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جلالة الملك المعظم يصدر مرسومًا بتعيين نائب رئيس تنفيذي في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية

11/21/2024 8:04:59 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صدرعن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، مرسوم رقم (92) لسنة 2024، بتعيين نائب رئيس تنفيذي في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وذلك بناءً على عرْض وزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:

المادة الأولى
يُعيَّن السيد علي عبدالعزيز محمد جناحي نائبًا للرئيس التنفيذي للتحوُّل الإلكتروني في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بدلاً من د. زكريا أحمد الخاجة.

المادة الثانية
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

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