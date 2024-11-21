جلالة الملك المعظم يصدر مرسومًا بتعيين نائب رئيس تنفيذي في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) صدرعن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك
البلاد المعظم، مرسوم رقم (92) لسنة 2024، بتعيين نائب رئيس تنفيذي في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وذلك بناءً على عرْض وزير
الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة الأولى
يُعيَّن السيد علي عبدالعزيز محمد جناحي نائبًا للرئيس التنفيذي للتحوُّل الإلكتروني في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بدلاً من د. زكريا أحمد الخاجة.
المادة الثانية
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
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