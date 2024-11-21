((طيران الخليج)) تعلن عودة رحلاتها الموسمية إلى العُلا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

استنادًا‭ ‬إلى‭ ‬النجاح‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬شهده‭ ‬تدشين‭ ‬رحلات‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬الموسمية‭ ‬إلى‭ ‬مطار‭ ‬العُلا‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬2024،‭ ‬ستسير‭ ‬الناقلة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬رحلتين‭ ‬أسبوعيتين‭ ‬باستخدام‭ ‬طائراتها‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬ A 320‭ ‬وتسهم‭ ‬إضافة‭ ‬هذه‭ ‬الوجهة‭ ‬الموسمية‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬وجهات‭ ‬شبكة‭ ‬الناقلة،‭ ‬كما‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬ترسيخ‭ ‬الربط‭ ‬الجوي‭ ‬بين‭ ‬وجهة‭ ‬العُلا‭ ‬السياحية‭ ‬والوجهات‭ ‬العالمية‭ ‬الرئيسية،‭ ‬وكذلك‭ ‬الوجهات‭ ‬الفرعية‭ ‬التي‭ ‬تغذيها‭ ‬تلك‭ ‬الوجهة‭ ‬مثل‭ ‬البحرين‭ ‬ودول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬والقارة‭ ‬الأوروبية‭.‬

ستسير‭ ‬الناقلة‭ ‬رحلتين‭ ‬أسبوعيتين‭ ‬من‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬إلى‭ ‬مطار‭ ‬العُلا‭ ‬الدولي‭ ‬وذلك‭ ‬يومي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬والسبت‭. ‬إذ‭ ‬ستنطلق‭ ‬رحلة‭ ‬أيام‭ ‬الثلاثاء GF ‭ ‬191‭

‬الساعة‭ ‬10‭:‬40‭ ‬صباحًا‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬مطار‭ ‬العُلا‭ ‬الدولي‭ ‬الساعة‭ ‬1‭:‬00‭ ‬ظهرًا‭. ‬وفي‭ ‬أيام‭ ‬السبت،‭ ‬ستغادر‭ ‬الرحلة‭ ‬ GF ‭ ‬192‭ ‬الساعة‭ ‬3‭:‬10‭ ‬مساءً‭ ‬وستصل‭ ‬إلى‭ ‬مطار‭ ‬العُلا‭ ‬الدولي‭ ‬الساعة‭ ‬5‭:‬30‭ ‬مساءً‭.‬