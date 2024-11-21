البحرين تفوز باستضافة دورة الألعاب العربية 2031

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ومثل‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬مديرة‭ ‬إدارة‭ ‬العلاقات‭ ‬الدولية‭ ‬والعربية‭ ‬والتضامن‭ ‬الأولمبي‭ ‬فجر‭ ‬جاسم‭ ‬والمدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬للعمليات‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالغفار‭. ‬وتم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬استعراض‭ ‬تقرير‭ ‬عن‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬العربية‭ ‬الخامسة‭ ‬عشر‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬الجزائر‭ ‬2023‭ ‬وتقرير‭ ‬عن‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬للأندية‭ ‬العربية‭ ‬للسيدات‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬الشارقة‭ ‬من‭ ‬2‭ -‬12‭ ‬فبراير‭ ‬2024‭. ‬كما‭ ‬تم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬اعتماد‭ ‬التقرير‭ ‬السنوي‭ ‬لاتحاد‭ ‬اللجان‭ ‬الأولمبية‭ ‬الوطنية‭ ‬العربية‭ ‬2023‭ ‬والمصادقة‭ ‬على‭ ‬القوائم‭ ‬المالية‭ ‬وتقرير‭ ‬المراجع‭ ‬المستقل‭ ‬للسنة‭ ‬المالية‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023‭ ‬والتعاقد‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬بيور‭ ‬لإعداد‭ ‬استراتيجية‭ ‬الاتحاد‭.‬











