وقف الحرب في لبنان أكثر احتمالاً من غزة د. سنية الحسيني

MENAFN - Palestine News ) كانت الساعات الماضية حُبلى بتطورات المبادرة الأميركية لوقف الحرب على الجبهة اللبنانية، بعد صياغة مسوّدة تم تسليمها للحكومة اللبنانية قبل أيام، وردّت لبنان عليها بعدد من الملاحظات، في ظل توجه عام إسرائيلي ولبناني وحتى إيراني ينشد وقف الحرب. ولا تعد تلك المبادرة الأولى من قبل الولايات المتحدة، لكنها الأهم، انطلاقاً من توقيتها والتطورات في ساحة القتال، ومدى حدود التجاوب معها. ولعل احتمال الوصول لاتفاق على الجبهة اللبنانية أكثر واقعيةً وإمكانيةً من الوصول لاتفاق مشابه في غزة؛ وتعكس ذلك قراءة لتصريحات بنيامين رئيس وزراء حكومة الاحتلال وما بين سطورها تجاه الجبهتين. وتشكل كذلك طبيعة المعارك على الجبهتين ونتائج المعركة ومدى واقعية تحقيق الأهداف المعلنة على الجبهتين احتمال حدوث تلك النتيجة، بالإضافة لواقع وتفاعل الأحداث على الجبهة الداخلية الإسرائيلية أيضاً.

في حين اتهم أهالي المحتجزين في غزة نتنياهو بإفشال صفقة التبادل مع حركة حماس، خلال كلمته أمام الكنيست يوم الإثنين الماضي، ورفض نتنياهو طلب رئيس الموساد الحصول على مساحة إضافية للمناورة في مفاوضات تلك الصفقة، يواصل نتنياهو وفريقه متابعة تفاصيل صفقة وقف الحرب في لبنان. وقد تعكس تصريحات نتنياهو وحدود الأهداف المعلنة تجاه الحرب في لبنان وغزة استشراف مدى إمكانية تحقيق صفقة على الجبهتين. أكد نتنياهو في خطابه الأخير أمام الكنيست أن هدف الحرب في غزة هو القضاء على حركة حماس، بينما أشار أن هدف الحملة في لبنان هو تدمير قدرات حزب الله الصاروخية. وبينما اعتبر أن الحرب على غزة تأتي من أجل وجود ومستقبل إسرائيل، أكد أن الحرب في الشمال تهدف لإعادة سكان المستوطنات القريبة من الحدود مع لبنان.

وبينما أكد أن قدرات حماس لم تنته بعد، رغم الإنجازات في غزة، اعتبر أن معظم القدرة الصاروخية لحزب الله قد تم تدميرها، رغم أن الواقع الميداني يشير لعكس ذلك. وشدد نتنياهو على نية الاحتلال إحكام السيطرة الأمنية على القطاع وعلى محور صلاح الدين (فيلادلفيا) على الحدود مع مصر، وتحدث عن إعداد خطة لاستبدال حكم حماس وتعطيل قدرتها على توزيع المساعدات، في حين ركز في لبنان على إبعاد الحزب إلى ما وراء نهر الليطاني، ولم يطرح قط فكرة السيطرة على جنوب لبنان. وقد ترتبط تلك التصريحات لنتنياهو فيما يتعلق بلبنان بمسودة المقترحات الأميركية الأخيرة، بينما تبدو أي مبادرات تتعلق بوقف إطلاق النار وصفقة تبادل في غزة بعيدة عن مخططات نتنياهو. فقد دعا نتنياهو سكان القطاع يوم الثلاثاء الماضي، أثناء تواجده في غزة، للمساعدة في تسليم المحتجزين مقابل مكافأة مالية وإخراجهم من غزة، الأمر الذي يعكس عدم نيته عقد صفقة مع حركة حماس، ماطل نتنياهو طوال العام الماضي لتعطيلها، كما يعني ذلك أيضاً استمرار تواصل العدوان وحرب الإبادة الدائرة حالياً على غزة. ويؤكد على ذلك المبادرة الأخيرة بتشغيل شركة أميركية لتوزيع المساعدات في غزة، والتي تذكرنا بمبادرة سابقة قبل أشهر، تمثلت بفكرة الرصيف البحري العائم، والذي وُضع لذات السبب. فشلت مبادرة الرصيف كما سيفشل تنفيذ فكرة تولي شركة أميركية توزيع المساعدات في غزة، لأنها ستحتاج لمساعدة من الغزيين، وهو الأمر الذي يصعب تحقيقه تحت إدارة الاحتلال، وهو ذات السبب الذي أفشل مخطط الرصيف العائم من بين أسباب أخرى.

وتبدو مبادرة وقف الحرب في لبنان المطروحة أميركياً على بساط البحث حالياً قابلة للتحقق، وإن لم يتم بعد جَسر جميع ثغراتها. فالمبادرة تتحدث عن تطبيق القرار الأممي ١٧٠١، والذي وافق عليه البلدان من قبل. كما تتحدث المبادرة على حق الدفاع عن النفس لإسرائيل، والذي ارتبط بالسماح لإسرائيل بمهاجمة حزب الله في حال حدوث أي خرق للاتفاق من قبل الحزب. ويبدو أن ملاحظة لبنان في ذلك الشأن قد أخذت على محمل الجد، وبات هذا الحق متبادلاً في المسودة. وتعلق ذلك الحق المتبادل بمتابعة لجنة ثلاثية مكونة من الولايات المتحدة وفرنسا والأمم المتحدة، بالإضافة للبنان وحكومة الاحتلال، ويبدو أيضاً أنه تم الأخذ بملاحظة لبنان المتعلقة بهذه اللجنة، حيث رفض لبنان وجود جهات أخرى فيها. كما تبدو فكرة نشر قوات للجيش اللبناني في جنوب الليطاني بدلاً من قوات حزب الله، بالإضافة للاحتفاظ بقوات اليونيفيل بنفس قدراتها وحدود عملها، هي ذات المعطيات التي نص عليها قرار ١٧٠١، والذي اعتبره لبنان مقبولاً للعمل في اطاره. ويقبل جيش الاحتلال في ظل تلك المبادرة بسحب جميع قواته، بعدما اشترطت مسودة الاتفاق مرور ٦٠ يوماً، والتي تعد كافية للتحقق من انسحاب قوات الحزب من جنوب لبنان، وانتشار القوات الرسمية اللبنانية بدلاً منها. وتبدو قضية الأسرى الذين تم أسرهم خلال المعارك الدائرة، التي يدعو لبنان لتحريرهم قضية غير عصية على الحل، في ظل عُرف متفق عليه بتحرير الأسرى في خضم الاتفاقيات. وتبدو المعضلة الوحيدة المتبقية تلك المتعلقة بالمطالبة الأميركية بمنع وصول السلاح لحزب الله، ليس فقط في الجنوب، وإنما أيضاً في لبنان، وليس فقط القادم من سورية، عبر الحدود بين البلدين، بل أيضاً عبر موانئ لبنان.

وتنشد حكومة الاحتلال حل الأزمة مع لبنان، ويتضح ذلك من تصريحات مسؤوليها، ومن تطورات الأحداث في الجبهة الداخلية الاسرائيلية، ولكن يبدو أن تلك الحكومة تعد للوصول لاتفاق مع لبنان كمقدمة وهدية لإدارة ترامب القادمة، التي ستستلم الحكم في غضون شهرين، وهي القادرة بالفعل على حل مشكلة تهريب السلاح لحزب الله من سورية. لم تُخفِ تصريحات نتنياهو امكانية الوصول لوقف الحرب مع لبنان، خصوصاً وأن ذلك يضمن عودة المستوطنين للشمال، كما وعدهم نتنياهو من قبل، والذي يعتبره نتنياهو قد حقق شكلاً من أشكال النصر، كما يحقق ذلك لنتنياهو إنجاز فصل الجبهتين اللبنانية والفلسطينية. وتعاني الجبهة الداخلية الاسرائيلية من انفجار جبهة لبنان، فبالاضافة للضربات الصاروخية المستمرة، والتي تضرب العمق، تزايدت أعداد القتلى بشكل كبير، من جراء التوغل الإسرائيلي وضربات المقاومة اللبنانية، ما يضيف عبئاً على خسائر جيش الاحتلال. ويرتبط تصاعد أعداد القتلى بمشكلة داخلية إسرائيلية تتعلق بالحاجة لتجنيد مزيدٍ من جنود الاحتياط، الذين يشكلون ثلث مجمل القتلى، في ظل محاولة الحكومة سَن قانون يُعفي المتدينين من التجنيد، وسط تصاعد أصوات المعارضة والاتهامات بالتمييز بين شريحتين سكانيتين. وقد يكون وقف الحرب مع لبنان مخرجاً لنتنياهو، يضمن استمرار تحالفه الحاكم، الذي لا يرفض ذلك الاتفاق كما يرفضه في غزة، ويخفض عبء اضطراب الجبهة الداخلية أمنياً التي توترت بشكل ملحوظ بعد انفجار الحرب مع لبنان، ويلغي الحاجة لتجنيد مزيدٍ من جنود الاحتياط، ويفتح طريقاً أقل تعقيداً أمام إقرار قانون إعفاء المتدينين من التجنيد.

وقد يستغل نتنياهو إبرام صفقة مع لبنان لإرضاء دونالد ترامب الرئيس الأميركي المنتخب، والذي لم يُخفِ نتنياهو دعمه له صراحة في الانتخابات الأخيرة، على حساب الإدارة الحالية. وعد ترامب ناخبيه من أصول لبنانية، خلال دعايته الانتخابية بتحقيق السلام مع لبنان، وله علاقات جيدة مع جهات نافذة لبنانية، ويناسب صهراً لبنانياً، وحفيده القادم من أصول لبنانية أيضاً. كما قد ينجح ترامب بعقد صفقة ما مع سورية تمنع وصول الأسلحة لحزب الله، ضمن الصفقة المطروحة حالياً على الطاولة لوقف الحرب مع لبنان، ويعتبر ضمان عدم وصول السلاح للحزب، أحد أعقد معضلاتها. إن ترامب الذي يتطلع لسحب قوات بلاده من الشرق الأوسط، بما فيها حوالي ١٠٠٠ جندي في سورية، قد يلجأ للاتفاق مع بشار الأسد، الذي أعاد سيطرته على ٧٠ في المائة من الأراضي السورية، ورجع حديثاً لحضن الجامعة العربية، وتنظر دول الاتحاد الأوروبي لتطبيع العلاقات معه. تعامل الأسد بنوع من الحياد مع حرب غزة، وانفصل ضمنياً عن محور إيران، ورفض استقبال قيادة حركة حماس في بلاده. وتحتاج الولايات المتحدة لعقد صفقة ما مع الحكومة السورية، في حال نفذت توجهاتها بالانسحاب من سورية، لضمان التنسيق مع القوى القائمة على الأرض، لضمان عدم تمدد ((داعش)) وحماية الأكراد الموالين للولايات المتحدة.

تحمل الإجابة على توجهات ترامب في المنطقة الكثير من الإجابات على قضايا عالقة ومعقدة في المنطقة، أولها الأزمة اللبنانية، التي يمكن أن تكون ادارة ترامب طرفاً فاعلاً في الحل، خصوصاً عبر الورقة السورية. ورغم أن الحرب في غزة ليست ضمن أولويات ترامب، لذلك فان إنهاء الحرب والسيطرة الأمنية على غزة لن تشكل نقطة خلاف بين حكومة الاحتلال وإدارته، إلا أن التساؤل يدور حول ضم الضفة، الذي لم يُخفِ الاحتلال نيّته تنفيذه في ظل ولاية ترامب الحالية. وتبنى ترامب مقاربة إسرائيل بضم الضفة في ولايته السابقة، من خلال صفقة القرن التي طرحها في حينه، واختار سفيراً لبلاده في تل أبيب يتبنى مقاربة الضم أيضاً، إلا أن ذلك قد يتعارض مع مساعيه وأهدافه الأخرى في المنطقة. كان من أهم انجازات ترامب في حقبته الماضية اتفاقيات التطبيع، خصوصاً تلك التي عقدها بين إسرائيل مع دولة الإمارات العربية ومملكة البحرين، ولم يُخفِ ترامب تطلعه لضم المملكة العربية السعودية لتلك الاتفاقيات، خصوصاً خلال ولايته الحالية، والتي قد تواجه صعوبة وتعقيداً في حال وافق على مسايرة إسرائيل وتحقيق ضم الضفة الغربية. إن تلك التطورات التي تتعلق بالضم والعلاقة مع السعودية ترتبط مباشرة بمستقبل صراع دول المنطقة مع إيران ضمن المنظور الذي رسمته الولايات المتحدة، والقائم على توطيد علاقة الدول العربية السنية مع إسرائيل لمواجهة التمدد الإيراني، ومجريات ضم إسرائيل للضفة، قد يقلب المعادلات التي تسعى الولايات المتحدة لإرسائها عبر السنوات الماضية.



