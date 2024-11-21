في بطولة خالد بن حمد لكرة اليد للمدارس الثانويةاكتمال عقد المدارس المتأهلة لدور المجموعات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
اكتمل عقد المدارس المتأهلة لدور المجموعات من بطولة خالد بن حمد لكرة اليد للمدارس الثانوية للبنين التي تنظمها وزارة التربية والتعليم، حيث حققت مدرسة جدحفص الثانوية للبنين انتصاراً على مدرسة التعاون الثانوية للبنين بنتيجة (36-18)، في المباراة التي أقيمت بينهما على صالة الاتحاد البحريني لكرة اليد بأم الحصم، كما فازت مدرسة الشيخ عيسى بن علي على مدرسة مدينة عيسى بنتيجة (26-15)، وفي ختام المباريات التأهيلية فازت مدرسة النعيم الثانوية على مدرسة ابن سينا بنتيجة (31-11)، ومعهد الشيخ خليفة على مدرسة المحرق بنتيجة (28-4).
وكانت المباريات التأهيلية قد لعبت بنظام إخراج المغلوب بمشاركة 16 مدرسة، وقد تأهلت 8 مدارس إلى دور المجموعات، هي: الهداية الخليفية، مدينة حمد، الجابرية، أحمد العمران، جدحفص، الشيخ عيسى بن علي، النعيم ومعهد الشيخ خليفة، وتم توزيع المتأهلين على مجموعتين، ومن المقرر أن تنطلق مباريات دور المجموعات من البطولة في يوم الأحد 24 نوفمبر الجاري على صالة الاتحاد البحريني لكرة اليد، حيث تقام مباراتان في الفترة الصباحية؛ تجمع الأولى بين مدرستي الهداية الخليفية ومدينة حمد، تليها مباراة ثانية بين مدرستي الشيخ عيسى بن علي وجدحفص. والجدير بالذكر أن مباريات البطولة تقام بنظام الدوري من دور واحد حيث يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي الذي يقام بعد ذلك بنظام الذهاب والإياب، ليتأهل فريقان إلى المباراة النهائية.
وتحظى البطولة بدعم واسع من القطاع الخاص، وبرعاية بلاتينية من بنك الكويت الوطني، بينما تشارك في الرعاية الذهبية كل من بريمير موتور، شركة البحرين للسينما «سينيكو»، شركة جي أم أي، ومستشفى رويال البحرين، إضافة إلى الرعاة البرونزيين: شركة مروى للمياه، فندق «ذي آرت»، الشركة الوطنية للنقليات، وليبرو للرياضة.
MENAFN21112024000055011008ID1108913269
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.