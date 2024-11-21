جدوى للاستثمار توقّع اتفاقيات عقارية بقيمة 9 مليار ريال سعودي على هامش فعاليات معرض سيتي سكيب العالمي

MENAFN - AETOSWire) الرياض، المملكة العربية السعودية – 21 نوفمبر 2024 – وقّعت جدوى للاستثمار، الشركة الرائدة في إدارة الاستثمارات والاستشارات الاستثمارية في الشرق الأوسط، على مذكرة تفاهم واتفاقيات بقيمة 9 مليار ريال سعودي في القطاع العقاري، وذلك خلال الأسبوع الماضي، على هامش فعاليات سيتي سكيب العالمي 2024.

وقد تم توقيع مذكرة التفاهم والاتفاقيات مع كل من صندوق التنمية العقارية وشركة دار الماجد العقارية، وشركة زود العقارية، فيما يتعلق بعدد من صناديق ومشاريع التطوير العقاري في السعودية، والتي تهدف لتلبية الطلب المتزايد على المساحات السكنية والتجارية ومتعددة الاستخدام ذات الجودة العالية. ومن خلال هذه المشاريع الواقعة في مدينة الرياض، تسعى شركة جدوى للمساهمة في التطور المتسارع للعاصمة كمركز عالمي للاقتصاد والثقافة.

في هذه المناسبة، قال طارق السديري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة جدوى للاستثمار: "إنه لمن دواعي فخرنا أن نلعب دوراً فاعلاً على صعيد المشهد العقاري في المملكة، حيث تعكس التزامات شركة جدوى للاستثمار في هذا المجال ثقتنا في النظرة المستقبلية الواعدة للسوق وفي قدرات شركائنا على تنفيذ المشاريع المرتقبة بكفاءة وإتقان بمشيئة الله."

كما أضاف هيثم الغنام، رئيس الاستثمارات العقارية: "تشهد المحفظة العقارية لشركة جدوى للاستثمار توسّعاً متسارعاً، حيث نواصل استراتيجيتنا الهادفة إلى تنفيذ مشاريع متميزة، تُلبي ازدهار الاقتصاد السعودي وتواكب نمو السُكان في المملكة."

وقد أضاف الغنام: "بلغت قيمة الأصول العقارية تحت الإدارة حتى تاريخ أكتوبر 2024 أكثر من 20 مليار ريال سعودي، وذلك عبر مجموعة من المشاريع والصناديق المُدرة للدخل. فخلال السنوات الخمس الماضية، أطلقت جدوى 36 صندوقاً جديداً للتطوير العقاري، بقيمة إجمالية بلغت 19.05 مليار ريال سعودي."

عن جدوى للاستثمار

جدوى للاستثمار هي شركة رائدة في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم الاستشارات الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط، حيث توفّر لعملائها مجموعة كبيرة من خيارات الاستثمار المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. يقع مقر الشركة في مدينة الرياض، ولها ثلاثة مكاتب إقليمية، تبلغ قيمة الأصول تحت الإدارة والاستشارة اكثر من 90 مليار ريال سعودي. تشمل قاعدة عملاء شركة جدوى جهات حكومية، ومؤسسات استثمارية محلية وعالمية، وشركات عائلية رائدة، وأفراد ذوي ملاءة مالية.

تمارس جدوى للاستثمار أعمالها في المملكة العربية السعودية بناءً على الترخيص الصادر من هيئة السوق المالية برقم 37-6034.