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انطلاق ((بتلكو فتنس)) و((الحلبة لك)) اليوم وغدا

11/21/2024 7:17:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تستمر‭ ‬الإثارة‭ ‬والفعاليات‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬‮«‬موطن‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‮»‬‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فعالية‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬فعاليات‭ ‬‮«‬بتلكو‭ ‬فتنس‮»‬‭ ‬على‭ ‬المضمار‭ ‬وذلك‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬22‭ ‬نوفمبر،‭ ‬وفعاليات‭ ‬‮«‬الحلبة‭ ‬لك‮»‬‭ ‬وذلك‭ ‬غدا‭ ‬السبت‭ ‬23‭ ‬نوفمبر،‭ ‬ومحبو‭ ‬وعشاق‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬مدعوين‭ ‬للاستمتاع‭ ‬بالفعاليات‭ ‬المقدمة‭ ‬لهم‭.‬

وستنطلق‭ ‬فعالية‭ ‬‮«‬بتلكو‭ ‬فتنس‮»‬‭ ‬والتي‭ ‬تبدأ‭ ‬في‭ ‬الصباح‭ ‬الباكر‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬من‭ ‬6‭ ‬صباحاً‭ ‬وحتى‭ ‬10‭ ‬صباحاً،‭ ‬وتعد‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬لراكبي‭ ‬الدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬والعدائين‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬الأعمار،‭ ‬حيث‭ ‬تعطي‭ ‬فعالية‭ ‬‮«‬بتلكو‭ ‬فتنس‮»‬‭ ‬فرصة‭ ‬للمشاركين‭ ‬الذين‭ ‬يتطلعون‭ ‬إلى‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬لياقتهم‭ ‬البدنية‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬مضمارنا‭ ‬العالمي‭.‬

وخلال‭ ‬الفعالية‭ ‬يتم‭ ‬استخدام‭ ‬مضمارين‭ ‬مختلفين،‭ ‬حيث‭ ‬يستخدم‭ ‬العدائون‭ ‬المضمار‭ ‬الداخلي‭ ‬بطول‭ ‬2‭.‬550‭ ‬كيلومتر،‭ ‬بينما‭ ‬راكبي‭ ‬الدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬سيشاركون‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬الحلبة‭ ‬الخارجية‭ ‬التي‭ ‬يبلغ‭ ‬طولها‭ ‬3.543‭ ‬كيلومترات،‭ ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬منطقة‭ ‬مخصصة‭ ‬لركوب‭ ‬الدراجات‭ ‬للأطفال‭.‬

يجب‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬المشاركة‭ ‬التسجيل‭ ‬والدفع‭ ‬مسبقاً‭ ‬على‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬الرسمي‭ ‬لحلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬ bahraingp ‭.‬ com ،‭ ‬وتبلغ‭ ‬تكلفة‭ ‬المشاركة‭ ‬2‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬لراكبي‭ ‬الدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬و1‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬للعدائين،‭ ‬وللأطفال‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬عامًا‭ ‬يمكنهم‭ ‬المشاركة‭ ‬مجانًا‭ ‬إذا‭ ‬كانوا‭ ‬برفقة‭ ‬شخص‭ ‬بالغ‭ ‬مشارك‭ ‬ضمن‭ ‬الفعالية‭.‬

وتنطلق‭ ‬فعالية‭ ‬الحلبة‭ ‬لك‭ ‬يوم‭ ‬غد‭ ‬السبت‭ ‬وسيتمكن‭ ‬عشاق‭ ‬ومحبو‭ ‬السرعة‭ ‬ورياضة‭ ‬السيارات‭ ‬قيادة‭ ‬سياراتهم‭ ‬ودراجتهم‭ ‬النارية‭ ‬الخاصة‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬الحلبة‭ ‬الداخلية‭ ‬والبالغ‭ ‬طولها‭ ‬2‭.‬55‭ ‬كم،‭ ‬حيث‭ ‬ستكون‭ ‬هذه‭ ‬التجربة‭ ‬لا‭ ‬تنسى‭ ‬مع‭ ‬إعطائهم‭ ‬جو‭ ‬من‭ ‬الإثارة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬وصفها‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬10‭ ‬صباحاً‭ ‬حتى‭ ‬6‭ ‬مساء‭. ‬

وسيتمكن‭ ‬محبو‭ ‬وعشاق‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬من‭ ‬الاستمتاع‭ ‬بهذه‭ ‬الفعاليات‭ ‬وذلك‭ ‬بدفع‭ ‬مبلغ‭ ‬قدره‭ ‬82.5‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬ليوم‭ ‬كامل،‭ ‬و55‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬لنصف‭ ‬يوم،‭ ‬22‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬للحصة‭ ‬الواحدة،‭ ‬وذلك‭ ‬فقط‭ ‬عند‭ ‬الحجز‭ ‬المبكر‭. ‬وعند‭ ‬الحجز‭ ‬بنفس‭ ‬اليوم،‭ ‬يبلغ‭ ‬سعر‭ ‬اليوم‭ ‬93‭.‬5‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا،‭ ‬وتكلفة‭ ‬نصف‭ ‬يوم‭ ‬66‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا،‭ ‬وسعر‭ ‬الحصة‭ ‬الواحدة‭ ‬27‭.‬5‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭.‬

ويعد‭ ‬الحجز‭ ‬المسبق‭ ‬ضروريا‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬الفعالية،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬المقاعد‭ ‬محدودة،‭ ‬جهز‭ ‬سيارتك‭ ‬أو‭ ‬دراجتك‭ ‬النارية‭ ‬وشارك‭ ‬فعاليات‭ ‬‮«‬الحلبة‭ ‬لك‮»‬‭ ‬ليوم‭ ‬كامل‭ ‬من‭ ‬الإثارة‭ ‬المتواصلة‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬الحلبة‭ ‬العالمية‭.‬

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