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إعلان فعاليات ربيع الثقافة 2025

11/21/2024 7:07:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يعود‭ ‬مهرجان‭ ‬ربيع‭ ‬الثقافة‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬2025‭ ‬بموسم‭ ‬من‭ ‬التجارب‭ ‬والفعاليات‭ ‬المليئة‭ ‬بالفنون‭ ‬والأصالة،‭ ‬إذ‭ ‬تم‭ ‬إعلان‭ ‬برنامجه‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬الموافق‭ ‬21‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024،‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬في‭ ‬مسرح‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬بحضور‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للثقافة‭ ‬والآثار‭ ‬والسيد‭ ‬دميان‭ ‬بوش،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمسرح‭ ‬بيون‭ ‬الدانة‭ ‬ومحمد‭ ‬الأنصاري‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمسرح،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬السفراء‭ ‬المعتمدين‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ومجموعة‭ ‬من‭ ‬شركاء‭ ‬وداعمي‭ ‬المهرجان‭ ‬والمهتمين‭ ‬بالشأن‭ ‬الثقافي‭ ‬والإعلاميين‭.‬

ويسهم‭ ‬في‭ ‬مهرجان‭ ‬ربيع‭ ‬الثقافة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للثقافة‭ ‬والآثار،‭ ‬مسرح‭ ‬بيون‭ ‬الدانة،‭ ‬ومركز‭ ‬الشيخ‭ ‬إبراهيم‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬للثقافة‭ ‬والبحوث،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مساحة‭ ‬الرواق‭ ‬للفنون‭ ‬ومساحة‭ ‬البارح‭ ‬للفنون،‭ ‬وجاليري‭ ‬آرت‭ ‬كونسبت‭ ‬ومساحة‭ ‬فولك‭ ‬للفنون،‭ ‬ومركز‭ ‬لافونتين‭ ‬للفن‭ ‬المعاصر‭ ‬ومؤسسة‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬للفنون،‭ ‬ويقام‭ ‬خلال‭ ‬شهري‭ ‬يناير‭ ‬وفبراير‭ ‬2025‭. ‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قال‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للثقافة‭ ‬والآثار‭: ‬‮«‬كما‭ ‬تعودنا‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬يثري‭ ‬مهرجان‭ ‬الربيع‭ ‬حراكنا‭ ‬الثقافي‭ ‬ويعيد‭ ‬تذكيرنا‭ ‬بأن‭ ‬الثقافة‭ ‬هي‭ ‬سبيلنا‭ ‬لتأكيد‭ ‬روح‭ ‬البحرين‭ ‬الأصيلة‭ ‬وحضارتها‭ ‬وثقافتها‭ ‬العريقة‮»‬،‭ ‬وأضاف‭: ‬‮«‬نقدّم‭ ‬هذه‭ ‬السنة‭ ‬نسخة‭ ‬مميزة‭ ‬من‭ ‬مهرجان‭ ‬ربيع‭ ‬الثقافة،‭ ‬الذي‭ ‬يكوّن‭ ‬فرصة‭ ‬يخوض‭ ‬عبرها‭ ‬الجمهور‭ ‬في‭ ‬تجربة‭ ‬ثقافية‭ ‬بحرينية،‭ ‬عربية‭ ‬وعالمية‭ ‬غامرة‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬الموسيقى،‭ ‬الفنون،‭ ‬التاريخ،‭ ‬والتراث‮»‬‭. ‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬مهرجان‭ ‬ربيع‭ ‬الثقافة‭ ‬يحتفي‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬كموقع‭ ‬مميز‭ ‬يستقطب‭ ‬أفضل‭ ‬التجارب‭ ‬الفنية‭ ‬والموسيقية،‭ ‬بل‭ ‬كوجهة‭ ‬تجمع‭ ‬الجمهور‭ ‬بالتراث،‭ ‬عبر‭ ‬فعاليات‭ ‬متنوعة‭ ‬تشمل‭ ‬جولات‭ ‬تستكشف‭ ‬التاريخ‭ ‬والمواقع‭ ‬الأثرية‭ ‬والمدن‭ ‬القديمة‭ ‬حول‭ ‬المملكة‭. ‬وقال‭: ‬‮«‬إن‭ ‬استمرار‭ ‬مهرجان‭ ‬ربيع‭ ‬الثقافة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬نجاحه‭ ‬الكبير‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يكون،‭ ‬لولا‭ ‬التعاون‭ ‬البنّاء‭ ‬بين‭ ‬الجهات‭ ‬المنِّظمة‭ ‬والمتعاونة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬الشركاء‭ ‬ومساهمة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬سفارات‭ ‬البلدان‭ ‬الصديقة‮»‬،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬يعكس‭ ‬روح‭ ‬التعاون‭ ‬التي‭ ‬تُميز‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالمشهد‭ ‬الثقافي‭ ‬وترسيخ‭ ‬مكانتها‭ ‬كمركز‭ ‬ثقافي‭. ‬

وبدوره،‭ ‬صرح‭ ‬دميان‭ ‬بوش،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمسرح‭ ‬بيون‭ ‬الدانة‭ ‬بأن‭ ‬نجاح‭ ‬مهرجان‭ ‬ربيع‭ ‬الثقافة‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬السابقة‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬الدعم‭ ‬السخي‭ ‬والرعاية‭ ‬الكريمة‭ ‬التي‭ ‬حظي‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬مؤسسات‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬والشراكات‭ ‬التي‭ ‬تشكلت‭ ‬بين‭ ‬الهيئات‭ ‬المحلية‭ ‬المختلفة‭ ‬بكامل‭ ‬اختصاصاتها‭ ‬العاملة،‭ ‬والتي‭ ‬تصبو‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كمركزٍ‭ ‬رائدٍ‭ ‬يعكس‭ ‬المواهب‭ ‬البحرينية‭ ‬المتميزة‭ ‬والشخصيات‭ ‬الثقافية‭ ‬والفكرية‭ ‬والفنية‭ ‬البارزة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬يعكس‭ ‬نجاح‭ ‬المهرجان‭ ‬حجم‭ ‬الثقة‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬نالها‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أطياف‭ ‬المجتمع‭ ‬ومختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬وبالأخص‭ ‬قطاع‭ ‬السياحة‭ ‬الذي‭ ‬يتميز‭ ‬بإمكانيات‭ ‬استثنائية‭ ‬جعلت‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مركزاً‭ ‬مهما‭ ‬لاستقطاب‭ ‬استثمارات‭ ‬متنوعة‭. ‬

ويذكر‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬أحد‭ ‬أهداف‭ ‬مهرجان‭ ‬ربيع‭ ‬الثقافة‭ ‬منذ‭ ‬إنشائه‭ ‬هو‭ ‬كيفية‭ ‬ربط‭ ‬وتطوير‭ ‬استثمارات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬الثقافة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إبراز‭ ‬انفتاح‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬الثقافات‭ ‬العالمية‭ ‬الأخرى‭ ‬ودعم‭ ‬هذه‭ ‬الجهود‭ ‬السياحية‭ ‬باعتبارها‭ ‬قطاعاً‭ ‬مهماً‭ ‬ومتنامياً‭ ‬يتمتع‭ ‬بمزايا‭ ‬تنافسية‭ ‬كبيرة‭ ‬وإمكانات‭ ‬هائلة‭ ‬للتطوير‭ ‬والنمو‭ ‬الاقتصادي‭.‬

ويحظى‭ ‬مهرجان‭ ‬ربيع‭ ‬الثقافة‭ ‬التاسع‭ ‬عشر‭ ‬برعاية‭ ‬استراتيجية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬ورعاية‭ ‬ذهبية‭ ‬من‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬وصندوق‭ ‬العمل‭ (‬تمكين‭)‬،‭ ‬ورعاية‭ ‬فضية‭ ‬من‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬وشركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ (‬ألبا‭). ‬كما‭ ‬تشارك‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬المهرجان‭ ‬عّدة‭ ‬سفارات‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وهي‭: ‬السفارة‭ ‬البريطانية،‭ ‬والسفارة‭ ‬الإيطالية،‭ ‬والسفارة‭ ‬الفرنسية،‭ ‬وسفارة‭ ‬جمهورية‭ ‬قبرص،‭ ‬وسفارة‭ ‬جمهورية‭ ‬الفلبين‭.‬

برنامج‭ ‬موسيقي‭ ‬وفني‭ ‬حافل

سيقدّم‭ ‬مهرجان‭ ‬ربيع‭ ‬الثقافة‭ ‬التاسع‭ ‬عشر‭ ‬برنامجا‭ ‬يحوّل‭ ‬مساحات‭ ‬مختلفة‭ ‬حول‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬منصات‭ ‬للموسيقى‭ ‬والفنون‭ ‬ابتداءً‭ ‬من‭ ‬الحفل‭ ‬الاستثنائي‭ ‬للفنان‭ ‬البحريني‭ ‬إبراهيم‭ ‬حبيب‭ ‬بمرافقة‭ ‬فرقة‭ ‬البحرين‭ ‬للموسيقى‭ ‬وبقيادة‭ ‬المايسترو‭ ‬زياد‭ ‬زيمان‭ ‬وذلك‭ ‬يوم‭ ‬9‭ ‬يناير‭ ‬2025‭. ‬

وسيقدّم‭ ‬مسرح‭ ‬بيون‭ ‬الدانة‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬العروض‭ ‬المميزة‭ ‬في‭ ‬يومي‭ ‬30‭ ‬و31‭ ‬يناير‭ ‬عرض‭ ‬الباليه‭ ‬‮«‬دون‭ ‬كيخوتيه‮»‬‭ ‬على‭ ‬خشبة‭ ‬مسرح‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬أما‭ ‬يوم‭ ‬6‭ ‬فبراير‭ ‬فسيقدّم‭ ‬الموسيقار‭ ‬المصري‭ ‬عمر‭ ‬خيرت‭ ‬حفلة‭ ‬بمشاركة‭ ‬أوركسترا‭ ‬البحرين‭ ‬الفيلهارمونية‭ ‬بقيادة‭ ‬المايسترو‭ ‬الدكتور‭ ‬مبارك‭ ‬نجم،‭ ‬ويوم‭ ‬13‭ ‬فبراير‭ ‬ستحلّ‭ ‬على‭ ‬خشبة‭ ‬المسرح‭ ‬الفنانة‭ ‬المصرية‭ ‬آمال‭ ‬ماهر‭. ‬

وبتعاونٍ‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬مسرح‭ ‬بيون‭ ‬الدانة‭ ‬وهيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للثقافة‭ ‬والآثار،‭ ‬ستقدّم‭ ‬أوركسترا‭ ‬البحرين‭ ‬الفيلهارمونية‭ ‬حفل‭ ‬‮«‬نغم‭ ‬يمني‭ ‬في‭ ‬المنامة‮»‬‭ ‬يحتفي‭ ‬بمقطوعات‭ ‬موسيقية‭ ‬غنائية‭ ‬وتراثية‭ ‬يمنية‭ ‬وعربية‭ ‬وذلك‭ ‬يوم‭ ‬20‭ ‬فبراير‭. ‬وفي‭ ‬تجربة‭ ‬هي‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬يأتي‭ ‬إلى‭ ‬المسرح‭ ‬الملحن‭ ‬الحائز‭ ‬جائزة‭ ‬جرامي‭ ‬لورن‭ ‬بالف‭ ‬مع‭ ‬أوركسترا‭ ‬مانشستر‭ ‬كاميراتا‭ ‬ليقدم‭ ‬حفل‭ ‬‮«‬توب‭ ‬غان‭: ‬مافريك‭ ‬في‭ ‬الحفل‮»‬‭. ‬

ومن‭ ‬على‭ ‬خشبة‭ ‬مسرح‭ ‬بيون‭ ‬الدانة،‭ ‬ستصدح‭ ‬أصوات‭ ‬وألحان‭ ‬أخرى‭ ‬مميزة،‭ ‬مثل‭ ‬الفنان‭ ‬كاظم‭ ‬الساهر‭ ‬يوم‭ ‬10‭ ‬يناير،‭ ‬النجم‭ ‬خالد‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬والنجم‭ ‬الصاعد‭ ‬عايض‭ ‬يوسف‭ ‬يوم‭ ‬7‭ ‬فبراير،‭ ‬المايسترو‭ ‬الهولندي‭ ‬وعازف‭ ‬الكمان‭ ‬أندري‭ ‬ريو‭ ‬مع‭ ‬أوركسترا‭ ‬يوهان‭ ‬شتراوس‭ ‬يوم‭ ‬14‭ ‬فبراير‭.‬

وتتوقف‭ ‬الأمسيات‭ ‬الموسيقية‭ ‬والعروض‭ ‬في‭ ‬الصالة‭ ‬الثقافية،‭ ‬حيث‭ ‬ستستضيف‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬السفارة‭ ‬البريطانية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بداية‭ ‬يوم‭ ‬16‭ ‬يناير‭ ‬حفلاً‭ ‬لثنائي‭ ‬من‭ ‬أوركسترا‭ ‬الحجرة‭ ‬الإنجليزية،‭ ‬ثم‭ ‬تتواصل‭ ‬الأمسيات‭ ‬في‭ ‬الصالة،‭ ‬فتستضيف‭ ‬حفلاً‭ ‬لـ«كورال‭ ‬الشرق‮»‬‭ ‬من‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربيةـ‭ ‬وحفلاً‭ ‬يأخذ‭ ‬الجمهور‭ ‬إلى‭ ‬الموسيقى‭ ‬التقليدية‭ ‬التراثية‭ ‬لجنوب‭ ‬إيطاليا،‭ ‬وحفل‭ ‬مغنية‭ ‬الميزو‭-‬سوبرانو‭ ‬الفرنسية‭ ‬إلينور‭ ‬موريل‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬السفارة‭ ‬الفرنسية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وحفل‭ ‬الفنانة‭ ‬الباكستانية‭ ‬الحائزة‭ ‬جائزة‭ ‬جرامي‭ ‬أروج‭ ‬أفتاب‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مسرح‭ ‬بيون‭ ‬الدانة،‭ ‬وعدة‭ ‬عروض‭ ‬للمسرحية‭ ‬العائلية‭ ‬‮«‬اليرقة‭ ‬الجائعة‭ ‬جداً‮»‬‭ ‬والمسرحية‭ ‬العائلية‭ ‬‮«‬غابة‭ ‬الأحلام‮»‬‭. ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬ما‭ ‬سيقدمه‭ ‬مهرجان‭ ‬ربيع‭ ‬الثقافة‭ ‬من‭ ‬موسيقى،‭ ‬حفل‭ ‬لكيد‭ ‬فرانسيسكولي‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬السفارة‭ ‬الفرنسية‭ ‬في‭ ‬مقهى‭ ‬دارسين‭ ‬بمتحف‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭. ‬

ويحتضن‭ ‬مركز‭ ‬الشيخ‭ ‬إبراهيم‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬للثقافة‭ ‬والبحوث‭ ‬عروضاً‭ ‬موسيقية‭ ‬وغنائية،‭ ‬كحفل‭ ‬‮«‬في‭ ‬رحاب‭ ‬السلطنة‮»‬‭ ‬للفنانة‭ ‬التونسية‭ ‬آية‭ ‬غندوج‭ ‬وعرض‭ ‬غاياين‭ ‬أوميروفا‭ ‬التي‭ ‬ستقدّم‭ ‬تجربة‭ ‬أوزبكستان‭ ‬في‭ ‬الثقافة‭ ‬والفنون،‭ ‬كما‭ ‬سيكون‭ ‬للفنون‭ ‬الشعبية‭ ‬البحرينية‭ ‬مكان‭ ‬ضمن‭ ‬المهرجان،‭ ‬حيث‭ ‬ستستضيف‭ ‬دور‭ ‬الموسيقى‭ ‬الشعبية‭ ‬مثل‭ ‬دار‭ ‬المحرّق‭ ‬ودار‭ ‬الرفاع‭ ‬ودار‭ ‬بن‭ ‬حربان‭ ‬فرقاً‭ ‬بحرينية‭ ‬مثل‭ ‬فرقة‭ ‬إسماعيل‭ ‬دواس‭ ‬وفرقة‭ ‬دار‭ ‬البديّع‭ ‬الجنوبية‭ ‬وفرقة‭ ‬شباب‭ ‬الحدّ‭ ‬وفرقة‭ ‬دار‭ ‬الرفاع‭ ‬الصغيرة‭ ‬وفرقة‭ ‬قلالي‭ ‬للفنون‭ ‬الشعبية‭ ‬وفرقة‭ ‬دار‭ ‬بن‭ ‬حربان‭ ‬وفرقة‭ ‬دار‭ ‬الرفاع‭ ‬العودة‭. ‬

معارض‭ ‬وتجارب‭ ‬حسيّة‭ ‬لا‭ ‬تفوّت

تتميز‭ ‬النسخة‭ ‬التاسعة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬مهرجان‭ ‬ربيع‭ ‬الثقافة‭ ‬بحراك‭ ‬فني‭ ‬مفعم‭ ‬بالحيوية،‭ ‬فالجمهور‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬سيكون‭ ‬على‭ ‬موعد‭ ‬مع‭ ‬تجارب‭ ‬بصرية‭ ‬عديدة،‭ ‬حيث‭ ‬سيكون‭ ‬متحف‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬أول‭ ‬محطة‭ ‬مع‭ ‬استضافته‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬شهر‭ ‬مايو‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مؤسسة‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬للفنون‭ ‬معرض‭ ‬‮«‬ذكريات‭ ‬محفورة‭ ‬بالفولاذ‮»‬‭ ‬للنحات‭ ‬الإسباني‭ ‬خوان‭ ‬غارايزابل،‭ ‬كما‭ ‬سيشهد‭ ‬المتحف‭ ‬افتتاح‭ ‬معرض‭ ‬‮«‬الدفاتر‭ ‬الفنية‭ ‬للفنان‭ ‬رافع‭ ‬الناصري‮»‬‭. ‬وسيتم‭ ‬خلال‭ ‬مدة‭ ‬المهرجان‭ ‬افتتاح‭ ‬معارض‭ ‬عديدة،‭ ‬فمركز‭ ‬الفنون‭ ‬سيكون‭ ‬محطة‭ ‬لمعارض‭ ‬مثل‭ ‬‮«‬ورق‭ ‬النخيل‮»‬‭ ‬ومعرض‭ ‬الحرف‭ ‬اليابانية‭ ‬‮«‬من‭ ‬يد‭ ‬إلى‭ ‬يد‭: ‬حرفة‭ ‬جديدة‭ ‬عمرها‭ ‬100‭ ‬عام‮»‬‭. ‬وفي‭ ‬بيت‭ ‬الكورار‭ ‬بمدينة‭ ‬المحرّق‭ ‬يعرض‭ ‬الفنان‭ ‬خالد‭ ‬فرحان‭ ‬أحدث‭ ‬أعماله‭ ‬المستوحاة‭ ‬من‭ ‬النباتات‭. ‬

أما‭ ‬مساحة‭ ‬الرواق‭ ‬فستستضيف‭ ‬معرض‭ ‬الإقامة‭ ‬الفنية‭ ‬‮«‬تطبيق‭ ‬004‮»‬‭ ‬ومهرجان‭ ‬البيت‭ ‬الذي‭ ‬هو‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬مساحة‭ ‬للقاء‭ ‬الفنانين‭ ‬والمبدعين‭ ‬والشباب‭ ‬والعائلات‭ ‬والعشاء‭ ‬الاجتماعي‭ ‬‮«‬مائدة‭ ‬الرواق‭ ‬الاجتماعية‮»‬‭. ‬من‭ ‬جهتها‭ ‬تقدّم‭ ‬مساحة‭ ‬البارح‭ ‬للفنون‭ ‬معرض‭ ‬‮«‬بداية‭ ‬النور‮»‬‭ ‬للفنانة‭ ‬فاطمة‭ ‬الجامع،‭ ‬ومعرض‭ ‬‮«‬على‭ ‬شفا‭ ‬جرف‭ ‬هار‮»‬‭ ‬للفنان‭ ‬حسين‭ ‬المحسن،‭ ‬وفي‭ ‬جاليري‭ ‬آرت‭ ‬كونسبت‭ ‬يقدّم‭ ‬الفنان‭ ‬أحمد‭ ‬إمام‭ ‬معرضه‭ ‬‮«‬وجوه‭ ‬الفيوم‮»‬،‭ ‬بينما‭ ‬تقيم‭ ‬مساحة‭ ‬فولك‭ ‬للفنون‭ ‬معرض‭ ‬‮«‬كلاي‭ ‬قاسم‮»‬‭. ‬وأخيراً‭ ‬يقيم‭ ‬مركز‭ ‬لافونتين‭ ‬للفن‭ ‬المعاصر‭ ‬فعالية‭ ‬تتضمن‭ ‬معرضاً‭ ‬للتصوير‭ ‬الفوتوغرافي‭ ‬‮«‬على‭ ‬راسي‮»‬‭ ‬للمصورة‭ ‬رنا‭ ‬خضرا‭ ‬ومحاضرة‭ ‬للكاتب‭ ‬تيم‭ ‬ماكنتوش‭. ‬

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