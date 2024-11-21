منتخبنا للتنس يواصل التألق ويحقق انتصاره الثاني في تصفيات كأس ديفيز

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أكد منتخبنا الوطني صدارته لمجموعته الرابعة بفوز ثاني على التوالي، بتغلبه على منتخب طاجيكستان 3/0 ضمن إطار منافسات المجموعة الرابعة لبطولة تصفيات المجموعة الآسيوية الخامسة لبطولة كأس ديفيز، والمقامة حاليا في ضيافة الاتحاد البحريني للتنس.
وبهذا الفوز المستحق والثمين، اقترب منتخبنا من بلوغ الدور نصف النهائي، والاقتراب خطوة جديدة نحو تحقيق انجاز الصعود للمجموعة الآسيوية الرابعة في العام المقبل، حيث رفع المنتخب الوطني رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة، حيث كان قد افتتح مبارياته بالبطولة بالفوز على منتخب بنغلادش.
وأجرى الجهاز الفني للمنتخب بعض التغييرات في اختيار اللاعبين لمباراتي الفردي ومباراة الزوجي، بدأ باللاعب حسن عبدالرضا في مباراة الفردي الأولى، ثم لعب إلياس عبدالرضا مباراة الفردي الثانية، فيما خاض الثنائي يوسف قائد وفارس التوبلي مباراة الزوجي، وشهدت المباراة تألق جميع اللاعبين وقادوا المنتخب للفوز الثاني بالبطولة.
وفي مباراة الفردي الأولى، لم يجد اللاعب حسن عبدالرضا أي صعوبة في تجاوز منافسه لاعب طاجيكستان روستمي قيوم زاد بنتيجة 6/0 و6/2.
وأهدى اللاعب إلياس عبدالرضا الفوز للبحرين رسميا في هذه المواجهة بتغلبه على لاعب طاجيكستان بختيور عليبوف بنتيجة 6/0 و6/0.
وعزز الثنائي يوسف قائد وفارس التوبلي فوز البحرين بالمباراة و بتغلبهما على الثنائي الطاجيكي عزيز أفقانوف ورفشان رحمتوف بمجموعتين دون مقابل وبنتيجة 6/0 و6/0 في مباراة الزوجي.
وفي المباريات الأخرى التي أقيمت أمس، حقق منتخب غوام فوزه الأول في البطولة على حساب منتخب بروناي بنتيجة 2/1 ضمن منافسات المجموعة الأولى.
وفي المجموعة الثانية، حقق المنتخب الفلبيني فوزه الثاني بالمجموعة وصعد إلى صدارتها بعد الفوز على منتخب مكاو بنتيجة 3/0، حيث فاز الفلبيني إيريك أوليفيرز على لاعب مكاو شاون هو بنتيجة 6/0 و6/0 في مباراة الفردي الأولى، وفاز الفلبيني البيرتو ليم على اللاعب لوي تشيونغ في مباراة الفردي الثانية بنتيجة 6/1 و6/1، فيما فاز الثنائي الفلبيني فرانكس كيزي وروبن غونزاليز على ثنائي مكاو لوي شيونغ وشاون هو بنتيجة 6/0 و6/2.
وضمن المجموعة الثالثة، واصل منتخب جزر ماريانا الشمالية نتائجه الجيدة بالبطولة التي يشارك فيها للمرة الأولى، حيث حقق فوزه الثاني على التوالي على حساب منتخب بوتان بنتيجة 3/0.
وفي المجموعة ذاتها، تغلبت لاوس على المالديف بنتيجة 2/1 لتشارك منتخب جزر ماريانا صدارة المجموعة.
منتخبنا يواجه اليمن لحسم الصدارة
ويخوض منتخبنا الوطني في الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة مباراته الثالثة في البطولة، حيث سيواجه المنتخب اليمني من أجل حسم صدارة المجموعة الرابع رسميا والتأهل إلى الدور نصف النهائي.
والجدير بالذكر أن مباريات البطولة تبدأ في الساعة 9 صباحا، وتقام جميعها على ملاعب الاتحاد البحريني للتنس بجامعة بوليتكنك البحرين بمدينة عيسى.
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