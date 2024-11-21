Friday, 22 November 2024 03:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


((جارة القمر)) تضيء شمعة الـ90 وماكرون يهنئ

11/21/2024 7:07:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حرص‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسى‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬على‭ ‬تهنئة‭ ‬الفنانة‭ ‬اللبنانية‭ ‬الكبيرة‭ ‬فيروز‭ ‬بمناسبة‭ ‬عيد‭ ‬ميلادها‭ ‬الـ90،‭ ‬وهو‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يؤكد‭ ‬إدراك‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬أن‭ ‬السيدة‭ ‬فيروز‭ ‬تجسد‭ ‬الوجه‭ ‬الفني‭ ‬والثقافي‭ ‬الناعم‭ ‬للبنان‭ ‬والمنطقة‭ ‬العربية،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬اللفتة‭ ‬أتت‭ ‬تعبيراً‭ ‬عن‭ ‬الاحترام‭ ‬العالمي‭ ‬الذي‭ ‬تحظى‭ ‬به،‭ ‬وكذلك‭ ‬تقديراً‭ ‬لمكانة‭ ‬لبنان‭ ‬في‭ ‬شخص‭ ‬فيروز‭.‬

فيروز‭ ‬صاحبة‭ ‬تاريخ‭ ‬فني‭ ‬واجتماعي‭ ‬وثقافي‭ ‬حافل‭.‬

ماكرون،‭ ‬كتب‭ ‬باللغتين‭ ‬العربية‭ ‬والفرنسية‭ ‬عبر‭ ‬حساباته‭ ‬بمنصات‭ ‬التواصل‭ ‬الإجتماعي‭ :"‬عم‭ ‬بتشتي‭ ‬الدنيا‭ ‬ثلج،‭ ‬صوت‭ ‬فيروز‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬يطيب‭ ‬قلوب‭ ‬اللبنانيين‭ ‬والفلسطينيين‭ ‬الباحثين‭ ‬على‭ ‬دفئ‭ ‬السلام،‭ ‬التى‭ ‬تجسد‭ ‬كرامة‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة،‭ ‬عقبال‭ ‬المية‭!".‬

واحتفلت‭ ‬فيروز‭ ‬الأربعاء‭ ‬بعيد‭ ‬ميلادها‭ ‬الـ90،‭ ‬إذ‭ ‬ولدت‭ ‬يوم‭ ‬20‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭ (‬نوفمبر‭) ‬1934‭ ‬طبقا‭ ‬لسجلات‭ ‬القيد،‭ ‬وكانت‭ ‬النجمة‭ ‬الكبيرة‭ ‬الملقبة‭ ‬بـ‭"‬جارة‭ ‬القمر‭" ‬قد‭ ‬قدمت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأغانى‭ ‬التي‭ ‬تحولت‭ ‬لأيقونات‭ ‬للحب‭ ‬والسلام‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬عقود‭ ‬كاملة‭.‬

MENAFN21112024000055011008ID1108913121

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث