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في بطولة خالد بن حمد لكرة اليد للمدارس الثانويةاكتمال عقد المدارس المتأهلة لدور المجموعات

11/21/2024 7:17:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

اكتمل‭ ‬عقد‭ ‬المدارس‭ ‬المتأهلة‭ ‬لدور‭ ‬المجموعات‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬للمدارس‭ ‬الثانوية‭ ‬للبنين‭ ‬التي‭ ‬تنظمها‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم،‭ ‬حيث‭ ‬حققت‭ ‬مدرسة‭ ‬جدحفص‭ ‬الثانوية‭ ‬للبنين‭ ‬انتصاراً‭ ‬على‭ ‬مدرسة‭ ‬التعاون‭ ‬الثانوية‭ ‬للبنين‭ ‬بنتيجة‭ (‬36-18‭)‬،‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬بينهما‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬بأم‭ ‬الحصم،‭ ‬كما‭ ‬فازت‭ ‬مدرسة‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬على‭ ‬مدرسة‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬بنتيجة‭ (‬26-15‭)‬،‭ ‬وفي‭ ‬ختام‭ ‬المباريات‭ ‬التأهيلية‭ ‬فازت‭ ‬مدرسة‭ ‬النعيم‭ ‬الثانوية‭ ‬على‭ ‬مدرسة‭ ‬ابن‭ ‬سينا‭ ‬بنتيجة‭ (‬31-11‭)‬،‭ ‬ومعهد‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬على‭ ‬مدرسة‭ ‬المحرق‭ ‬بنتيجة‭ (‬28-4‭).‬

وكانت‭ ‬المباريات‭ ‬التأهيلية‭ ‬قد‭ ‬لعبت‭ ‬بنظام‭ ‬إخراج‭ ‬المغلوب‭ ‬بمشاركة‭ ‬16‭ ‬مدرسة،‭ ‬وقد‭ ‬تأهلت‭ ‬8‭ ‬مدارس‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬المجموعات،‭ ‬هي‭: ‬الهداية‭ ‬الخليفية،‭ ‬مدينة‭ ‬حمد،‭ ‬الجابرية،‭ ‬أحمد‭ ‬العمران،‭ ‬جدحفص،‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي،‭ ‬النعيم‭ ‬ومعهد‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة،‭ ‬وتم‭ ‬توزيع‭ ‬المتأهلين‭ ‬على‭ ‬مجموعتين،‭ ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تنطلق‭ ‬مباريات‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬من‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬24‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬اليد،‭ ‬حيث‭ ‬تقام‭ ‬مباراتان‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الصباحية؛‭ ‬تجمع‭ ‬الأولى‭ ‬بين‭ ‬مدرستي‭ ‬الهداية‭ ‬الخليفية‭ ‬ومدينة‭ ‬حمد،‭ ‬تليها‭ ‬مباراة‭ ‬ثانية‭ ‬بين‭ ‬مدرستي‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬وجدحفص‭. ‬والجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬مباريات‭ ‬البطولة‭ ‬تقام‭ ‬بنظام‭ ‬الدوري‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬واحد‭ ‬حيث‭ ‬يتأهل‭ ‬الأول‭ ‬والثاني‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬الذي‭ ‬يقام‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬بنظام‭ ‬الذهاب‭ ‬والإياب،‭ ‬ليتأهل‭ ‬فريقان‭ ‬إلى‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭.‬

وتحظى‭ ‬البطولة‭ ‬بدعم‭ ‬واسع‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬وبرعاية‭ ‬بلاتينية‭ ‬من‭ ‬بنك‭ ‬الكويت‭ ‬الوطني،‭ ‬بينما‭ ‬تشارك‭ ‬في‭ ‬الرعاية‭ ‬الذهبية‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬بريمير‭ ‬موتور،‭ ‬شركة‭ ‬البحرين‭ ‬للسينما‭ ‬‮«‬سينيكو‮»‬،‭ ‬شركة‭ ‬جي‭ ‬أم‭ ‬أي،‭ ‬ومستشفى‭ ‬رويال‭ ‬البحرين،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬الرعاة‭ ‬البرونزيين‭: ‬شركة‭ ‬مروى‭ ‬للمياه،‭ ‬فندق‭ ‬‮«‬ذي‭ ‬آرت‮»‬،‭ ‬الشركة‭ ‬الوطنية‭ ‬للنقليات،‭ ‬وليبرو‭ ‬للرياضة‭.‬

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