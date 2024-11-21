لائحة اتهام ضد المتحدث باسم نتنياهو: تسريب معلومات بهدف المس بأمن الدولة

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN - قدمت النيابة العامة الإسرائيلية إلى المحكمة المركزية في تل أبيب، اليوم الخميس، لائحتي اتهام في قضية تسريب وثائق سرية، ضد إليعزر فيلدشتاين، المتحدث باسم رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وضد ضابط في الجيش لم يتم ذكر اسمه، بتهمة تسريب معلومات سرية بهدف المس بأمن الدولة، لكن تفاصيل لائحتي الاتهام لم تنشر فورا.

وجاء في بيان للنيابة العامة في أعقاب تقديم تصريح مدع للمحكمة ضد فيلدشتاين، الأحد الماضي، أن القضية تنطوي على "خطورة استثنائية"، استنادًا إلى قرار المحكمة العليا الأخير الذي أقر تمديد اعتقالهما بسبب "الخطر غير العادي" الذي يشكلانه المتهمان.

وكشفت المحكمة عن تطورات جديدة في قضية تسريب الوثائق السرية، حيث تم نقل الوثيقة في نيسان/أبريل الماضي من ضابط احتياط في جهاز الاستخبارات العسكرية إلى فيلدشتاين، وأن الأخير سعى في أيلول/ سبتمبر الماضي إلى نشر محتوى الوثيقة عبر وسائل إعلام إسرائيلية بهدف التأثير على الرأي العام في إسرائيل بشأن المفاوضات في صفقة تبادل الأسرى لكن الرقابة العسكرية منعت النشر.

وحصل الشاباك والشرطة، الأسبوع الماضي، على دليل يفترض أنه يربط مقربا آخر من نتنياهو، يدعى شروليك آينهورن، بقضية تسريب وثائق سرية للغاية إلى صحيفة "بيلد" الألمانية.

وبعد الحصول على هذا الدليل المفترض، استدعت الشرطة يونتان أوريخ، المقرب من نتنياهو هو الآخر، للتحقيق. وتشير المعلومات الجديدة إلى أن آينهورن يُلقب بين المقربين من نتنياهو بـ"التقي" وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أول من أمس.

وكان آينهورن أحد مستشاري نتنياهو الكبار في المعركة الانتخابية الأخيرة، ويتمتع بعلاقات متشعبة في خارج البلاد، وهو يتواجد حاليا في صربيا وليس معروفا متى سيعود إلى البلاد ومتى سيتم التحقيق معه.