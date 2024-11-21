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حـــسرة ســـعــودية على الضعـــف الهجــومــي

11/21/2024 7:17:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

الدوحة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬‮«‬كم‭ ‬هدفا‭ ‬سجلنا؟‮»‬‭ ‬مُتحسراً،‭ ‬تساءل‭ ‬أسطورة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬السعودية‭ ‬ماجد‭ ‬عبد‭ ‬الله،‭ ‬بعد‭ ‬خسارة‭ ‬‮«‬الأخضر‮»‬‭ ‬أمام‭ ‬إندونيسيا‭ (‬0-2‭)‬،‭ ‬واحتلاله‭ ‬مركزا‭ ‬رابعا‭ ‬مخيبا‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬ضمن‭ ‬تصفيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2026،‭ ‬مكتفياً‭ ‬بست‭ ‬نقاط‭ ‬وثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬فقط‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬ست‭ ‬جولات‭.‬

قال‭ ‬ماجد،‭ ‬الهداف‭ ‬التاريخي‭ ‬للمنتخب‭ ‬السعودي‭ (‬72‭ ‬هدفاً‭ ‬في‭ ‬117‭ ‬مباراة‭) ‬‮«‬بالتأكيد،‭ ‬لدينا‭ ‬مشكلة‭ ‬في‭ ‬المهاجمين‭. ‬سجل‭ ‬منتخبنا‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬الحالية‭ ‬ثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬فقط،‭ ‬عبر‭ ‬مدافع‭ (‬حسن‭ ‬قادش‭ ‬مرتان‭) ‬ولاعب‭ ‬وسط‭ (‬مصعب‭ ‬الجوير‭)‬‮»‬‭.‬

وفيما‭ ‬اقتربت‭ ‬اليابان‭ ‬من‭ ‬التأهل‭ ‬المباشر‭ ‬محلقة‭ ‬بالصدارة‭ ‬بـ‭ ‬16‭ ‬نقطة،‭ ‬احتدم‭ ‬الصراع‭ ‬بين‭ ‬المنتخبات‭ ‬الخمسة‭ ‬المتبقية‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬المؤهل‭ ‬مباشرة،‭ ‬إذ‭ ‬تتفوق‭ ‬استراليا‭ ‬الثانية‭ (‬7‭) ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬فقط‭ ‬عن‭ ‬إندونيسيا،‭ ‬السعودية،‭ ‬البحرين،‭ ‬والصين،‭ ‬ولكل‭ ‬منها‭ ‬6‭ ‬نقاط‭.‬

ورأى‭ ‬نجم‭ ‬النصر‭ ‬السابق‭ ‬والهداف‭ ‬التاريخي‭ ‬للدوري‭ ‬المحلي‭ (‬189‭ ‬هدفاً‭) ‬أن‭ ‬المهاجمين‭ ‬السعوديين‭ ‬لا‭ ‬يلعبون‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬بسبب‭ ‬استقطاب‭ ‬أغلب‭ ‬الأندية‭ ‬لمهاجمين‭ ‬عالميين‭.‬

الأساسيون‭ ‬على‭ ‬الدكة‭ ‬

وبموازة‭ ‬الإنفاق‭ ‬الكبير‭ ‬لأندية‭ ‬الدوري‭ ‬وجذبها‭ ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬الموسم‭ ‬قبل‭ ‬الماضي‭ ‬لنجوم‭ ‬عالميين‭ ‬أمثال‭ ‬البرتغالي‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو،‭ ‬ثم‭ ‬الفرنسي‭ ‬كريم‭ ‬بنزيمة‭ ‬والبرازيلي‭ ‬نيمار،‭ ‬اعتبر‭ ‬ماجد،‭ ‬الذي‭ ‬توج‭ ‬هدافاً‭ ‬للدوري‭ ‬6‭ ‬مرات،‭ ‬أن‭ ‬‮«‬مشكلتنا‭ ‬الأساسية‭ ‬هي‭ ‬عدم‭ ‬مشاركة‭ ‬اللاعبين‭ ‬بشكل‭ ‬أساسي‭ ‬مع‭ ‬أنديتهم‮»‬‭.‬

وبينما‭ ‬كان‭ ‬ماجد‭ (‬65‭ ‬عاماً‭) ‬يتحدث‭ ‬تزامناً‭ ‬مع‭ ‬الخسارة‭ ‬ضد‭ ‬إندونيسيا‭ ‬في‭ ‬منتدى‭ ‬مسك‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬الرياض،‭ ‬كان‭ ‬نجم‭ ‬‮«‬الأخضر‮»‬‭ ‬والهلال‭ ‬سابقاً‭ ‬ياسر‭ ‬القحطاني‭ (‬42‭ ‬عاماً‭) ‬يعبّر‭ ‬عن‭ ‬غضبه‭ ‬من‭ ‬الخسارة‭ ‬التاريخية،‭ ‬بحسب‭ ‬وصفه،‭ ‬‮«‬لا‭ ‬أملك‭ ‬المفردات‭ ‬المعبرة‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬اللحظة‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬تحليله‭ ‬للمباراة‭ ‬عبر‭ ‬قنوات‭ ‬بي‭ ‬إن‭ ‬سبورتس،‭ ‬أضاف‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬آسيا‭ ‬2007،‭ ‬‮«‬لا‭ ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬أي‭ ‬متشائم‭ ‬يعلم‭ ‬بالكرة‭ ‬السعودية،‭ ‬كان‭ ‬ينتظر‭ ‬اللحظة‭ ‬التي‭ ‬يبحث‭ ‬فيها‭ ‬عن‭ ‬الأخطاء‭ ‬التحكيمية،‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬كانت‭ ‬صحيحة،‭ ‬لأن‭ ‬تكون‭ ‬هي‭ ‬العذر‭ ‬او‭ ‬القشة‭ ‬التي‭ ‬يتمسك‭ ‬بها‭ ‬للانتصار‭ ‬على‭ ‬المنتخب‭ ‬الإندونيسي‭ ‬المحترم‮»‬‭.‬

وأخفق‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي،‭ ‬الذي‭ ‬أعاد‭ ‬مدربه‭ ‬الجديد‭ ‬القديم‭ ‬الفرنسي‭ ‬هيرفيه‭ ‬رونار‭ ‬لقيادته‭ ‬فنياً‭ ‬خلفاً‭ ‬للإيطالي‭ ‬روبرتو‭ ‬مانشيني،‭ ‬للمباراة‭ ‬الرابعة‭ ‬توالياً‭ ‬في‭ ‬التسجيل‭.‬

مانشيني‭ ‬تمسك‭ ‬بالاحتياطيين‭ ‬

وقال‭ ‬فؤاد‭ ‬أنور‭ ‬الذي‭ ‬افتتح‭ ‬عداد‭ ‬الأهداف‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬هولندا‭ ‬في‭ ‬نسخة‭ ‬1994‭ ‬عندما‭ ‬بلغت‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬للمرة‭ ‬الوحيدة‭ ‬‮«‬المشكلة‭ ‬الأساسية‭ ‬في‭ ‬المنتخب‭ ‬تفاقمت‭ ‬بسبب‭ ‬التمسك‭ ‬بمانشيني‭ ‬بعد‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‮»‬‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬الحالي،‭ ‬أمام‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬في‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي‭.‬

يقول‭ ‬أنور‭ (‬52‭ ‬عاماً‭) ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬وقع‭ ‬الاختيار‭ ‬على‭ ‬مانشيني،‭ ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬قبل‭ ‬قيادته‭ ‬للمنتخب‭ ‬السعودي،‭ ‬وصار‭ ‬يطلق‭ ‬تصريحات‭ ‬محبطة‭ ‬عن‭ ‬عدم‭ ‬مشاركة‭ ‬لاعبي‭ ‬المنتخب‭ ‬كأساسيين‭ ‬مع‭ ‬أنديتهم،‭ ‬وهو‭ ‬كلام‭ ‬لا‭ ‬أراه‭ ‬منطقياً،‭ ‬لأنه‭ (‬مانشيني‭) ‬أغفل‭ ‬أهمية‭ ‬الاحتكاك‭ ‬الذي‭ ‬يحصده‭ ‬اللاعب‭ ‬المحلي‭ ‬من‭ ‬اللعب‭ ‬مع‭ ‬نجوم‭ ‬كبار‭ ‬مثل‭ ‬رونالدو،‭ ‬بنزيمة،‭ ‬الجزائري‭ ‬رياض‭ ‬محرز،‭ ‬وغيرهم‮»‬‭.‬

ويتابع‭ ‬‮«‬من‭ ‬بين‭ ‬الـ54‭ ‬لاعباً‭ ‬أنت‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬25‭ ‬لاعباً‭ ‬للمنتخب،‭ ‬وهم‭ ‬موجودون،‭ ‬لكن‭ ‬المشكلة‭ ‬التي‭ ‬وقع‭ ‬فيها‭ ‬مانشيني‭ ‬أنه‭ ‬ذهب‭ ‬لاختيار‭ ‬لاعبين‭ ‬احتياطيين‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬أسمائهم‭ ‬وعلى‭ ‬الأندية‭ ‬التي‭ ‬يلعبون‭ ‬فيها‮»‬،‭ ‬مضيفاً‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬اللاعب‭ ‬الذي‭ ‬يلعب‭ ‬ويقدم‭ ‬الفائدة‮»‬‭.‬

واستشهد‭ ‬أنور،‭ ‬بإحراز‭ ‬إسبانيا‭ ‬لبطولة‭ ‬كأس‭ ‬أوروبا‭ ‬الصيف‭ ‬الماضي‭ ‬بمشاركة‭ ‬محدودة‭ ‬جداً‭ ‬للاعبي‭ ‬القطبين‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬وبرشلونة،‭ ‬مقابل‭ ‬تواجد‭ ‬آخرين‭ ‬من‭ ‬أندية‭ ‬أخرى‭. ‬وإذ‭ ‬يرى‭ ‬أنور‭ ‬أن‭ ‬الفرصة‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬قائمة‭ ‬بقوة‭ ‬للتأهل‭ ‬إلى‭ ‬المونديال،‭ ‬خصوصاً‭ ‬أن‭ ‬نتائج‭ ‬المنتخبات‭ ‬الأخرى‭ ‬لعبت‭ ‬لمصلحة‭ ‬‮«‬الأخضر‮»‬،‭ ‬يؤكد‭ ‬ضرورة‭ ‬عدم‭ ‬تعليق‭ ‬اعتماد‭ ‬8‭ ‬محترفين‭ ‬كشماعة‭ ‬لفشل‭ ‬المنتخب‭.‬

ويبحث‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي،‭ ‬الذي‭ ‬يستضيف‭ ‬الصين‭ ‬في‭ ‬20‭ ‬مارس‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬السابعة،‭ ‬عن‭ ‬التأهل‭ ‬السابع‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭.‬

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