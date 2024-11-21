انطلاق ((بتلكو فتنس)) و((الحلبة لك)) اليوم وغدا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تستمر الإثارة والفعاليات على مضمار حلبة البحرين الدولية «موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط» وذلك من خلال فعالية جديدة من فعاليات «بتلكو فتنس» على المضمار وذلك اليوم الجمعة 22 نوفمبر، وفعاليات «الحلبة لك» وذلك غدا السبت 23 نوفمبر، ومحبو وعشاق رياضة السيارات مدعوين للاستمتاع بالفعاليات المقدمة لهم.
وستنطلق فعالية «بتلكو فتنس» والتي تبدأ في الصباح الباكر اليوم الجمعة من 6 صباحاً وحتى 10 صباحاً، وتعد هذه الفعالية لراكبي الدراجات الهوائية والعدائين من جميع الأعمار، حيث تعطي فعالية «بتلكو فتنس» فرصة للمشاركين الذين يتطلعون إلى الحفاظ على لياقتهم البدنية وذلك على مضمارنا العالمي.
وخلال الفعالية يتم استخدام مضمارين مختلفين، حيث يستخدم العدائون المضمار الداخلي بطول 2.550 كيلومتر، بينما راكبي الدراجات الهوائية سيشاركون على مضمار الحلبة الخارجية التي يبلغ طولها 3.543 كيلومترات، مع وجود منطقة مخصصة لركوب الدراجات للأطفال.
يجب على جميع الراغبين في المشاركة التسجيل والدفع مسبقاً على الموقع الإلكتروني الرسمي لحلبة البحرين الدولية bahraingp . com ، وتبلغ تكلفة المشاركة 2 دينار بحريني لراكبي الدراجات الهوائية و1 دينار بحريني للعدائين، وللأطفال أقل من 12 عامًا يمكنهم المشاركة مجانًا إذا كانوا برفقة شخص بالغ مشارك ضمن الفعالية.
وتنطلق فعالية الحلبة لك يوم غد السبت وسيتمكن عشاق ومحبو السرعة ورياضة السيارات قيادة سياراتهم ودراجتهم النارية الخاصة على مضمار الحلبة الداخلية والبالغ طولها 2.55 كم، حيث ستكون هذه التجربة لا تنسى مع إعطائهم جو من الإثارة التي لا يمكن وصفها وذلك من الساعة 10 صباحاً حتى 6 مساء.
وسيتمكن محبو وعشاق رياضة السيارات من الاستمتاع بهذه الفعاليات وذلك بدفع مبلغ قدره 82.5 دينارا بحرينيا ليوم كامل، و55 دينارا بحرينيا لنصف يوم، 22 دينارا بحرينيا للحصة الواحدة، وذلك فقط عند الحجز المبكر. وعند الحجز بنفس اليوم، يبلغ سعر اليوم 93.5 دينارا بحرينيا، وتكلفة نصف يوم 66 دينارا بحرينيا، وسعر الحصة الواحدة 27.5 دينارا بحرينيا.
ويعد الحجز المسبق ضروريا للمشاركة في الفعالية، حيث إن المقاعد محدودة، جهز سيارتك أو دراجتك النارية وشارك فعاليات «الحلبة لك» ليوم كامل من الإثارة المتواصلة على مضمار الحلبة العالمية.
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