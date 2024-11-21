الشيخ خالد بن عبدالله يفتتح مشروع العمارات الإسكانية بمدينة سلمان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكد الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء أن الحرص والاهتمام الذي يحظى به قطاع السكن الاجتماعي من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، والدعم والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يعد دافعاً لتطوير الخدمات الإسكانية بما يسهم في تسريع وتيرة توفير السكن الملائم للمواطنين.
وأشار إلى أن الحكومة منذ أن انتهجت مبدأ تنويع الخيارات الإسكانية المتاحة أمام المواطنين سواء من خلال المشاريع التي تنفذها وزارة الإسكان مباشرة أو تلك التي تُنفذ بالشراكة مع القطاع الخاص فإن مشاريع السكن العمودي تأتي لتضيف نمطاً إسكانياً مطوراً وفق أحدث معايير الجودة، والمواصفات الفنية المعتمدة.
جاء ذلك لدى تفضله صباح أمس بافتتاح باكورة مشاريع النموذج المطور للجيل الجديد من العمارات الإسكانية في مدينة سلمان، بحضور المهندس باسم بن يعقوب الحمر رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري، وآمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، وعدد من المسؤولين.
وخلال تفقد مكونات المشروع أبدى نائب رئيس مجلس الوزراء إعجابه بالنقلة النوعية التي حققتها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في تنفيذ العمارات الإسكانية في مدينة سلمان التي تعد نموذجاً متميزاً في التصميم والاستغلال الأمثل للمساحات، ومراعاة توفير سبل الراحة وجودة الحياة للقاطنين من حيث تكامل الخدمات والمرافق المستحدثة التي تواكب المتطلبات العصرية.
وأعرب عن شكره لصندوق أبوظبي للتنمية على تمويله هذا المشروع البالغة كلفته 132 مليون دينار بحريني، الذي يندرج ضمن مشاريع برنامج التنمية الخليجي.
كما أثنى على جهود آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، وأعضاء فريق البحرين من منتسبي الوزارة والجهات الحكومية ذات العلاقة من القائمين على هذا المشروع الذي يعكس نهج تطوير المشاريع والبرامج الإسكانية الحالية والمستقبلية، بهدف تلبية تطلعات المواطنين.
من جهتها، رفعت آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على المنجزات الإسكانية التي تحققت في العهد الزاهر لجلالته، التي تعد محركاً رئيسياً لمضاعفة الجهود الملبية لتطلعات المواطنين.
وثمنت الوزيرة الرميحي تفضل الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بافتتاح مشروع عمارات مدينة سلمان، الذي يعتبر نتاجاً للاهتمام الحكومي بمنهجية تطوير مشاريع السكن العمودي، مقدرة له الدعم والاهتمام الذي تلقاه الوزارة من اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبينة التحتية برئاسته، ودورها في متابعة وتطوير وتحسين الخدمات الإسكانية.
وقالت الوزيرة إن مشروع عمارات مدينة سلمان، الذي يوفر 1362 شقة سكنية، قد جرى تصميمه وفق معايير مطورة، بدءاً باختيار موقع المشروع ذي الإطلالة الساحلية بالجزيرة رقم 12 بالمدينة، مروراً بتطوير نماذج شقق التمليك، الذي جاء بناءً على نتائج الدراسات الاجتماعية والاستطلاعات التي أجرتها الوزارة على شريحة كبيرة من المواطنين لتوفير المرافق المطلوبة في الشقق وفق احتياجات الأسر البحرينية.
وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة ستشرع بعد تسكين المواطنين المرشحين للاستفادة من هذا المشروع في إجراء استطلاعات إضافية؛ للتأكد من مطابقة جوانب التطوير التي تم تنفيذها، والعمل على تحديد مقومات التحسين والتطوير المستقبلي.
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