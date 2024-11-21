الشيخ خالد بن عبدالله يفتتح مشروع العمارات الإسكانية بمدينة سلمان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬انتهجت‭ ‬مبدأ‭ ‬تنويع‭ ‬الخيارات‭ ‬الإسكانية‭ ‬المتاحة‭ ‬أمام‭ ‬المواطنين‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المشاريع‭ ‬التي‭ ‬تنفذها‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬مباشرة‭ ‬أو‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬تُنفذ‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬فإن‭ ‬مشاريع‭ ‬السكن‭ ‬العمودي‭ ‬تأتي‭ ‬لتضيف‭ ‬نمطاً‭ ‬إسكانياً‭ ‬مطوراً‭ ‬وفق‭ ‬أحدث‭ ‬معايير‭ ‬الجودة،‭ ‬والمواصفات‭ ‬الفنية‭ ‬المعتمدة‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬تفضله‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬بافتتاح‭ ‬باكورة‭ ‬مشاريع‭ ‬النموذج‭ ‬المطور‭ ‬للجيل‭ ‬الجديد‭ ‬من‭ ‬العمارات‭ ‬الإسكانية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬سلمان،‭ ‬بحضور‭ ‬المهندس‭ ‬باسم‭ ‬بن‭ ‬يعقوب‭ ‬الحمر‭ ‬رئيس‭ ‬جهاز‭ ‬المساحة‭ ‬والتسجيل‭ ‬العقاري،‭ ‬وآمنة‭ ‬بنت‭ ‬أحمد‭ ‬الرميحي‭ ‬وزيرة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭.‬

وخلال‭ ‬تفقد‭ ‬مكونات‭ ‬المشروع‭ ‬أبدى‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬إعجابه‭ ‬بالنقلة‭ ‬النوعية‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬العمارات‭ ‬الإسكانية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬سلمان‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬نموذجاً‭ ‬متميزاً‭ ‬في‭ ‬التصميم‭ ‬والاستغلال‭ ‬الأمثل‭ ‬للمساحات،‭ ‬ومراعاة‭ ‬توفير‭ ‬سبل‭ ‬الراحة‭ ‬وجودة‭ ‬الحياة‭ ‬للقاطنين‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬تكامل‭ ‬الخدمات‭ ‬والمرافق‭ ‬المستحدثة‭ ‬التي‭ ‬تواكب‭ ‬المتطلبات‭ ‬العصرية‭.‬

وأعرب‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬لصندوق‭ ‬أبوظبي‭ ‬للتنمية‭ ‬على‭ ‬تمويله‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬البالغة‭ ‬كلفته‭ ‬132‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬الذي‭ ‬يندرج‭ ‬ضمن‭ ‬مشاريع‭ ‬برنامج‭ ‬التنمية‭ ‬الخليجي‭.‬

كما‭ ‬أثنى‭ ‬على‭ ‬جهود‭ ‬آمنة‭ ‬بنت‭ ‬أحمد‭ ‬الرميحي‭ ‬وزيرة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني،‭ ‬وأعضاء‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬منتسبي‭ ‬الوزارة‭ ‬والجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬من‭ ‬القائمين‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬الذي‭ ‬يعكس‭ ‬نهج‭ ‬تطوير‭ ‬المشاريع‭ ‬والبرامج‭ ‬الإسكانية‭ ‬الحالية‭ ‬والمستقبلية،‭ ‬بهدف‭ ‬تلبية‭ ‬تطلعات‭ ‬المواطنين‭.‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬رفعت‭ ‬آمنة‭ ‬بنت‭ ‬أحمد‭ ‬الرميحي‭ ‬وزيرة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬الشكر‭ ‬والعرفان‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وإلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬على‭ ‬المنجزات‭ ‬الإسكانية‭ ‬التي‭ ‬تحققت‭ ‬في‭ ‬العهد‭ ‬الزاهر‭ ‬لجلالته،‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬محركاً‭ ‬رئيسياً‭ ‬لمضاعفة‭ ‬الجهود‭ ‬الملبية‭ ‬لتطلعات‭ ‬المواطنين‭.‬

وثمنت‭ ‬الوزيرة‭ ‬الرميحي‭ ‬تفضل‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بافتتاح‭ ‬مشروع‭ ‬عمارات‭ ‬مدينة‭ ‬سلمان،‭ ‬الذي‭ ‬يعتبر‭ ‬نتاجاً‭ ‬للاهتمام‭ ‬الحكومي‭ ‬بمنهجية‭ ‬تطوير‭ ‬مشاريع‭ ‬السكن‭ ‬العمودي،‭ ‬مقدرة‭ ‬له‭ ‬الدعم‭ ‬والاهتمام‭ ‬الذي‭ ‬تلقاه‭ ‬الوزارة‭ ‬من‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬للمشاريع‭ ‬التنموية‭ ‬والبينة‭ ‬التحتية‭ ‬برئاسته،‭ ‬ودورها‭ ‬في‭ ‬متابعة‭ ‬وتطوير‭ ‬وتحسين‭ ‬الخدمات‭ ‬الإسكانية‭.‬

وقالت‭ ‬الوزيرة‭ ‬إن‭ ‬مشروع‭ ‬عمارات‭ ‬مدينة‭ ‬سلمان،‭ ‬الذي‭ ‬يوفر‭ ‬1362‭ ‬شقة‭ ‬سكنية،‭ ‬قد‭ ‬جرى‭ ‬تصميمه‭ ‬وفق‭ ‬معايير‭ ‬مطورة،‭ ‬بدءاً‭ ‬باختيار‭ ‬موقع‭ ‬المشروع‭ ‬ذي‭ ‬الإطلالة‭ ‬الساحلية‭ ‬بالجزيرة‭ ‬رقم‭ ‬12‭ ‬بالمدينة،‭ ‬مروراً‭ ‬بتطوير‭ ‬نماذج‭ ‬شقق‭ ‬التمليك،‭ ‬الذي‭ ‬جاء‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬نتائج‭ ‬الدراسات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والاستطلاعات‭ ‬التي‭ ‬أجرتها‭ ‬الوزارة‭ ‬على‭ ‬شريحة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬لتوفير‭ ‬المرافق‭ ‬المطلوبة‭ ‬في‭ ‬الشقق‭ ‬وفق‭ ‬احتياجات‭ ‬الأسر‭ ‬البحرينية‭.‬

وأشارت‭ ‬الوزيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬ستشرع‭ ‬بعد‭ ‬تسكين‭ ‬المواطنين‭ ‬المرشحين‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬في‭ ‬إجراء‭ ‬استطلاعات‭ ‬إضافية؛‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬مطابقة‭ ‬جوانب‭ ‬التطوير‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تنفيذها،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تحديد‭ ‬مقومات‭ ‬التحسين‭ ‬والتطوير‭ ‬المستقبلي‭.‬