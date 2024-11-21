فوز الحد بخماسية.. وتعادلان بدوري الدرجة الثانية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد جواد
الجمعة ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
افتتحت مساء أمس الخميس الجولة السابعة من منافسات دوري الدرجة الثانية لكرة القدم، حيث شهدت المباراة الأولى فوزا عريضا لفريق الحد على حساب اتحاد الريف بنتيجة خمسة أهداف مقابل لا شيء، ورفع الحد رصيده إلى 16 نقطة، بينما تجمد رصيد اتحاد الريف عند نقطتين، وذلك في اللقاء الذي أقيم على ملعب النادي الأهلي بالماحوز.
وفي اللقاء الثاني تعادل فريقا البديع وبوري سلبيا من دون أهداف، وذلك في اللقاء الذي جمعهما على ملعب نادي الرفاع، وبهذه النتيجة رفع البديع رصيده إلى 17 نقطة، وفي المقابل رفع بوري رصيده إلى 8 نقاط.
وفي اللقاء الأخير تعادل أيضا فريقا البسيتين ومدينة عيسى بالنتيجة السلبية من دون أهداف، وذلك في المواجهة التي أقيمت على ملعب مدينة حمد، وبهذه النتيجة رفع البسيتين رصيده إلى 11 نقطة، وبالمقابل رفع مدينة عيسى رصيده إلى 8 نقاط.
مباريات اليوم
تختتم اليوم الجمعة الجولة السادسة من منافسات دوري الدرجة الثانية لكرة القدم، بإقامة ثلاث مواجهات عند الساعة السابعة مساءً، حيث يلعب الاتحاد مع قلالي على ملعب النادي الأهلي بالماحوز، ويواجه أم الحصم نظيره الاتفاق على ملعب نادي النجمة، في حين يلتقي التضامن مع الحالة على ملعب مدينة حمد.
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