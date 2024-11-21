فوز الحد بخماسية.. وتعادلان بدوري الدرجة الثانية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬جواد الجمعة ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

افتتحت‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬الجولة‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬حيث‭ ‬شهدت‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى‭ ‬فوزا‭ ‬عريضا‭ ‬لفريق‭ ‬الحد‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬اتحاد‭ ‬الريف‭ ‬بنتيجة‭ ‬خمسة‭ ‬أهداف‭ ‬مقابل‭ ‬لا‭ ‬شيء،‭ ‬ورفع‭ ‬الحد‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬16‭ ‬نقطة،‭ ‬بينما‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬اتحاد‭ ‬الريف‭ ‬عند‭ ‬نقطتين،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي‭ ‬بالماحوز‭.‬

وفي‭ ‬اللقاء‭ ‬الثاني‭ ‬تعادل‭ ‬فريقا‭ ‬البديع‭ ‬وبوري‭ ‬سلبيا‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أهداف،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جمعهما‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬نادي‭ ‬الرفاع،‭ ‬وبهذه‭ ‬النتيجة‭ ‬رفع‭ ‬البديع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬17‭ ‬نقطة،‭ ‬وفي‭ ‬المقابل‭ ‬رفع‭ ‬بوري‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬8‭ ‬نقاط‭.‬

وفي‭ ‬اللقاء‭ ‬الأخير‭ ‬تعادل‭ ‬أيضا‭ ‬فريقا‭ ‬البسيتين‭ ‬ومدينة‭ ‬عيسى‭ ‬بالنتيجة‭ ‬السلبية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أهداف،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬المواجهة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬حمد،‭ ‬وبهذه‭ ‬النتيجة‭ ‬رفع‭ ‬البسيتين‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬11‭ ‬نقطة،‭ ‬وبالمقابل‭ ‬رفع‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬8‭ ‬نقاط‭.‬

مباريات‭ ‬اليوم‮

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تختتم‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬الجولة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬بإقامة‭ ‬ثلاث‭ ‬مواجهات‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬مساءً،‭ ‬حيث‭ ‬يلعب‭ ‬الاتحاد‭ ‬مع‭ ‬قلالي‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي‭ ‬بالماحوز،‭ ‬ويواجه‭ ‬أم‭ ‬الحصم‭ ‬نظيره‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬نادي‭ ‬النجمة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يلتقي‭ ‬التضامن‭ ‬مع‭ ‬الحالة‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬حمد‭.‬‮

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