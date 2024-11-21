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إنجاز علمي يعد الأول من نوعه..علماء يرصدون الطيف الكامل للإشعاعات الشمسية على المريخ

11/21/2024 7:07:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نجح‭ ‬فريق‭ ‬دولي‭ ‬من‭ ‬الباحثين،‭ ‬بقيادة‭ ‬علماء‭ ‬صينيين،‭ ‬في‭ ‬رصد‭ ‬الطيف‭ ‬الكامل‭ ‬للإشعاعات‭ ‬الشمسية‭ ‬في‭ ‬المريخ،‭ ‬في‭ ‬إنجاز‭ ‬علمي‭ ‬يعد‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬عالميا‭.‬

وذكرت‭ ‬قناة‭ ‬الصين‭ ‬المركزية‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬الفريق‭ ‬البحثي‭ -‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬علماء‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬العلوم‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬الصينية‭ ‬ومعهد‭ ‬الفيزياء‭ ‬الحديثة‭ ‬ومعهد‭ ‬لانتشو‭ ‬لتكنولوجيا‭ ‬وفيزياء‭ ‬الفضاء‭ ‬وجامعة‭ ‬كيل‭ ‬الألمانية‭- ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬قياس‭ ‬كامل‭ ‬طيف‭ ‬طاقة‭ ‬البروتونات‭ ‬الناتجة‭ ‬عن‭ ‬النشاط‭ ‬الشمسي‭ ‬في‭ ‬نطاق‭ ‬يتراوح‭ ‬بين‭ ‬1‭ ‬و1000‭ ‬ميجا‭ ‬فولت‭.‬

واستخدم‭ ‬الباحثون‭ ‬في‭ ‬دراستهم،‭ ‬التي‭ ‬نشرت‭ ‬نتائجها‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬رسائل‭ ‬البحوث‭ ‬الجيوفيزيائية‮»‬‭ ‬العالمية،‭ ‬مجموعة‭ ‬متطورة‭ ‬من‭ ‬أجهزة‭ ‬الكشف‭ ‬الإشعاعي،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬نماذج‭ ‬محاكاة‭ ‬لحركة‭ ‬الجسيمات‭ ‬في‭ ‬الغلاف‭ ‬الجوي‭ ‬للمريخ‭.‬

وأوضحت‭ ‬جامعة‭ ‬العلوم‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬الصينية‭ ‬أن‭ ‬الدراسة‭ ‬تكتسب‭ ‬أهمية‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬افتقار‭ ‬المريخ‭ ‬إلى‭ ‬الحماية‭ ‬المغناطيسية‭ ‬وضعف‭ ‬غلافه‭ ‬الجوي،‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬سطحه‭ ‬أكثر‭ ‬عرضة‭ ‬للإشعاعات‭ ‬الشمسية‭ ‬مقارنة‭ ‬بكوكب‭ ‬الأرض،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الاكتشاف‭ ‬سيسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬سبل‭ ‬حماية‭ ‬رواد‭ ‬الفضاء‭ ‬والمركبات‭ ‬الفضائية‭ ‬خلال‭ ‬المهمات‭ ‬المستقبلية‭ ‬لاستكشاف‭ ‬الكوكب‭ ‬الأحمر‭.‬

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