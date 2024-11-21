جدوى للاستثمار توقّع اتفاقيات عقارية بقيمة 9 مليار ريال سعودي على هامش فعاليات معرض سيتي سكيب العالمي

(MENAFN
- AETOSWire) الرياض، المملكة العربية السعودية – 21 نوفمبر 2024 – وقّعت جدوى للاستثمار، الشركة الرائدة في إدارة الاستثمارات والاستشارات الاستثمارية في الشرق الأوسط، على مذكرة تفاهم واتفاقيات بقيمة 9 مليار ريال سعودي في القطاع العقاري، وذلك خلال الأسبوع الماضي، على هامش فعاليات معرض
سيتي سكيب العالمي 2024.
وقد تم توقيع مذكرة التفاهم والاتفاقيات مع كل من صندوق التنمية العقارية وشركة دار الماجد العقارية، وشركة زود العقارية، فيما يتعلق بعدد من صناديق ومشاريع التطوير العقاري في السعودية، والتي تهدف لتلبية الطلب المتزايد على المساحات السكنية والتجارية ومتعددة الاستخدام ذات الجودة العالية. ومن خلال هذه المشاريع الواقعة في مدينة الرياض، تسعى شركة جدوى للمساهمة في التطور المتسارع للعاصمة كمركز عالمي للاقتصاد والثقافة.
في هذه المناسبة، قال طارق السديري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة جدوى للاستثمار: "إنه لمن دواعي فخرنا أن نلعب دوراً فاعلاً على صعيد المشهد العقاري في المملكة، حيث تعكس التزامات شركة جدوى للاستثمار في هذا المجال ثقتنا في النظرة المستقبلية الواعدة للسوق وفي قدرات شركائنا على تنفيذ المشاريع المرتقبة بكفاءة وإتقان بمشيئة الله."
كما أضاف هيثم الغنام، رئيس الاستثمارات العقارية: "تشهد المحفظة العقارية لشركة جدوى للاستثمار توسّعاً متسارعاً، حيث نواصل استراتيجيتنا الهادفة إلى تنفيذ مشاريع متميزة، تُلبي ازدهار الاقتصاد السعودي وتواكب نمو السُكان في المملكة."
وقد أضاف الغنام: "بلغت قيمة الأصول العقارية تحت الإدارة حتى تاريخ أكتوبر 2024 أكثر من 20 مليار ريال سعودي، وذلك عبر مجموعة من المشاريع والصناديق المُدرة للدخل. فخلال السنوات الخمس الماضية، أطلقت جدوى 36 صندوقاً جديداً للتطوير العقاري، بقيمة إجمالية بلغت 19.05 مليار ريال سعودي."
عن جدوى للاستثمار
جدوى للاستثمار هي شركة رائدة في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم الاستشارات الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط، حيث توفّر لعملائها مجموعة كبيرة من خيارات الاستثمار المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. يقع مقر الشركة في مدينة الرياض، ولها ثلاثة مكاتب إقليمية، تبلغ قيمة الأصول تحت الإدارة والاستشارة اكثر من 90 مليار ريال سعودي. تشمل قاعدة عملاء شركة جدوى جهات حكومية، ومؤسسات استثمارية محلية وعالمية، وشركات عائلية رائدة، وأفراد ذوي ملاءة مالية.
تمارس جدوى للاستثمار أعمالها في المملكة العربية السعودية بناءً على الترخيص الصادر من هيئة السوق المالية برقم 37-6034.
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