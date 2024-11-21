الرئيس يصادق على تعيين العميد حافظ الرفاعي نائبا للواء نضال ابو دخان قائد قوات الامن الوطني في فلسطين

MENAFN - Palestine News ) رام الله /PNN / صادق الرئيس محمود عباس ابو مازن على تعيين العميد حافظ الرفاعي نائبا للواء نضال ابو دخان قائد قوات الامن الوطني الفلسطين.

وكان اللواء ابو دخان قد نسب وعين العميد الرفاعي نائبا له حيث صادق الرئيس ابو مازن على القرار بصفته قائدا عاما لقوى الامن الفلسطيني بكافة تشكيلاتها العسكرية والامنية.

وكان الرفاعي إلتحق في صفوف قوات الأمن الوطني في العام 2003 كما عمل في قيادة منطقة رام الله و البيرة الى جانب انه عمل مدير الادارة في العمليات المركزية المشتركة في القيادة كما تولى مهام مدير العلاقات العامة و الاعلام في القوات و الناطق الرسمي بإسم قوات الأمن الوطني

وقبل تعينه اليوم نائبا لقائد القوات تولى منصب قائد منطقة رام الله والبيرة وضواحي القدس

درس العميد الرفاعي بكالوريوس علوم عسكرية (تخصص طيار مقاتل) / الكلية الجوية الليبية كما انه حاصل على إجازة طيار مدني من أكاديمية الطيران الأردنية .

تلقى الرفاعي تدريبات

ودورات عديدة اهمها اهمها دورات في التخطيط العسكري الإستراتيجي و المهارات الإعلامية و الناطق الرسمي و دورة في الامن القومي و

التواصل الاستراتيجي و دورة قوات خاصة (صاعقة + مظلات) و دورة القيادة و الادارة و دورة عمليات متقدمة و دورة رماية تكتيكية دورات متعددة في المهارات اللغوية و الحاسوب و التكنولوجيا.