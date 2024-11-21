حماس تدعو الجنائية الدولية لتوسيع دائرة المحاسبة لتشمل كل قادة إسرائيل

MENAFN - Palestine News ) غزة/PNN- رحبت حركة حماس اليوم الخميس بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق“الإرهابيين بنيامين ويوآف غالانت، بتهمة ارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.

وقالت حماس ، في بيان صحافي اليوم أوردته وكالة شهاب للأنباء على منصة إكس ، إن“هذه الخطوة التي حاولت الإدارة الأمريكية المتواطئة مع جرائم الحرب الصهيونية، تعطيلها لأشهر، عبر إرهاب المحكمة وقضاتها، ومحاولة ثنيها عن أداء واجبها في محاسبة الاحتلال على جرائمه المتواصلة في قطاع غزة؛ تشكل سابقة تاريخية مهمة، وتصحيحا لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة ستة وسبعين عاما من الاحتلال الفاشي”.

ودعت حماس

“المحكمة الجنائية الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكافة قادة الاحتلال المجرمين، ووزرائه وضباطه الفاشيين، الذين أوغلوا في دماء شعبنا الفلسطيني، ومارسوا بحقه أبشع عمليات القتل والإرهاب والتجويع التي عرفها التاريخ الحديث”.

كما دعت“كافة الدول حول العالم للتعاون مع المحكمة في جلب مجرمي الحرب الصهاينة، نتنياهو وغالانت، والعمل فورا لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة”.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت ومسؤولين في حركة حماس.

واتهمتهم المحكمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الحرب الدائرة في غزة وهجمات أكتوبر/تشرين الأول 2023 وما تلاها من هجوم إسرائيلي على قطاع غزة.