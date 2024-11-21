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5 محاور في ملتقى للاحتضان

11/21/2024 3:11:33 PM
(MENAFN- Al Watan) استذكر عدد من محتضي الأطفال الأيتام، معاني احتضانهم لهؤلاء الأيتام، وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي للاحتضان في 9 نوفمبر الجاري، وإقامة ((الملتقى الإثرائي للأسر المحتضنة)) في 18 منه، مجمعين على أهمية تكاتف المجتمع في رعاية الأيتام من فاقدي الرعاية الوالدية، والأخذ بيد الأيتام واحتضانهم في كنف أسر صالحة ليكونوا أفرادًا مميزين في المجتمع.
وسرد عدد من المحتضنين للأطفال الأيتام قصص تحول حياتهم إلى الأفضل باتخاذهم قرار الاحتضان، وأكدوا أن لحظة قبول طلبهم بالاحتضان طفل يتيم تعد شرفًا عظيمًا لن يُنسى، وأشاروا إلى أنهم تلمسوا أثر قرارهم بالاحتضان على الواقع بالخير الوفير الذي نالوه، مؤكدين أنهم استشعروا المعنى الحقيق للاحتضان مع كل مناسبة للأعياد أو السفر أو الترفيه.
صعوبة يحلها الاحتضان
تروي الأم المحتضن، أمل الحربي، حكايتها مع الاحتضان، وتبين أنها كانت تواجه صعوبة في الإنجاب لسنوات طويلة، وقد حاولت مع زوجها كل شيء من علاجات وغيرها، لكنهما لم يرزقا بطفل.
وقالت ((بعد تفكير عميق واستشارة، قررنا احتضان طفل، فبدأت إجراءات الاحتضان من جمعية الوداد الخيرية، وامتدت تلك الإجراءات عدة أشهر إلى أنه استلمنا طفلا نمنحه كل الحب والحنان، وكأنه ابننا البيولوجي، وقد حوّل حياتنا لتصبح مليئة بالسعادة، كما أن علاقتنا ببعضنا بعضًا تغيرت بشكل إيجابي، وأصبحا أكثر قربًا من بعضنا بعضًا)).
تجربة ملهمة
تواصل الحربي ((بعد فترة من احتضان الطفل، حدث ما لم يكن في الحسبان، إذ بدأت أشعر بأعراض غير معتادة، وعندما زرت الطبيب أكد لي أنني حامل!، كان الخبر مدهشًا وعاطفيًا للغاية، إذ لم نكن نتوقع هذا الأمر بعد كل تلك السنوات من الانتظار)).
وتابعت ((هكذا، أصبحت للأسرة طفلين، أحدهما بالاحتضان والآخر من رحم الأم، لكننا نحبهما بشكل متساوٍ تمامًا، كانت تجربة الاحتضان تجربة ملهمة، ليس فقط لأنها فتحت أبواب الفرح لنا، بل أيضًا لأنها جعلتنا ندرك قيمة الحب والعائلة بمعانٍ أعمق)).
الإيمان بقيمة الاحتضان
بدورها، تروي عبير عواجي قصة تعود بداياتها إلى ما قبل 16 عامًا عندما احتضنت من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ابنةً كانت بحاجة إلى عائلة تمنحها الحب والرعاية، وقالت ((عبر هذه السنوات، أصبح حضني ملاذًا دافئًا لطفلتي بشائر، حيث نشأت في بيئة أسرية حانية وملأتها المودة والحنان)).
وكررت الأم تجربتها مع الاحتضان، ولكن هذه المرة من خلال جمعية الوداد الخيرية، حيث قررت احتضان طفلة ثانية، لتمنحها نفس الحب والرعاية التي قدمتها لابنتي الأولى.
تعزيز الوعي
يذكر أن جمعية الوداد الخيرية لرعاية الأيتام، الذراع التنفيذي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدور الأسر المحتضنة في حياة اليتيم وما تقدمه لبناء استقرار الطفل المحتضن.
وأوضح الرئيس التنفيذي للجمعية، الدكتور ضيف الله بن أحمد النعمي، أن احتفاء الجمعية هذا العام باليوم العالمي للاحتضان كان له طابع خاص ومختلف هذا العام عن الأعوام السابقة، سواء من حيث إبراز أهمية الاحتفاء بهذا اليوم، أو من حيث إبراز إنجازات الجمعية في رعاية الأيتام.
وأضاف ((أخذ الاحتفاء باليوم العالمي للاحتضان هذا العام منحنى تصاعديًا عبر 3 فعاليات رئيسية بداية من إطلاق الحملة الرقمية ((أجمل قرار)) على مواقع التواصل الاجتماعي بمشاركة أكثر من 10 آلاف أسرة محتضنة من جميع مناطق المملكة، والحديث عن أجمل قرار اتخذته في حياتها، مرورًا بإقامة ((الملتقى الإثرائي للأسر المحتضنة)) بنسخته الثانية، وبمشاركة نخبة من المتحدثين والمختصين في 5 محاور رئيسة تدور حول كيفية التربية السليمة للطفل المحتضن، والحكم الشرعي في التحفيز والرضاعة، وعن أثر السعادة الزوجية في الاستقرار النفسي للطفل المحتضن، وتسليط الضوء على الرضاعة الطبيعية وانتقال الهرمونات الوراثية من الأم للطفل، إلى جانب المحور الأهم والذي يدور عن كيفية مصارحة الابن المحتضن بواقعه الاجتماعي.
خطوة خير
أشار النعمي إلى أن الجمعية ستتواجد ميدانيًا حول المملكة تحت مبادرة ((خطوة خير))، والتي ستنفذ في 5 مراكز تجارية في مدن الرياض، جدة، حائل، أبها، جازان، وذلك لإبراز دور الجمعية في المسؤولية المجتمعية ومقابلة الجمهور، وإضفاء السعادة على الأطفال الأيتام وأسرهم وكافة الزوار.
محاور الملتقى الإثرائي للأسر المحتضنة
1ـ كيفية التربية السليمة للطفل المحتضن.
2ـ الحكم الشرعي في التحفيز والرضاعة.
3ـ أثر السعادة الزوجية في الاستقرار النفسي للطفل المحتضن.
4ـ الرضاعة الطبيعية وانتقال الهرمونات الوراثية من الأم للطفل.
5ـ كيفية مصارحة الابن المحتضن بواقعه الاجتماعي.

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