب 29 للتوصل إلى مبالغ محددة

11/21/2024 7:17:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

باكو‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تخوض‭ ‬الدول‭ ‬الغنية‭ ‬والنامية‭ ‬المرحلة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬المفاوضات‭ ‬لوضع‭ ‬أرقام‭ ‬محددة‭ ‬للمساعدات‭ ‬المالية‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬المعني‭ ‬بالمناخ‭ (‬كوب29‭) ‬في‭ ‬باكو‭ ‬مع‭ ‬عرض‭ ‬أطراف‭ ‬مختلفة‭ ‬أوراقها‭ ‬وطلب‭ ‬محدد‭ ‬من‭ ‬مجموعة‭ ‬77‭ ‬‮«‬الصين‮»‬‭ ‬الكبيرة‭. ‬وطالب‭ ‬ممثل‭ ‬هذا‭ ‬التحالف‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬134‭ ‬دولة‭ ‬من‭ ‬الجنوب،‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬واليابان‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬خصوصا‭ ‬تمويلات‭ ‬‮«‬لا‭ ‬تقل‮»‬‭ ‬عن‭ ‬500‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬سنويا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المناخ‭ ‬بحلول‭ ‬2030‭. ‬وقال‭ ‬الأوغندي‭ ‬أدونيا‭ ‬أيباري‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬ألا‭ ‬نغادر‭ ‬باكو‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬رقم‭ ‬واضح‮»‬‭. ‬


‬وقال‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أنطونيو‭ ‬غوتيريش‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬إن‭ ‬فشل‭ ‬المفاوضات‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬خيارا‮»‬‭ ‬داعيا‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬مجهود‭ ‬كبير‮»‬‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭. ‬ولا‭ ‬تتضمن‭ ‬مسودة‭ ‬الاتفاق‭ ‬التي‭ ‬نشرتها‭ ‬الرئاسة‭ ‬الأذربيجانية‭ ‬لكوب‭ ‬29‭ ‬فجر‭ ‬الخميس‭ ‬أرقاما‭ ‬محددة‭. ‬ولم‭ ‬ينل‭ ‬النص‭ ‬المطروح‭ ‬رضا‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬الأطراف‭. ‬وقال‭ ‬مفاوض‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬فوبكه‭ ‬هوسكترا‭ ‬إن‭ ‬مشروع‭ ‬الاتفاق‭ ‬‮«‬غير‭ ‬مقبول‮»‬‭ ‬في‭ ‬صيغته‭ ‬الحالية‭. ‬ويطالب‭ ‬مع‭ ‬زملائه‭ ‬الأوربيين‭ ‬بمزيد‭ ‬من‭ ‬التعهدات‭ ‬لخفض‭ ‬انبعاثات‭ ‬غازات‭ ‬الدفيئة‭ ‬في‭ ‬وجه‭ ‬الدول‭ ‬المنتجة‭ ‬للنفط‭ ‬التي‭ ‬تلجم‭ ‬الجهود‭. ‬

لكن‭ ‬الوزير‭ ‬الإيرلندي‭ ‬إيمون‭ ‬راين‭ ‬قال‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭: ‬‮«‬الأمور‭ ‬تتقدم‭ ‬من‭ ‬الواضح‭ ‬أن‭ ‬النص‭ ‬ليس‭ ‬نهائيا‭. ‬سيكون‭ ‬مختلفا‭ ‬بشكل‭ ‬جذري‭ ‬وثمة‭ ‬مساحة‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‮»‬‭. ‬ويشكل‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬لاعبا‭ ‬محوريا‭ ‬في‭ ‬كوب‭-‬29‭ ‬بصفته‭ ‬المساهم‭ ‬العالمي‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬تمويل‭ ‬تحركات‭ ‬المناخ‭ ‬وبفضل‭ ‬تواصله‭ ‬مع‭ ‬الصين‭ ‬والدول‭ ‬الضعيفة‭ ‬أمام‭ ‬التغير‭ ‬المناخي‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬سواء‭. ‬كذلك‭ ‬اعترضت‭ ‬الصين‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وهما‭ ‬أكبر‭ ‬مساهمين‭ ‬في‭ ‬انبعاثات‭ ‬غازات‭ ‬الدفيئة‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬على‭ ‬النص‭ ‬المقترح‭. ‬وقالت‭ ‬بكين‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬غير‭ ‬مقبول‮»‬‭ ‬فيما‭ ‬أعربت‭ ‬واشنطن‭ ‬عن‭ ‬‮«‬قلقها‭ ‬العميق‮»‬‭ ‬منه‭. ‬

والنص‭ ‬الموقت‭ ‬الذي‭ ‬عرضته‭ ‬رئاسة‭ ‬كوب‭ ‬29‭ ‬يقع‭ ‬في‭ ‬عشر‭ ‬صفحات‭ ‬ويحاول‭ ‬الموازنة‭ ‬بين‭ ‬خيارين‭ ‬متعارضين‭ ‬بالكامل‭ ‬حول‭ ‬الحجم‭ ‬الجديد‭ ‬للمساعدة‭ ‬المالية‭ ‬الذي‭ ‬ينبغي‭ ‬على‭ ‬المؤتمر‭ ‬تحديده‭. ‬وبعد‭ ‬مفاوضات‭ ‬متواصلة‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬بات‭ ‬النص‭ ‬يبقي‭ ‬على‭ ‬فراغات‭ ‬مكان‭ ‬حجم‭ ‬المساعدة‭ ‬بالأرقام‭ ‬مع‭ ‬أن‭ ‬الحديث‭ ‬يدور‭ ‬حول‭ ‬‮«‬آلاف‭ ‬مليارات‮»‬‭ ‬الدولارات‭. ‬ويتوقع‭ ‬أن‭ ‬تنشر‭ ‬الصيغة‭ ‬المقبلة‭ ‬‮«‬مساء‭ ‬الخميس‮»‬‭. ‬وأكدت‭ ‬الرئاسة‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬ستكون‭ ‬أقصر‭ ‬وتحتوي‭ ‬على‭ ‬أرقام‭ ‬تسند‭ ‬إلى‭ ‬رؤيتنا‭ ‬لنقاط‭ ‬ارتكاز‭ ‬يبنى‭ ‬عليها‭ ‬توافق‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬جو‭ ‬ثوايتس‭ ‬من‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬ان‭ ‬اردي‭ ‬سي‮»‬‭ ‬غير‭ ‬الحكومية‭: ‬‮«‬النص‭ ‬يعطي‭ ‬صورة‭ ‬مشوهة‭ ‬عن‭ ‬مواقف‭ ‬الدول‭ ‬المتطورة‭ ‬والنامية‭. ‬وعلى‭ ‬الرئاسة‭ ‬أن‭ ‬تعرض‭ ‬خيارا‭ ‬ثالثا‭ ‬للتوفيق‭ ‬بينها‮»‬‭. ‬وقد‭ ‬طرح‭ ‬الخيار‭ ‬الثالث‭ ‬الذي‭ ‬يبقى‭ ‬طي‭ ‬الكتمان‭ ‬الأسترالي‭ ‬كريس‭ ‬بوين‭ ‬والمصرية‭ ‬ياسمين‭ ‬فؤاد‭ ‬المكلفان‭ ‬تقريب‭ ‬المواقف‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬الشمال‭ ‬ودول‭ ‬الجنوب‭ ‬لكن‭ ‬لم‭ ‬تعرض‭ ‬تفاصيله‭ ‬على‭ ‬الدول‭ ‬بعد‭ ‬وتحتفظ‭ ‬به‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أكدت‭ ‬ثلاثة‭ ‬مصادر‭ ‬مطلعة‭ ‬على‭ ‬سير‭ ‬المفاوضات‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬

وفي‭ ‬مؤتمرات‭ ‬كوب‭ ‬لا‭ ‬يكشف‭ ‬أي‭ ‬طرف‭ ‬عادة‭ ‬خطوطه‭ ‬الحمراء‭ ‬إلا‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الأخير‭. ‬ويثير‭ ‬ذلك‭ ‬حفيظة‭ ‬الدول‭ ‬الأكثر‭ ‬عرضة‭ ‬لتداعيات‭ ‬التغير‭ ‬المناخي‭. ‬وقال‭ ‬ممثل‭ ‬مجموعة‭ ‬الدول‭ ‬الجزرية‭ ‬الصغيرة‭ ‬سيدريك‭ ‬شوستر‭ ‬من‭ ‬جزر‭ ‬ساموا‭ ‬‮«‬انتهى‭ ‬زمن‭ ‬الألعاب‭ ‬السياسية‮»‬‭.‬

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