استشهاد 16 شخصا بغارات إسرائيلية على صور جنوب لبنان

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيروت:/PNN- أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الخميس، استشهاد 16 شخصا وإصابة 49 آخرين في حصيلة غير نهائية لغارات إسرائيلية على بلدتي“معركة” والشعيتية بقضاء صور جنوب البلاد.
وقال مركز عمليات الطوارئ التابع للوزارة في بيان، إن“سلسلة الغارات التي شنها العدو الإسرائيلي على بلدة معركة في قضاء صور أمس أدت في حصيلة غير نهائية إلى استشهاد 13 شخصًا وإصابة 44 آخرين”.
وفي بيان سابق صباح الخميس، أفادت الوزارة، بسقوط 8 شهداء و44 جريحا في غارات عدة استهدفت بلدة معركة مساء الأربعاء وصباح الخميس.
وفي بلدة الشعيتية، قالت الوزارة في بيان إن“غارة العدو الإسرائيلي على البلدة في قضاء صور أدت في حصيلة غير نهائية إلى استشهاد 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين بجروح”.
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