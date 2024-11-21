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مستعمرون يغلقون مجرى مياه في نبع العوجا

11/21/2024 9:10:07 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) أريحا /PNN-
أغلق مستعمرون، اليوم الخميس، مجرى مياه في نبع العوجا، شمال مدينة أريحا.

وأفاد المشرف العام لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات لـ"وفا"، بأن مستعمرين أغلقوا بواسطة الحجارة مجرى من مجاري المياه في نبع العوجا، يعتبر مصدرا أساسيا للتجمعات البدوية والمزارعين في العوجا للري والشرب.

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