غارات جوية إسرائيلية فجر اليوم على الضاحية الجنوبية لبيروت

MENAFN - Jordan News Agency)

‎بيروت 21 تشرين الثاني( بترا)- شنّ الطّيران الحربي الإسرائيلي منذ السّاعة الثّالثة من فجر اليوم الخميس سلسلة غارات استهدفت منطقة الضّاحية الجنوبيّة لبيروت.

‎ ووفق مصدر امني لبناني، تسبّبت الغارات بتدمير عدد من المباني في منطقة حارة حريك قرب ملعب الراية ، وسط تحليق كثيف للطّيران المسيّر على علو منخفض فوق بيروت والضّاحية الجنوبية.

وقال المصدر لمراسل وكالة الأنباء الأردنية ( بترا) في بيروت " إن هذه الغارات كانت الأعنف منذ بدء العدوان على بيروت ".

-- (بترا )

ف ج / اص / س س

21/11/2024 08:49:05