اقرا بماذا اتهمت اسرائيل مدعي عام الجنائية الدولية في اطار ردها على قرار اعتقال نتنياهو

(MENAFN
- Palestine News Network
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نتنياهو
/ترجمة خاصة PNN / شن مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو هجوما لاذعا على محكمة الجنايات الدولية في اعقاب اصدار مدعي عام المحكمة قرارات اعتقال لنتنياهو و وزير
جيشه يؤاف غالانت.
وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي ان حكومة إسرائيل ترفض الإجراءات والاتهامات العبثية والكاذبة ضدها من المحكمة الجنائية الدولية.
و قال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان صدر عقب إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بشأن جرائم في غزة: "القرار المعادي للسامية من المحكمة الجنائية الدولية يشبه قضية دريفوس في العصر الحديث – وسينتهي بالطريقة نفسها".
وأضاف البيان: "ترفض إسرائيل رفضًا قاطعًا الإجراءات والاتهامات العبثية والكاذبة ضدها من قبل المحكمة الجنائية الدولية، التي تعد هيئة سياسية متحيزة وتمييزية".
وأكد البيان أن“لا توجد حرب أكثر عدالة من الحرب التي تخوضها إسرائيل في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، بعد أن شنت منظمة حماس الإرهابية هجومًا قاتلًا ضدها، ارتكبت خلاله أكبر مذبحة ضد الشعب اليهودي منذ المحرقة” على حد وصف البيان.
واختتم البيان قائلاً: "تم اتخاذ القرار من قبل مدعٍ عام فاسد يحاول إنقاذ نفسه من اتهامات خطيرة بالتحرش الجنسي، ومن قضاة متحيزين مدفوعين بكراهية معادية للسامية تجاه إسرائيل
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