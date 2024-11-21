الماجد عضواً في ((الاستشاري الإقليمي للأولمبياد الخاص))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

انتخب‭ ‬علي‭ ‬محمد‭ ‬الماجد،‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬للأولمبياد‭ ‬الخاص‭ ‬البحريني،‭ ‬عضواً‭ ‬في‭ ‬المجلس‭ ‬الاستشاري‭ ‬الإقليمي‭ ‬للأولمبياد‭ ‬الخاص‭ ‬للشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا،‭ ‬وتعتبر‭ ‬هذه‭ ‬العضوية‭ ‬إنجازًا‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭ ‬الأولمبياد‭ ‬الخاص‭ ‬البحريني‭. ‬ويعكس‭ ‬هذا‭ ‬التطور‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الإقليمي‭ ‬والعالمي،‭ ‬مما‭ ‬يضع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬خريطة‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الألعاب‭ ‬ويدعم‭ ‬تنميتها‭ ‬وتطورها‭.‬

يتكون‭ ‬المجلس‭ ‬من‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الأعضاء‭ ‬البارزين،‭ ‬حيث‭ ‬ترأسه‭ ‬طلال‭ ‬الهاشمي‭ ‬من‭ ‬الإمارات،‭ ‬ويضم‭ ‬في‭ ‬عضويته‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬هاني‭ ‬محمود،‭ ‬خالد‭ ‬الرقيبي،‭ ‬أيدة‭ ‬الشرقي،‭ ‬علي‭ ‬الشواهين،‭ ‬طلال‭ ‬برنية،‭ ‬سعد‭ ‬عبد‭ ‬ياسين،‭ ‬محمد‭ ‬الراشدي،‭ ‬محمد‭ ‬بارق‭ ‬سراج،‭ ‬علي‭ ‬محمد‭ ‬الماجد‭ ‬واللاعبة‭ ‬القائدة‭ ‬مجد‭ ‬الهنداوي‭.‬

يُذكر‭ ‬أن‭ ‬اجتماع‭ ‬المجلس‭ ‬الاستشاري‭ ‬الإقليمي‭ ‬للأولمبياد‭ ‬الخاص‭ ‬الدولي‭ ‬للشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭ ‬عُقد‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬14‭ ‬إلى‭ ‬18‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭ ‬بمركز‭ ‬أبو‭ ‬ظبي‭ ‬للطاقة،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬مناقشة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬القضايا‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتعزيز‭ ‬مشاركة‭ ‬ذوي‭ ‬العزيمة‭ ‬في‭ ‬النشاطات‭ ‬الرياضية‭.‬





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