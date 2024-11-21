محاكمة تاريخية تنتظر نتنياهو قد تنهي مستقبله السياسي

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN - لايزال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يحاول التهرب من الإدلاء بشهادته في قضايا الفساد المتهم فيها، والتي قد تجبره على ترك منصبه، وهو ما يرفضه قطعًا.

ووفق القناة 12 الإسرائيلية، يعمل الذي من المقرر أن يبدأ شهادته في محاكمة تاريخية قريبًا في 2 ديسمبر/كانون الأول، على تشكيل لجنة لمناقشة مسألة أمنه الشخصي، كمحاولة التفافية جديدة للتهرب.

وكانت صحيفة "هآرتس" نشرت أن مكتب نتنياهو طلب من الشاباك إبداء رأي يسمح له بعدم الإدلاء بشهادته لأسباب أمنية، ثم توجه إلى جهة أمنية أخرى ليضمن تدخلها لصالحه أيضًا، بحسب مصدر للصحيفة لم يكشف هوية هذه الجهة الأمنية.

ولم يرد رئيس الوزراء علنًا حتى الآن على قرار المحكمة بإجباره على البدء بالإدلاء في شهادته في الموعد المقرر.

لكن نتنياهو تعرض لصدمة؛ بسبب رأي لجنة الشاباك الذي اعتبرته القناة فشلًا لنتنياهو، حيث رفضت هذه اللجنة، وجود خطر أمني على إدلاء رئيس الوزراء بشهادته في المحكمة المركزية.

لكن نتنياهو تحول إلى طريق "التفافي" آخر، وهو اللجنة الوزارية لشؤون الشاباك. وتُعنى هذه اللجنة بقضايا الأمن الشخصي، ومن المفارقة أن نتنياهو نفسه هو رئيسها، لكن عندما يتعلق الأمر بنتنياهو، فإن الشخص الذي سيترأسها هو صديقه وزير العدل ياريف ليفين.

ويعمل نتنياهو على انعقاد اللجنة خلال الأيام المقبلة لبحث مسألة أمنه الشخصي. مع انتظار رأي أحد الأجهزة الأمنية الأخرى، بعد موقف الشاباك المفاجئ.

ونفى مكتب نتنياهو هذه الأنباء، قائلًا إنه لا يوجد اجتماع للجنة الوزارية لشؤون الشاباك، ولم تتم أي دعوة في هذا الشأن.

ووذكرت القناة 12، أن نتنياهو كان قد طلب من الشاباك التأكيد على أنه لا يمكنه البقاء لفترة طويلة في مواقع ثابتة ومعلنة، حيث يكون وصول العامة إليه سهلًا.

وبعد غارة الطائرة بدون طيار على منزل نتنياهو، وبعد سلسلة التهديدات التي وجهها "حزب الله" ضده، وحادث إلقاء القنابل الضوئية على منزله، تم بحث إمكانية نقل جلسات المحاكمة من المحكمة المركزية لقاعة مؤمنة.

وأجرى أفراد الشاباك جولات في الموقع في إطار التحضير لشهادة نتنياهو. وأعرب رئيس الوزراء عن خشيته من أن تستغل المنظمات العدائية لإسرائيل شهادته هناك للإضرار به.

يشار إلى أنه انعقد في الأسابيع الأخيرة الاجتماع الدائم للحكومة في أماكن مختلفة وآمنة لاعتبارات أمنية.