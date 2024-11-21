بوتين: قصفنا أوكرانيا بصاروخ باليستي جديد متوسط المدى فرط صوتي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كييف -(أ ف ب): أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطاب إلى الأمة مساء أمس أنّ قواته قصفت أوكرانيا بصاروخ بالستي جديد متوسط المدى فرط صوتي، في إشارة إلى القصف الذي طال مدينة دنيبرو.
وقال بوتين: إنّ «مهندسينا أطلقوا عليه اسم أوريشنيك»، مشيرا إلى أنّ الصاروخ استهدف «موقعا للمجمع الصناعي-العسكري الأوكراني» في مدينة دنيبرو «الذي ينتج معدات للصواريخ وأسلحة أخرى».
وهذه المدينة الواقعة وسط أوكرانيا هي مقر مجموعة «بيفديماش» واسمها بالروسية «يوجماش»، وتعود إلى الحقبة السوفيتية.
وأكد بوتين أن هذا الصاروخ الفرط صوتي لا يقهر.
وقال «ليس هناك اليوم أيّ وسيلة للتصدي لأسلحة مماثلة. الصواريخ تهاجم أهدافا بسرعة 2 , 5 إلى 3 كلم في الثانية. إن أنظمة الدفاع الجوي المتوافرة حاليا في العالم وأنظمة الدفاع المضادة للصواريخ التي نصبها الأمريكيون في أوروبا لا تستطيع اعتراض هذه الصواريخ. هذا غير وارد».
وفي وقت سابق اتّهمت أوكرانيا روسيا بإطلاق صاروخ عابر للقارات على أراضيها، وهو أول استخدام لهذا السلاح الذي سيشكل في حال تأكيده، على الرغم من عدم وجود رأس ذرية، تصعيدا غير مسبوق للنزاع والتوترات بين روسيا والغرب. ويتعلق هذا السلاح بترسانة الردع النووي. ولم تنف استخدامه روسيا التي تطلق منذ أيام خطابا عدائيا على نحو متزايد، ملوحة بالأسلحة النووية بسبب استخدام أوكرانيا للصواريخ الأمريكية لاستهداف الأراضي الروسية.
وفي رده على طلب التعليق على اتهام أوكرانيا، قال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف خلال إيجاز صحفي أمس الخميس: «ليس لدي ما أقوله حول ذلك». كما تلقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية خلال مؤتمر صحفي بث مباشر على التلفزيون، أمرا بعدم التعليق على هذه القضية. وقال سلاح الجو الأوكراني في بيان إن القوات الروسية استخدمت الصاروخ في هجوم في الصباح الباكر على مدينة دنيبرو (وسط) شمل أنواعا عدة من الصواريخ واستهدف منشآت حيوية.
وأوضح «أطلق صاروخ بالستي عابر للقارات من منطقة أستراخان في روسيا الاتحادية».
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن التقييم جار، لكن الصاروخ تتوفر فيه كل «خصائص» الصاروخ الباليستي العابر للقارات. واعتبر أن روسيا «جارة مجنونة» تستخدم أوكرانيا «ساحة تجارب» عسكرية. وهذه الصواريخ التي لم يسبق استخدامها قط وتختبرها روسيا بشكل منتظم على أراضيها، مصممة لحمل رؤوس حربية تقليدية ونووية على حد سواء ويمكنه ضرب أهداف تبعد آلاف الكيلومترات.
وأكد مصدر في الجيش الأوكراني لوكالة فرانس برس أن هذه المرة الأولى التي تستخدم فيها موسكو هذا السلاح منذ الغزو عام 2022، مضيفا أنه «من الواضح» أن الصاروخ لم يكن يحمل شحنة نووية. يمثل هذا الاستخدام، إذا تأكد، تصعيدا جديدا، في حين قالت روسيا إنها تجهز ردا «مناسبا» على استخدام أوكرانيا للصواريخ الغربية على الأراضي الروسية، وهو ما وصفته موسكو بالخط الأحمر. واعتبر المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو أن إطلاق هذا الصاروخ «يشكل تصعيدا جديدا» من قبل روسيا.
واستهدفت الضربة بلدة دنيبرو في شرق وسط أوكرانيا، بحسب القوات الجوية التي لم تحدد طراز الصاروخ المستخدم. ولم يتضح على الفور حجم الأضرار. وقال المسؤول المحلي في دنيبرو سيرغي ليساك «أصيب شخصان، رجل يبلغ 57 عاما عولج على الفور فيما نقلت امرأة تبلغ 42 عاما إلى المستشفى». وتلقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي أمرا بعدم التحدث عن هذا الموضوع، بينما كان الميكروفون مفتوحا.
وقطعت زاخاروفا إيجازها الذي كان يبث مباشرة للرد على اتصال هاتفي. وسُمع صوت متحدثها يطلب منها «عدم التعليق» على الضربة «بواسطة» صاروخ باليستي «على مصنع أقمار صناعية في وسط مدينة دنيبرو. وأشارت قناة «ريبار» المقربة من الجيش الروسي على تلغرام إلى أن هذا المصنع الذي كان يدعى في السابق «ايوجماش»، هو الذي تم استهدافه «على الأرجح» بالصاروخ العابر للقارات من طراز RS -26 Rubezh .
واعتبرت القناة أن الاستهداف «رسالة» إلى أوكرانيا. وقال فابيان هوفمان، الخبير من جامعة أوسلو، لوكالة فرانس برس إن مثل هذه الضربة تمثل قيمة «سياسية» أكثر منها عسكرية بالنسبة إلى موسكو.
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