تعادل مثير بين النجمة وباربار.. والتضامن يهزم الاتفاق

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد توفيق
الجمعة ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تعادل فريقا النجمة وباربار بنتيجة (31/31) في المباراة التي جمعتهما يوم أمس الخميس على صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم ضمن ختام منافسات الجولة الخامسة من الدور التمهيدي لدوري خالد بن حمد لكرة اليد.
وكان الشوط الأول قد انتهى لصالح النجمة بنتيجة (13/18)، إلا أن باربار تمكن من العودة وتعديل النتيجة عن طريق علي عبدالقادر في آخر لحظات اللقاء، ورفع باربار رصيده إلى (10 نقاط)، بينما النجمة أصبح رصيده (12 نقطة).
وبرز من باربار علي عبدالقادر بتسجيله (7 أهداف)، ومن النجمة محمد حبيب (7 أهداف).
التضامن يهزم الاتفاق
هزم فريق التضامن منافسه الاتفاق بنتيجة (25/29)، وانتهى الشوط الأول بتقدم الاتفاق بنتيجة (13/16)، إلا أن التضامن حقق الفوز ورفع رصيده إلى (8 نقاط)، والاتفاق بهذه الخسارة أصبح رصيده (9 نقاط).
وبرز من التضامن الحارس تيسير محسن بتصدياته المميزة والحاسمة والتي ساهمت بشكل كبير في تفوق فريقه، إلى جانب اللاعب علي رضا بتسجيله (9 أهداف).
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