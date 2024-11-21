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اقرا بماذا اتهمت اسرائيل مدعي عام الجنائية الدولية في اطار ردها على قرار اعتقال نتنياهو

11/21/2024 9:10:08 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نتنياهو /ترجمة خاصة PNN / شن مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو هجوما لاذعا على محكمة الجنايات الدولية في اعقاب اصدار مدعي عام المحكمة قرارات اعتقال لنتنياهو و وزير جيشه يؤاف غالانت.

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي ان حكومة إسرائيل ترفض الإجراءات والاتهامات العبثية والكاذبة ضدها من المحكمة الجنائية الدولية.

و قال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان صدر عقب إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بشأن جرائم في غزة: "القرار المعادي للسامية من المحكمة الجنائية الدولية يشبه قضية دريفوس في العصر الحديث – وسينتهي بالطريقة نفسها".

وأضاف البيان: "ترفض إسرائيل رفضًا قاطعًا الإجراءات والاتهامات العبثية والكاذبة ضدها من قبل المحكمة الجنائية الدولية، التي تعد هيئة سياسية متحيزة وتمييزية".

وأكد البيان أن“لا توجد حرب أكثر عدالة من الحرب التي تخوضها إسرائيل في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، بعد أن شنت منظمة حماس الإرهابية هجومًا قاتلًا ضدها، ارتكبت خلاله أكبر مذبحة ضد الشعب اليهودي منذ المحرقة” على حد وصف البيان.

واختتم البيان قائلاً: "تم اتخاذ القرار من قبل مدعٍ عام فاسد يحاول إنقاذ نفسه من اتهامات خطيرة بالتحرش الجنسي، ومن قضاة متحيزين مدفوعين بكراهية معادية للسامية تجاه إسرائيل


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