استشهاد 16 شخصا بغارات إسرائيلية على صور جنوب لبنان

MENAFN - Palestine News ) بيروت:/PNN- أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الخميس، استشهاد 16 شخصا وإصابة 49 آخرين في حصيلة غير نهائية لغارات إسرائيلية على بلدتي“معركة” والشعيتية بقضاء صور جنوب البلاد.

وقال مركز عمليات الطوارئ التابع للوزارة في بيان، إن“سلسلة الغارات التي شنها العدو الإسرائيلي على بلدة معركة في قضاء صور أمس أدت في حصيلة غير نهائية إلى استشهاد 13 شخصًا وإصابة 44 آخرين”.

وفي بيان سابق صباح الخميس، أفادت الوزارة، بسقوط 8 شهداء و44 جريحا في غارات عدة استهدفت بلدة معركة مساء الأربعاء وصباح الخميس.

وفي بلدة الشعيتية، قالت الوزارة في بيان إن“غارة العدو الإسرائيلي على البلدة في قضاء صور أدت في حصيلة غير نهائية إلى استشهاد 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين بجروح”.