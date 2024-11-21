تعادل مثير بين النجمة وباربار.. والتضامن يهزم الاتفاق

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬توفيق الجمعة ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00









تعادل‭ ‬فريقا‭ ‬النجمة‭ ‬وباربار‭ ‬بنتيجة‭ (‬31/31‭) ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬اللعبة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم‭ ‬ضمن‭ ‬ختام‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬لدوري‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭.‬

وكان‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬قد‭ ‬انتهى‭ ‬لصالح‭ ‬النجمة‭ ‬بنتيجة‭ (‬13/18‭)‬،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬باربار‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬العودة‭ ‬وتعديل‭ ‬النتيجة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬علي‭ ‬عبدالقادر‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬لحظات‭ ‬اللقاء،‭ ‬ورفع‭ ‬باربار‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ (‬10‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬بينما‭ ‬النجمة‭ ‬أصبح‭ ‬رصيده‭ (‬12‭ ‬نقطة‭).‬

وبرز‭ ‬من‭ ‬باربار‭ ‬علي‭ ‬عبدالقادر‭ ‬بتسجيله‭ (‬7‭ ‬أهداف‭)‬،‭ ‬ومن‭ ‬النجمة‭ ‬محمد‭ ‬حبيب‭ (‬7‭ ‬أهداف‭).‬

التضامن‭ ‬يهزم‭ ‬الاتفاق

هزم‭ ‬فريق‭ ‬التضامن‭ ‬منافسه‭ ‬الاتفاق‭ ‬بنتيجة‭ (‬25/29‭)‬،‭ ‬وانتهى‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬بتقدم‭ ‬الاتفاق‭ ‬بنتيجة‭ (‬13/16‭)‬،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬التضامن‭ ‬حقق‭ ‬الفوز‭ ‬ورفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ (‬8‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬والاتفاق‭ ‬بهذه‭ ‬الخسارة‭ ‬أصبح‭ ‬رصيده‭ (‬9‭ ‬نقاط‭).‬

وبرز‭ ‬من‭ ‬التضامن‭ ‬الحارس‭ ‬تيسير‭ ‬محسن‭ ‬بتصدياته‭ ‬المميزة‭ ‬والحاسمة‭ ‬والتي‭ ‬ساهمت‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬تفوق‭ ‬فريقه،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬اللاعب‭ ‬علي‭ ‬رضا‭ ‬بتسجيله‭ (‬9‭ ‬أهداف‭).‬