مستعمرون يغلقون مجرى مياه في نبع العوجا

وأفاد المشرف العام لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات لـ"وفا"، بأن مستعمرين أغلقوا بواسطة الحجارة مجرى من مجاري المياه في نبع العوجا، يعتبر مصدرا أساسيا للتجمعات البدوية والمزارعين في العوجا للري والشرب.

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