بوتين: قصفنا أوكرانيا بصاروخ باليستي جديد متوسط المدى فرط صوتي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬بوتين‭: ‬إنّ‭ ‬‮«‬مهندسينا‭ ‬أطلقوا‭ ‬عليه‭ ‬اسم‭ ‬أوريشنيك‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬الصاروخ‭ ‬استهدف‭ ‬‮«‬موقعا‭ ‬للمجمع‭ ‬الصناعي‭-‬العسكري‭ ‬الأوكراني‮»‬‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬دنيبرو‭ ‬‮«‬الذي‭ ‬ينتج‭ ‬معدات‭ ‬للصواريخ‭ ‬وأسلحة‭ ‬أخرى‮»‬‭. ‬

وهذه‭ ‬المدينة‭ ‬الواقعة‭ ‬وسط‭ ‬أوكرانيا‭ ‬هي‭ ‬مقر‭ ‬مجموعة‭ ‬‮«‬بيفديماش‮»‬‭ ‬واسمها‭ ‬بالروسية‭ ‬‮«‬يوجماش‮»‬،‭ ‬وتعود‭ ‬إلى‭ ‬الحقبة‭ ‬السوفيتية‭. ‬

وأكد‭ ‬بوتين‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الصاروخ‭ ‬الفرط‭ ‬صوتي‭ ‬لا‭ ‬يقهر‭. ‬

وقال‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬هناك‭ ‬اليوم‭ ‬أيّ‭ ‬وسيلة‭ ‬للتصدي‭ ‬لأسلحة‭ ‬مماثلة‭. ‬الصواريخ‭ ‬تهاجم‭ ‬أهدافا‭ ‬بسرعة‭ ‬2 , 5‭ ‬إلى‭ ‬3‭ ‬كلم‭ ‬في‭ ‬الثانية‭. ‬إن‭ ‬أنظمة‭ ‬الدفاع‭ ‬الجوي‭ ‬المتوافرة‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬وأنظمة‭ ‬الدفاع‭ ‬المضادة‭ ‬للصواريخ‭ ‬التي‭ ‬نصبها‭ ‬الأمريكيون‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬لا‭ ‬تستطيع‭ ‬اعتراض‭ ‬هذه‭ ‬الصواريخ‭. ‬هذا‭ ‬غير‭ ‬وارد‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬اتّهمت‭ ‬أوكرانيا‭ ‬روسيا‭ ‬بإطلاق‭ ‬صاروخ‭ ‬عابر‭ ‬للقارات‭ ‬على‭ ‬أراضيها،‭ ‬وهو‭ ‬أول‭ ‬استخدام‭ ‬لهذا‭ ‬السلاح‭ ‬الذي‭ ‬سيشكل‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تأكيده،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬رأس‭ ‬ذرية،‭ ‬تصعيدا‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬للنزاع‭ ‬والتوترات‭ ‬بين‭ ‬روسيا‭ ‬والغرب‭. ‬ويتعلق‭ ‬هذا‭ ‬السلاح‭ ‬بترسانة‭ ‬الردع‭ ‬النووي‭. ‬ولم‭ ‬تنف‭ ‬استخدامه‭ ‬روسيا‭ ‬التي‭ ‬تطلق‭ ‬منذ‭ ‬أيام‭ ‬خطابا‭ ‬عدائيا‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬متزايد،‭ ‬ملوحة‭ ‬بالأسلحة‭ ‬النووية‭ ‬بسبب‭ ‬استخدام‭ ‬أوكرانيا‭ ‬للصواريخ‭ ‬الأمريكية‭ ‬لاستهداف‭ ‬الأراضي‭ ‬الروسية‭. ‬

وفي‭ ‬رده‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬التعليق‭ ‬على‭ ‬اتهام‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬قال‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬الكرملين‭ ‬دميتري‭ ‬بيسكوف‭ ‬خلال‭ ‬إيجاز‭ ‬صحفي‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭: ‬‮«‬ليس‭ ‬لدي‭ ‬ما‭ ‬أقوله‭ ‬حول‭ ‬ذلك‮»‬‭. ‬كما‭ ‬تلقت‭ ‬المتحدثة‭ ‬باسم‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسية‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬بث‭ ‬مباشر‭ ‬على‭ ‬التلفزيون،‭ ‬أمرا‭ ‬بعدم‭ ‬التعليق‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬القضية‭. ‬وقال‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬الأوكراني‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭ ‬استخدمت‭ ‬الصاروخ‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬في‭ ‬الصباح‭ ‬الباكر‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬دنيبرو‭ (‬وسط‭) ‬شمل‭ ‬أنواعا‭ ‬عدة‭ ‬من‭ ‬الصواريخ‭ ‬واستهدف‭ ‬منشآت‭ ‬حيوية‭. ‬

وأوضح‭ ‬‮«‬أطلق‭ ‬صاروخ‭ ‬بالستي‭ ‬عابر‭ ‬للقارات‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬أستراخان‭ ‬في‭ ‬روسيا‭ ‬الاتحادية‮»‬‭.

‬قال‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينسكي‭ ‬إن‭ ‬التقييم‭ ‬جار،‭ ‬لكن‭ ‬الصاروخ‭ ‬تتوفر‭ ‬فيه‭ ‬كل‭ ‬‮«‬خصائص‮»‬‭ ‬الصاروخ‭ ‬الباليستي‭ ‬العابر‭ ‬للقارات‭. ‬واعتبر‭ ‬أن‭ ‬روسيا‭ ‬‮«‬جارة‭ ‬مجنونة‮»‬‭ ‬تستخدم‭ ‬أوكرانيا‭ ‬‮«‬ساحة‭ ‬تجارب‮»‬‭ ‬عسكرية‭. ‬وهذه‭ ‬الصواريخ‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬يسبق‭ ‬استخدامها‭ ‬قط‭ ‬وتختبرها‭ ‬روسيا‭ ‬بشكل‭ ‬منتظم‭ ‬على‭ ‬أراضيها،‭ ‬مصممة‭ ‬لحمل‭ ‬رؤوس‭ ‬حربية‭ ‬تقليدية‭ ‬ونووية‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬سواء‭ ‬ويمكنه‭ ‬ضرب‭ ‬أهداف‭ ‬تبعد‭ ‬آلاف‭ ‬الكيلومترات‭. ‬

وأكد‭ ‬مصدر‭ ‬في‭ ‬الجيش‭ ‬الأوكراني‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬تستخدم‭ ‬فيها‭ ‬موسكو‭ ‬هذا‭ ‬السلاح‭ ‬منذ‭ ‬الغزو‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬مضيفا‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬من‭ ‬الواضح‮»‬‭ ‬أن‭ ‬الصاروخ‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬يحمل‭ ‬شحنة‭ ‬نووية‭. ‬يمثل‭ ‬هذا‭ ‬الاستخدام،‭ ‬إذا‭ ‬تأكد،‭ ‬تصعيدا‭ ‬جديدا،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬قالت‭ ‬روسيا‭ ‬إنها‭ ‬تجهز‭ ‬ردا‭ ‬‮«‬مناسبا‮»‬‭ ‬على‭ ‬استخدام‭ ‬أوكرانيا‭ ‬للصواريخ‭ ‬الغربية‭ ‬على‭ ‬الأراضي‭ ‬الروسية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬وصفته‭ ‬موسكو‭ ‬بالخط‭ ‬الأحمر‭. ‬واعتبر‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬بيتر‭ ‬ستانو‭ ‬أن‭ ‬إطلاق‭ ‬هذا‭ ‬الصاروخ‭ ‬‮«‬يشكل‭ ‬تصعيدا‭ ‬جديدا‮»‬‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬روسيا‭. ‬

واستهدفت‭ ‬الضربة‭ ‬بلدة‭ ‬دنيبرو‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬وسط‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬بحسب‭ ‬القوات‭ ‬الجوية‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تحدد‭ ‬طراز‭ ‬الصاروخ‭ ‬المستخدم‭. ‬ولم‭ ‬يتضح‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬حجم‭ ‬الأضرار‭. ‬وقال‭ ‬المسؤول‭ ‬المحلي‭ ‬في‭ ‬دنيبرو‭ ‬سيرغي‭ ‬ليساك‭ ‬‮«‬أصيب‭ ‬شخصان،‭ ‬رجل‭ ‬يبلغ‭ ‬57‭ ‬عاما‭ ‬عولج‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬فيما‭ ‬نقلت‭ ‬امرأة‭ ‬تبلغ‭ ‬42‭ ‬عاما‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‮»‬‭. ‬وتلقت‭ ‬المتحدثة‭ ‬باسم‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسية‭ ‬ماريا‭ ‬زاخاروفا‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬أمرا‭ ‬بعدم‭ ‬التحدث‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع،‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬الميكروفون‭ ‬مفتوحا‭. ‬

وقطعت‭ ‬زاخاروفا‭ ‬إيجازها‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يبث‭ ‬مباشرة‭ ‬للرد‭ ‬على‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفي‭. ‬وسُمع‭ ‬صوت‭ ‬متحدثها‭ ‬يطلب‭ ‬منها‭ ‬‮«‬عدم‭ ‬التعليق‮»‬‭ ‬على‭ ‬الضربة‭ ‬‮«‬بواسطة‮»‬‭ ‬صاروخ‭ ‬باليستي‭ ‬‮«‬على‭ ‬مصنع‭ ‬أقمار‭ ‬صناعية‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬مدينة‭ ‬دنيبرو‭. ‬وأشارت‭ ‬قناة‭ ‬‮«‬ريبار‮»‬‭ ‬المقربة‭ ‬من‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬على‭ ‬تلغرام‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المصنع‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يدعى‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬‮«‬ايوجماش‮»‬،‭ ‬هو‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬استهدافه‭ ‬‮«‬على‭ ‬الأرجح‮»‬‭ ‬بالصاروخ‭ ‬العابر‭ ‬للقارات‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬ RS -26‭ ‬ Rubezh ‭.

‬واعتبرت‭ ‬القناة‭ ‬أن‭ ‬الاستهداف‭ ‬‮«‬رسالة‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬أوكرانيا‭. ‬وقال‭ ‬فابيان‭ ‬هوفمان،‭ ‬الخبير‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬أوسلو،‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الضربة‭ ‬تمثل‭ ‬قيمة‭ ‬‮«‬سياسية‮»‬‭ ‬أكثر‭ ‬منها‭ ‬عسكرية‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬موسكو‭.‬