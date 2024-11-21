((جارة القمر)) تضيء شمعة الـ90 وماكرون يهنئ

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
حرص الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون على تهنئة الفنانة اللبنانية الكبيرة فيروز بمناسبة عيد ميلادها الـ90، وهو الأمر الذي يؤكد إدراك الرئيس الفرنسي أن السيدة فيروز تجسد الوجه الفني والثقافي الناعم للبنان والمنطقة العربية، كما أن هذه اللفتة أتت تعبيراً عن الاحترام العالمي الذي تحظى به، وكذلك تقديراً لمكانة لبنان في شخص فيروز.
فيروز صاحبة تاريخ فني واجتماعي وثقافي حافل.
ماكرون، كتب باللغتين العربية والفرنسية عبر حساباته بمنصات التواصل الإجتماعي :"عم بتشتي الدنيا ثلج، صوت فيروز لا يزال يطيب قلوب اللبنانيين والفلسطينيين الباحثين على دفئ السلام، التى تجسد كرامة هذه المنطقة، عقبال المية!".
واحتفلت فيروز الأربعاء بعيد ميلادها الـ90، إذ ولدت يوم 20 تشرين الثاني (نوفمبر) 1934 طبقا لسجلات القيد، وكانت النجمة الكبيرة الملقبة بـ"جارة القمر" قد قدمت العديد من الأغانى التي تحولت لأيقونات للحب والسلام على مدار عقود كاملة.
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