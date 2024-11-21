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أكثر من 200 سيارة ودراجة نارية تتنافس اليوم لبطولة الدارغ وبمشاركة عالمية

11/21/2024 7:17:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تستعد‭ ‬بطولة‭ ‬البحرين‭ ‬الوطنية‭ ‬لسباقات‭ ‬السرعة‭ ‬‮«‬الدراغ‮»‬‭ ‬البطولة‭ ‬الأكثر‭ ‬شعبية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬لسباقات‭ ‬السرعة‭ ‬للانطلاق‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬سباق‭ ‬جولتها‭ ‬الأولى‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬السرعة‭ ‬في‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬‮«‬موطن‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‮»‬‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬22‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭.‬

ويشارك‭ ‬ضمن‭ ‬أولى‭ ‬الجولات‭ ‬البطولة‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬إقبالا‭ ‬كبيراً‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬المشاركة‭ ‬والحضور،‭ ‬63‭ ‬دراجة‭ ‬نارية‭ ‬و140‭ ‬سيارة‭ ‬سيتنافسون‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬السرعة‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬أولى‭ ‬ألقاب‭ ‬البطولة،‭ ‬كما‭ ‬تشهد‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬مشاركة‭ ‬واسعة‭ ‬خليجية‭ ‬وعالمية‭ ‬وأبرزها‭ ‬من‭ ‬البحرين،‭ ‬الكويت،‭ ‬الإمارات،‭ ‬السعودية،‭ ‬لبنان،‭ ‬فلسطين،‭ ‬قطر،‭ ‬كندا‭ ‬وأمريكا‭.‬

وانطلقت‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬فعاليات‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬والافتتاحية‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬خمس‭ ‬جولات‭ ‬طوال‭ ‬الموسم،‭ ‬وذلك‭ ‬بفعالية‭ ‬الاختبار‭ ‬والتجهيز‭ ‬يومين‭ ‬متواصلين،‭ ‬وبالأمس‭ ‬انطلقت‭ ‬التصفيات،‭ ‬واليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬ينطلق‭ ‬السباق‭ ‬من‭ ‬4‭ ‬مساء‭.‬

وسيشهد‭ ‬اليوم‭ ‬منافسة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬سيارة‭ ‬ودراجة‭ ‬نارية‭ ‬ضمن‭ ‬14‭ ‬فئة‭ ‬من‭ ‬فئات‭ ‬البطولة‭ ‬أبرزها‭ ‬فئات‭ ‬السيارات‭ ‬وهي‭ ‬البرومود،‭ ‬كومبتشن‭ ‬4‭.‬5،‭ ‬البرو‭ ‬9‭.‬5،‭ ‬آوت‭ ‬لو‭ ‬6‭ ‬سلندر،‭ ‬آوت‭ ‬لو‭ ‬4‭ ‬سلندرات،‭ ‬الاندكس‭ ‬7‭.‬5،‭ ‬الاندكس‭ ‬8‭.‬5،‭ ‬الاندكس‭ ‬9‭.‬0‭ ‬والاندكس‭ ‬10‭.‬0،‭ ‬أما‭ ‬فئات‭ ‬الدراجات‭ ‬النارية‭ ‬وهي‭ ‬البرو‭ ‬ستريت‭ ‬والآوت‭ ‬لو،‭ ‬وستريت‭ ‬فايت،‭ ‬وستريت‭ ‬فايت‭ ‬9‭.‬5‭ ‬والانديكس‭ ‬8‭.‬5‭.‬

وتبلغ‭ ‬أسعار‭ ‬التذاكر‭ ‬3‭ ‬دنانير‭ ‬بحرينية‭ ‬لمنصة‭ ‬ BEYON ‭ ‬ليوم‭ ‬السباق‭ ‬وبالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الأطفال‭ ‬من‭ ‬سن‭ ‬3‭ ‬حتى‭ ‬12‭ ‬سنة‭ ‬نصف‭ ‬السعر،‭ ‬لذا‭ ‬لا‭ ‬تفوتوا‭ ‬حضور‭ ‬البطولة‭ ‬الأكثر‭ ‬إثارة‭ ‬وتشجيع‭ ‬السائقين‭ ‬المشاركين‭ ‬للفوز‭ ‬بألقابهم‭.‬

وجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬سباقات‭ ‬السرعة‭ ‬يستمر‭ ‬حتى‭ ‬شهر‭ ‬فبراير،‭ ‬بعد‭ ‬الافتتاحية‭ ‬لهذا‭ ‬الأسبوع،‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تقام‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬حتى‭ ‬13‭ ‬ديسمبر،‭ ‬تليها‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬21‭ ‬حتى‭ ‬24‭ ‬يناير‭ ‬2025،‭ ‬وستنطلق‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬وما‭ ‬قبل‭ ‬الأخيرة‭ ‬بين‭ ‬11و14‭ ‬فبراير،‭ ‬وختام‭ ‬البطولة‭ ‬سيكون‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬18‭ ‬حتى‭ ‬21‭ ‬فبراير‭.‬

وتقدم‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬الفعالية‭ ‬فرصة‭ ‬فريدة‭ ‬أمام‭ ‬الحضور‭ ‬وجماهير‭ ‬سباقات‭ ‬السرعة،‭ ‬بتخصيص‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬سيارات‭ ‬‮«‬الدراغستر‮»‬‭ ‬المعروفة‭ ‬بسرعتها‭ ‬الخارقة‭ ‬وقوتها‭ ‬الحصانية‭ ‬البالغة‭ ‬1000‭ ‬حصان‭ ‬للركوب‭ ‬بجانب‭ ‬سائق‭ ‬محترف‭ ‬يقودك‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬تنطلق‭ ‬من‭ ‬الصفر‭ ‬وحتى‭ ‬100‭ ‬ميل‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬خلال‭ ‬ثانية‭ ‬واحدة‭ ‬فقط‭ ‬لتجربة‭ ‬العمر‭ ‬وذلك‭ ‬بمبلغ‭ ‬44‭ ‬دينارا‭ ‬للشخص‭ ‬الواحد،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬العرض‭ ‬الذي‭ ‬يؤهلك‭ ‬لخوض‭ ‬التجربة‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬بنصف‭ ‬المبلغ‭.‬

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