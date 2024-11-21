الماجد عضواً في ((الاستشاري الإقليمي للأولمبياد الخاص))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
انتخب علي محمد الماجد، الأمين العام للجنة البارالمبية البحرينية نائب رئيس للأولمبياد الخاص البحريني، عضواً في المجلس الاستشاري الإقليمي للأولمبياد الخاص للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتعتبر هذه العضوية إنجازًا من إنجازات الأولمبياد الخاص البحريني. ويعكس هذا التطور على المستوى الإقليمي والعالمي، مما يضع مملكة البحرين على خريطة العالم في هذه الألعاب ويدعم تنميتها وتطورها.
يتكون المجلس من مجموعة من الأعضاء البارزين، حيث ترأسه طلال الهاشمي من الإمارات، ويضم في عضويته كلا من هاني محمود، خالد الرقيبي، أيدة الشرقي، علي الشواهين، طلال برنية، سعد عبد ياسين، محمد الراشدي، محمد بارق سراج، علي محمد الماجد واللاعبة القائدة مجد الهنداوي.
يُذكر أن اجتماع المجلس الاستشاري الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا عُقد في الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر الجاري بمركز أبو ظبي للطاقة، حيث تم مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بتعزيز مشاركة ذوي العزيمة في النشاطات الرياضية.
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