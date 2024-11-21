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((طيران الخليج)) تعلن عودة رحلاتها الموسمية إلى العُلا

11/21/2024 7:07:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬طيران‭ ‬الخليج،‭ ‬الناقلة‭ ‬الوطنية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬عودة‭ ‬رحلاتها‭ ‬الموسمية‭ ‬إلى‭ ‬العُلا‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬وذلك‭ ‬ابتداءً‭ ‬من‭ ‬26‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024‭ ‬وحتى‭ ‬25‭ ‬فبراير‭ ‬2025‭. ‬وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬شبكة‭ ‬وجهات‭ ‬طيران‭ ‬الخليج،‭ ‬وتوفير‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬خيارات‭ ‬السفر‭ ‬المريحة‭ ‬والمتنوعة‭ ‬لعملائها‭.‬

استنادًا‭ ‬إلى‭ ‬النجاح‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬شهده‭ ‬تدشين‭ ‬رحلات‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬الموسمية‭ ‬إلى‭ ‬مطار‭ ‬العُلا‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬2024،‭ ‬ستسير‭ ‬الناقلة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬رحلتين‭ ‬أسبوعيتين‭ ‬باستخدام‭ ‬طائراتها‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬ A 320‭ ‬وتسهم‭ ‬إضافة‭ ‬هذه‭ ‬الوجهة‭ ‬الموسمية‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬وجهات‭ ‬شبكة‭ ‬الناقلة،‭ ‬كما‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬ترسيخ‭ ‬الربط‭ ‬الجوي‭ ‬بين‭ ‬وجهة‭ ‬العُلا‭ ‬السياحية‭ ‬والوجهات‭ ‬العالمية‭ ‬الرئيسية،‭ ‬وكذلك‭ ‬الوجهات‭ ‬الفرعية‭ ‬التي‭ ‬تغذيها‭ ‬تلك‭ ‬الوجهة‭ ‬مثل‭ ‬البحرين‭ ‬ودول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬والقارة‭ ‬الأوروبية‭.‬

ستسير‭ ‬الناقلة‭ ‬رحلتين‭ ‬أسبوعيتين‭ ‬من‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬إلى‭ ‬مطار‭ ‬العُلا‭ ‬الدولي‭ ‬وذلك‭ ‬يومي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬والسبت‭. ‬إذ‭ ‬ستنطلق‭ ‬رحلة‭ ‬أيام‭ ‬الثلاثاء GF ‭ ‬191‭
‬الساعة‭ ‬10‭:‬40‭ ‬صباحًا‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬مطار‭ ‬العُلا‭ ‬الدولي‭ ‬الساعة‭ ‬1‭:‬00‭ ‬ظهرًا‭. ‬وفي‭ ‬أيام‭ ‬السبت،‭ ‬ستغادر‭ ‬الرحلة‭ ‬ GF ‭ ‬192‭ ‬الساعة‭ ‬3‭:‬10‭ ‬مساءً‭ ‬وستصل‭ ‬إلى‭ ‬مطار‭ ‬العُلا‭ ‬الدولي‭ ‬الساعة‭ ‬5‭:‬30‭ ‬مساءً‭.‬

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