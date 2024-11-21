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الاحتلال يقتحم الخضر جنوب بيت لحم

11/21/2024 2:43:36 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، بلدة الخضر، جنوب بيت لحم.

وأفاد مراسلنا، بأن قوات الاحتلال اقتحمت الخضر وتمركزت في مناطق: "الجامع الكبير"، و"البوابة"، "والتل"، و"أم ركبة"، والبالوع"، وسط إطلاق قنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، صوب المنازل والمركبات، دون أن يبلغ عن إصابات

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