أكثر من 200 سيارة ودراجة نارية تتنافس اليوم لبطولة الدارغ وبمشاركة عالمية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تستعد بطولة البحرين الوطنية لسباقات السرعة «الدراغ» البطولة الأكثر شعبية في المنطقة لسباقات السرعة للانطلاق من خلال سباق جولتها الأولى وذلك على مضمار السرعة في حلبة البحرين الدولية «موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط» اليوم الجمعة 22 نوفمبر الجاري.
ويشارك ضمن أولى الجولات البطولة التي تشهد إقبالا كبيراً من حيث المشاركة والحضور، 63 دراجة نارية و140 سيارة سيتنافسون على مضمار السرعة للحصول على أولى ألقاب البطولة، كما تشهد الجولة الأولى مشاركة واسعة خليجية وعالمية وأبرزها من البحرين، الكويت، الإمارات، السعودية، لبنان، فلسطين، قطر، كندا وأمريكا.
وانطلقت هذا الأسبوع فعاليات الجولة الأولى والافتتاحية من أصل خمس جولات طوال الموسم، وذلك بفعالية الاختبار والتجهيز يومين متواصلين، وبالأمس انطلقت التصفيات، واليوم الجمعة ينطلق السباق من 4 مساء.
وسيشهد اليوم منافسة أكثر من 200 سيارة ودراجة نارية ضمن 14 فئة من فئات البطولة أبرزها فئات السيارات وهي البرومود، كومبتشن 4.5، البرو 9.5، آوت لو 6 سلندر، آوت لو 4 سلندرات، الاندكس 7.5، الاندكس 8.5، الاندكس 9.0 والاندكس 10.0، أما فئات الدراجات النارية وهي البرو ستريت والآوت لو، وستريت فايت، وستريت فايت 9.5 والانديكس 8.5.
وتبلغ أسعار التذاكر 3 دنانير بحرينية لمنصة BEYON ليوم السباق وبالنسبة إلى الأطفال من سن 3 حتى 12 سنة نصف السعر، لذا لا تفوتوا حضور البطولة الأكثر إثارة وتشجيع السائقين المشاركين للفوز بألقابهم.
وجدير بالذكر أن الموسم الجديد من بطولة سباقات السرعة يستمر حتى شهر فبراير، بعد الافتتاحية لهذا الأسبوع، من المقرر أن تقام الجولة الثانية من 10 حتى 13 ديسمبر، تليها الجولة الثالثة من 21 حتى 24 يناير 2025، وستنطلق الجولة الرابعة وما قبل الأخيرة بين 11و14 فبراير، وختام البطولة سيكون في الفترة من 18 حتى 21 فبراير.
وتقدم حلبة البحرين الدولية على هامش الفعالية فرصة فريدة أمام الحضور وجماهير سباقات السرعة، بتخصيص عدد من سيارات «الدراغستر» المعروفة بسرعتها الخارقة وقوتها الحصانية البالغة 1000 حصان للركوب بجانب سائق محترف يقودك في رحلة تنطلق من الصفر وحتى 100 ميل في الساعة خلال ثانية واحدة فقط لتجربة العمر وذلك بمبلغ 44 دينارا للشخص الواحد، إلى جانب العرض الذي يؤهلك لخوض التجربة مرة أخرى بنصف المبلغ.
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