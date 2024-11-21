مستعمرون يغلقون مجرى مياه في نبع العوجا
التاريخ
11/21/2024 9:10:07 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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أريحا /PNN-
أغلق مستعمرون، اليوم الخميس، مجرى مياه في نبع العوجا، شمال مدينة أريحا.
وأفاد المشرف العام لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات لـ"وفا"، بأن مستعمرين أغلقوا بواسطة الحجارة مجرى من مجاري المياه في نبع العوجا، يعتبر مصدرا أساسيا للتجمعات البدوية والمزارعين في العوجا للري والشرب.
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