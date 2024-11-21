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لازاريني: النظام المدني في غزة دمر تماما

11/21/2024 8:12:19 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نيويورك / PNN - أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، اليوم الخميس، أن النظام المدني في غزة دمر تماما، ولا يجد السكان ملاذا آمنا، وباتوا يبحثون عن أساسيات الحياة.

وقال لازاريني، عبر منصة "اكس"، إن 80 بالمئة من قطاع غزة هي مناطق عالية الخطورة، مشيرا إلى أن شمال غزة يرزح تحت وطأة حصار خانق، ولم يحصل الناس على مساعدات إنسانية منذ ما يزيد على 40 يوما.

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