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مصطفى البرغوثي يرحب بقرار محكمة الجنايات الدولية

11/21/2024 8:12:18 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - رحب د. مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية بقرار محكمة الجنايات الدولية اصدار مذكرة اعتقال ضد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو
ووزير جشه يوآف غالانت و توجيه اتهامات لهما بارتكاب جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية.

وطالب البرغوثي في بيان وصل لوطن نسخة عنه محكمة العدل الدولية بالإسراع بإصدار حكمها بارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية .

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت اليوم مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت، على خلفية مسؤوليتهم عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبها جيش الاحتلال في عدوانه على قطاع غزة.

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