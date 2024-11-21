((طيران الخليج)) تعلن عودة رحلاتها الموسمية إلى العُلا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلنت طيران الخليج، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، عودة رحلاتها الموسمية إلى العُلا في المملكة العربية السعودية، وذلك ابتداءً من 26 نوفمبر 2024 وحتى 25 فبراير 2025. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية بهدف تعزيز شبكة وجهات طيران الخليج، وتوفير المزيد من خيارات السفر المريحة والمتنوعة لعملائها.
استنادًا إلى النجاح الكبير الذي شهده تدشين رحلات طيران الخليج الموسمية إلى مطار العُلا الدولي في فبراير 2024، ستسير الناقلة هذا الموسم رحلتين أسبوعيتين باستخدام طائراتها من طراز A 320 وتسهم إضافة هذه الوجهة الموسمية في تعزيز وجهات شبكة الناقلة، كما تعمل على ترسيخ الربط الجوي بين وجهة العُلا السياحية والوجهات العالمية الرئيسية، وكذلك الوجهات الفرعية التي تغذيها تلك الوجهة مثل البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي والقارة الأوروبية.
ستسير الناقلة رحلتين أسبوعيتين من مطار البحرين الدولي إلى مطار العُلا الدولي وذلك يومي الثلاثاء والسبت. إذ ستنطلق رحلة أيام الثلاثاء GF 191
الساعة 10:40 صباحًا وصولاً إلى مطار العُلا الدولي الساعة 1:00 ظهرًا. وفي أيام السبت، ستغادر الرحلة GF 192 الساعة 3:10 مساءً وستصل إلى مطار العُلا الدولي الساعة 5:30 مساءً.
MENAFN21112024000055011008ID1108913102
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.