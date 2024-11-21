ديلويت توسّع نطاق شراكتها مع أنابلان لتشمل سوق دول مجلس التعاون الخليجي

(MENAFN
- Gambit Communications HQ)
بوظبي، الإمارات العربية المتحدة – 21 نوفمبر 2024: أعلنت ديلويت عن توسيع نطاق خدمات "أنابلان" التي تقدمها لتشمل سوق دول مجلس التعاون الخليجي. ومن شأن تعاون ديلويت مع المزوّد الرائد لبرمجيات تخطيط السيناريوهات السحابية وتحليلها أن يسهم في توفير حلول تساعد العملاء في منطقة الشرق الأوسط على تبسيط تخطيط الأعمال، وتعزيز عمليات اتخاذ القرارات، وتزويد الشركات بالبيانات والأدوات التحليلية اللازمة لاتخاذ قرارات استراتيجية صائبة.
وقال جسبير سيموني، الشريك في ديلويت الشرق الأوسط: "تحتاج المؤسسات في المرحلة الراهنة إلى أدوات تخطيط مرنة تعتمد على البيانات لمواجهة التحديات التي تفرضها بيئات السوق المعقدة، ومع مواصلة دول مجلس التعاون الخليجي مسيرة التحول الاقتصادي والرقمي السريع، تمكّننا هذه الشراكة مع أنابلان من توفير حلول رائدة لعملائنا في مجال تخطيط الأعمال. ونحن على ثقة بأنّ هذا التعاون سيتيح للشركات مواصلة اعتماد التكنولوجيات الناشئة، وتحقيق أهدافها التنموية، وبالتالي تعزيز مستويات النموّ والنجاح في المنطقة."
يعدّ فريق عمل ديلويت الأكثر أهلية لتقديم المشورة للعملاء في المنطقة وتطبيق حلول أنابلان وتشغيلها بفضل ما يتمتع به من خبرات وفهم معمّق للأسواق المحلية، حيث سيضع بمتناولهم مجموعة خدمات وحلول مخصصة من أنابلان تشمل تخطيط الأعمال المؤسسية، وتزويد الشركات بالأدوات المتقدمة والتحليلات التوقّعية التي من شأنها إحداث نقلة نوعية في كيفية اتخاذها القرارات التشغيلية والمالية.
وصنّفت أنابلان شركة ديلويت لعشر سنوات متتالية كأفضل شريك عالمي للعام، وذلك تقديراً لجهودها المتواصلة في نشر الحلول التي تقدمها أنابلان على مستوى العالم. ويعدّ فريق عمل ديلويت الأكثر أهلية لتقديم المشورة للعملاء في المنطقة وتطبيق حلول أنابلان وتشغيلها بفضل ما يتمتع به من خبرات وفهم معمّق للأسواق المحلية، حيث سيضع بمتناولهم مجموعة خدمات وحلول مخصصة من أنابلان تشمل تخطيط الأعمال المؤسسية، وتزويد الشركات بالأدوات المتقدمة والتحليلات التوقّعية التي من شأنها إحداث نقلة نوعية في كيفية اتخاذها القرارات التشغيلية والمالية.
وقال داين توربيت، المدير الإداري لشركة أنابلان في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: "يشكّل توسيع شراكتنا مع ديلويت لتشمل أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بداية فصل مشوّق في مسيرة أنابلان. وسوف نسعى معاً إلى توفير القدرات اللازمة لتعزيز عملية اتخاذ القرارات في منطقة تشهد نمواً وابتكاراً رقمياً سريعاً. وسنعمل على تمكين الشركات من خلال خبرة ديلويت المحلية ومنصتنا الفريدة لتخطيط السيناريوهات وتحليلها، من اتخاذ القرارات الصائبة في الوقت المناسب، وإرساء أسس النجاح على المدى الطويل في منطقة الشرق الأوسط."
تمّ تصميم منظومة البرمجيات الرائدة في القطاع التي توفرها ديلويت وأنابلان خصيصاً لمساعدة المؤسسات على تعزيز الأداء العام للأعمال وتحديد سبل جديدة لرفع القيمة المقدّمة للعملاء. ويتيح التعاون بين الشركتين دمج حلول أنابلان مع منصات المؤسسات الأخرى، مما يمكّنها من التوصّل إلى أعلى مستويات الكفاءة، وتعزيز الاطلاع على كافة جوانب العمل، وتوحيد البيانات المنفصلة، وبلوغ مستويات غير مسبوقة من التخطيط والتوقّع في الوقت الفعلي.
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