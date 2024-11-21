الرئيس يصادق على تعيين العميد حافظ الرفاعي نائبا للواء نضال ابو دخان قائد قوات الامن الوطني في فلسطين

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله /PNN / صادق الرئيس محمود عباس ابو مازن على تعيين العميد حافظ الرفاعي نائبا للواء نضال ابو دخان قائد قوات الامن الوطني الفلسطين.
وكان اللواء ابو دخان قد نسب وعين العميد الرفاعي نائبا له حيث صادق الرئيس ابو مازن على القرار بصفته قائدا عاما لقوى الامن الفلسطيني بكافة تشكيلاتها العسكرية والامنية.
وكان الرفاعي إلتحق في صفوف قوات الأمن الوطني في العام 2003 كما عمل في قيادة منطقة رام الله و البيرة الى جانب انه عمل مدير الادارة في العمليات المركزية المشتركة في القيادة كما تولى مهام مدير العلاقات العامة و الاعلام في القوات و الناطق الرسمي بإسم قوات الأمن الوطني
وقبل تعينه اليوم نائبا لقائد القوات تولى منصب قائد منطقة رام الله والبيرة وضواحي القدس
درس العميد الرفاعي بكالوريوس علوم عسكرية (تخصص طيار مقاتل) / الكلية الجوية الليبية كما انه حاصل على إجازة طيار مدني من أكاديمية الطيران الأردنية .
تلقى الرفاعي تدريبات
ودورات عديدة اهمها اهمها دورات في التخطيط العسكري الإستراتيجي و المهارات الإعلامية و الناطق الرسمي و دورة في الامن القومي و
التواصل الاستراتيجي و دورة قوات خاصة (صاعقة + مظلات) و دورة القيادة و الادارة و دورة عمليات متقدمة و دورة رماية تكتيكية دورات متعددة في المهارات اللغوية و الحاسوب و التكنولوجيا.
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