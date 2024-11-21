Friday, 22 November 2024 03:30 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فوز الحد بخماسية.. وتعادلان بدوري الدرجة الثانية

11/21/2024 7:17:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬جواد الجمعة ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

افتتحت‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬الجولة‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬حيث‭ ‬شهدت‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى‭ ‬فوزا‭ ‬عريضا‭ ‬لفريق‭ ‬الحد‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬اتحاد‭ ‬الريف‭ ‬بنتيجة‭ ‬خمسة‭ ‬أهداف‭ ‬مقابل‭ ‬لا‭ ‬شيء،‭ ‬ورفع‭ ‬الحد‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬16‭ ‬نقطة،‭ ‬بينما‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬اتحاد‭ ‬الريف‭ ‬عند‭ ‬نقطتين،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي‭ ‬بالماحوز‭.‬

وفي‭ ‬اللقاء‭ ‬الثاني‭ ‬تعادل‭ ‬فريقا‭ ‬البديع‭ ‬وبوري‭ ‬سلبيا‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أهداف،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جمعهما‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬نادي‭ ‬الرفاع،‭ ‬وبهذه‭ ‬النتيجة‭ ‬رفع‭ ‬البديع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬17‭ ‬نقطة،‭ ‬وفي‭ ‬المقابل‭ ‬رفع‭ ‬بوري‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬8‭ ‬نقاط‭.‬

وفي‭ ‬اللقاء‭ ‬الأخير‭ ‬تعادل‭ ‬أيضا‭ ‬فريقا‭ ‬البسيتين‭ ‬ومدينة‭ ‬عيسى‭ ‬بالنتيجة‭ ‬السلبية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أهداف،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬المواجهة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬حمد،‭ ‬وبهذه‭ ‬النتيجة‭ ‬رفع‭ ‬البسيتين‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬11‭ ‬نقطة،‭ ‬وبالمقابل‭ ‬رفع‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬8‭ ‬نقاط‭.‬

مباريات‭ ‬اليوم‮

تختتم‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬الجولة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬بإقامة‭ ‬ثلاث‭ ‬مواجهات‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬مساءً،‭ ‬حيث‭ ‬يلعب‭ ‬الاتحاد‭ ‬مع‭ ‬قلالي‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي‭ ‬بالماحوز،‭ ‬ويواجه‭ ‬أم‭ ‬الحصم‭ ‬نظيره‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬نادي‭ ‬النجمة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يلتقي‭ ‬التضامن‭ ‬مع‭ ‬الحالة‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬حمد‭.‬‮

MENAFN21112024000055011008ID1108913271

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث