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منتخبنا للتنس يواصل التألق ويحقق انتصاره الثاني في تصفيات كأس ديفيز

11/21/2024 7:17:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أكد‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬صدارته‭ ‬لمجموعته‭ ‬الرابعة‭ ‬بفوز‭ ‬ثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬بتغلبه‭ ‬على‭ ‬منتخب‭ ‬طاجيكستان‭ ‬3‭/‬0‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬الرابعة‭ ‬لبطولة‭ ‬تصفيات‭ ‬المجموعة‭ ‬الآسيوية‭ ‬الخامسة‭ ‬لبطولة‭ ‬كأس‭ ‬ديفيز،‭ ‬والمقامة‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬ضيافة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس‭.‬

وبهذا‭ ‬الفوز‭ ‬المستحق‭ ‬والثمين،‭ ‬اقترب‭ ‬منتخبنا‭ ‬من‭ ‬بلوغ‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي،‭ ‬والاقتراب‭ ‬خطوة‭ ‬جديدة‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬انجاز‭ ‬الصعود‭ ‬للمجموعة‭ ‬الآسيوية‭ ‬الرابعة‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬المقبل،‭ ‬حيث‭ ‬رفع‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬4‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬المجموعة،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬افتتح‭ ‬مبارياته‭ ‬بالبطولة‭ ‬بالفوز‭ ‬على‭ ‬منتخب‭ ‬بنغلادش‭.‬

وأجرى‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬للمنتخب‭ ‬بعض‭ ‬التغييرات‭ ‬في‭ ‬اختيار‭ ‬اللاعبين‭ ‬لمباراتي‭ ‬الفردي‭ ‬ومباراة‭ ‬الزوجي،‭ ‬بدأ‭ ‬باللاعب‭ ‬حسن‭ ‬عبدالرضا‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬الفردي‭ ‬الأولى،‭ ‬ثم‭ ‬لعب‭ ‬إلياس‭ ‬عبدالرضا‭ ‬مباراة‭ ‬الفردي‭ ‬الثانية،‭ ‬فيما‭ ‬خاض‭ ‬الثنائي‭ ‬يوسف‭ ‬قائد‭ ‬وفارس‭ ‬التوبلي‭ ‬مباراة‭ ‬الزوجي،‭ ‬وشهدت‭ ‬المباراة‭ ‬تألق‭ ‬جميع‭ ‬اللاعبين‭ ‬وقادوا‭ ‬المنتخب‭ ‬للفوز‭ ‬الثاني‭ ‬بالبطولة‭.‬

وفي‭ ‬مباراة‭ ‬الفردي‭ ‬الأولى،‭ ‬لم‭ ‬يجد‭ ‬اللاعب‭ ‬حسن‭ ‬عبدالرضا‭ ‬أي‭ ‬صعوبة‭ ‬في‭ ‬تجاوز‭ ‬منافسه‭ ‬لاعب‭ ‬طاجيكستان‭ ‬روستمي‭ ‬قيوم‭ ‬زاد‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬0‭ ‬و6‭/‬2‭.‬

وأهدى‭ ‬اللاعب‭ ‬إلياس‭ ‬عبدالرضا‭ ‬الفوز‭ ‬للبحرين‭ ‬رسميا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المواجهة‭ ‬بتغلبه‭ ‬على‭ ‬لاعب‭ ‬طاجيكستان‭ ‬بختيور‭ ‬عليبوف‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬0‭ ‬و6‭/‬0‭.‬

وعزز‭ ‬الثنائي‭ ‬يوسف‭ ‬قائد‭ ‬وفارس‭ ‬التوبلي‭ ‬فوز‭ ‬البحرين‭ ‬بالمباراة‭ ‬و‭ ‬بتغلبهما‭ ‬على‭ ‬الثنائي‭ ‬الطاجيكي‭ ‬عزيز‭ ‬أفقانوف‭ ‬ورفشان‭ ‬رحمتوف‭ ‬بمجموعتين‭ ‬دون‭ ‬مقابل‭ ‬وبنتيجة‭ ‬6‭/‬0‭ ‬و6‭/‬0‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬الزوجي‭.‬

وفي‭ ‬المباريات‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬أمس،‭ ‬حقق‭ ‬منتخب‭ ‬غوام‭ ‬فوزه‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬منتخب‭ ‬بروناي‭ ‬بنتيجة‭ ‬2/1‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭.‬

وفي‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية،‭ ‬حقق‭ ‬المنتخب‭ ‬الفلبيني‭ ‬فوزه‭ ‬الثاني‭ ‬بالمجموعة‭ ‬وصعد‭ ‬إلى‭ ‬صدارتها‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬منتخب‭ ‬مكاو‭ ‬بنتيجة‭ ‬3/0،‭ ‬حيث‭ ‬فاز‭ ‬الفلبيني‭ ‬إيريك‭ ‬أوليفيرز‭ ‬على‭ ‬لاعب‭ ‬مكاو‭ ‬شاون‭ ‬هو‭ ‬بنتيجة‭ ‬6/0‭ ‬و6‭/‬0‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬الفردي‭ ‬الأولى،‭ ‬وفاز‭ ‬الفلبيني‭ ‬البيرتو‭ ‬ليم‭ ‬على‭ ‬اللاعب‭ ‬لوي‭ ‬تشيونغ‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬الفردي‭ ‬الثانية‭ ‬بنتيجة‭ ‬6/1‭ ‬و6‭/‬1،‭ ‬فيما‭ ‬فاز‭ ‬الثنائي‭ ‬الفلبيني‭ ‬فرانكس‭ ‬كيزي‭ ‬وروبن‭ ‬غونزاليز‭ ‬على‭ ‬ثنائي‭ ‬مكاو‭ ‬لوي‭ ‬شيونغ‭ ‬وشاون‭ ‬هو‭ ‬بنتيجة‭ ‬6/0‭ ‬و6‭/‬2‭.‬

وضمن‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة،‭ ‬واصل‭ ‬منتخب‭ ‬جزر‭ ‬ماريانا‭ ‬الشمالية‭ ‬نتائجه‭ ‬الجيدة‭ ‬بالبطولة‭ ‬التي‭ ‬يشارك‭ ‬فيها‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى،‭ ‬حيث‭ ‬حقق‭ ‬فوزه‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬منتخب‭ ‬بوتان‭ ‬بنتيجة‭ ‬3/0‭.‬

وفي‭ ‬المجموعة‭ ‬ذاتها،‭ ‬تغلبت‭ ‬لاوس‭ ‬على‭ ‬المالديف‭ ‬بنتيجة‭ ‬2/1‭ ‬لتشارك‭ ‬منتخب‭ ‬جزر‭ ‬ماريانا‭ ‬صدارة‭ ‬المجموعة‭.‬

منتخبنا‭ ‬يواجه‭ ‬اليمن‭ ‬لحسم‭ ‬الصدارة

ويخوض‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬التاسعة‭ ‬صباح‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬مباراته‭ ‬الثالثة‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬حيث‭ ‬سيواجه‭ ‬المنتخب‭ ‬اليمني‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬حسم‭ ‬صدارة‭ ‬المجموعة‭ ‬الرابع‭ ‬رسميا‭ ‬والتأهل‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭.‬

والجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬مباريات‭ ‬البطولة‭ ‬تبدأ‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬9‭ ‬صباحا،‭ ‬وتقام‭ ‬جميعها‭ ‬على‭ ‬ملاعب‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس‭ ‬بجامعة‭ ‬بوليتكنك‭ ‬البحرين‭ ‬بمدينة‭ ‬عيسى‭.‬


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