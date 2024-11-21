لازاريني: النظام المدني في غزة دمر تماما

(MENAFN
- Palestine News Network
)
نيويورك / PNN - أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، اليوم الخميس، أن النظام المدني في غزة دمر تماما، ولا يجد السكان ملاذا آمنا، وباتوا يبحثون عن أساسيات الحياة.
وقال لازاريني، عبر منصة "اكس"، إن 80 بالمئة من قطاع غزة هي مناطق عالية الخطورة، مشيرا إلى أن شمال غزة يرزح تحت وطأة حصار خانق، ولم يحصل الناس على مساعدات إنسانية منذ ما يزيد على 40 يوما.
MENAFN21112024000205011050ID1108910846
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.