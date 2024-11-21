Friday, 22 November 2024 03:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


البحرين تفوز باستضافة دورة الألعاب العربية 2031

11/21/2024 7:07:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) فاز‭ ‬ملف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬باستضافة‭ ‬النسخة‭ ‬17‭ ‬لدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬العربية‭ ‬2031‭ ‬فيما‭ ‬ستنظم‭ ‬الأردن‭ ‬النسخة‭ ‬18‭ ‬في‭ ‬2035‭. ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬الثاني‭ ‬والعشرين‭ ‬لاتحاد‭ ‬اللجان‭ ‬الأولمبية‭ ‬العربية‭ ‬الوطنية‭ ‬والذي‭ ‬عقد‭ ‬بالمملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية‭ ‬الخميس‭ ‬21‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بن‭ ‬تركي‭ ‬الفيصل‭ ‬رئيس‭ ‬اتحاد‭ ‬اللجان‭ ‬الأولمبية‭ ‬العربية‭.‬

ومثل‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬مديرة‭ ‬إدارة‭ ‬العلاقات‭ ‬الدولية‭ ‬والعربية‭ ‬والتضامن‭ ‬الأولمبي‭ ‬فجر‭ ‬جاسم‭ ‬والمدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬للعمليات‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالغفار‭. ‬وتم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬استعراض‭ ‬تقرير‭ ‬عن‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬العربية‭ ‬الخامسة‭ ‬عشر‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬الجزائر‭ ‬2023‭ ‬وتقرير‭ ‬عن‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬للأندية‭ ‬العربية‭ ‬للسيدات‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬الشارقة‭ ‬من‭ ‬2‭ -‬12‭ ‬فبراير‭ ‬2024‭. ‬كما‭ ‬تم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬اعتماد‭ ‬التقرير‭ ‬السنوي‭ ‬لاتحاد‭ ‬اللجان‭ ‬الأولمبية‭ ‬الوطنية‭ ‬العربية‭ ‬2023‭ ‬والمصادقة‭ ‬على‭ ‬القوائم‭ ‬المالية‭ ‬وتقرير‭ ‬المراجع‭ ‬المستقل‭ ‬للسنة‭ ‬المالية‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023‭ ‬والتعاقد‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬بيور‭ ‬لإعداد‭ ‬استراتيجية‭ ‬الاتحاد‭.‬




MENAFN21112024000055011008ID1108913118

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث