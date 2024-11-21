البحرين تفوز باستضافة دورة الألعاب العربية 2031

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
فاز ملف مملكة البحرين باستضافة النسخة 17 لدورة الألعاب العربية 2031 فيما ستنظم الأردن النسخة 18 في 2035. جاء ذلك في اجتماع الجمعية العمومية الثاني والعشرين لاتحاد اللجان الأولمبية العربية الوطنية والذي عقد بالمملكة الأردنية الهاشمية الخميس 21 نوفمبر 2024 برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اتحاد اللجان الأولمبية العربية.
ومثل اللجنة الأولمبية في الاجتماع عضو مجلس الإدارة مديرة إدارة العلاقات الدولية والعربية والتضامن الأولمبي فجر جاسم والمدير التنفيذي للعمليات أحمد عبدالغفار. وتم خلال الاجتماع استعراض تقرير عن دورة الألعاب العربية الخامسة عشر التي أقيمت في الجزائر 2023 وتقرير عن دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات التي أقيمت في الشارقة من 2 -12 فبراير 2024. كما تم خلال الاجتماع اعتماد التقرير السنوي لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية 2023 والمصادقة على القوائم المالية وتقرير المراجع المستقل للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتعاقد مع شركة بيور لإعداد استراتيجية الاتحاد.
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