"دو" تشارك رسمياً في مهرجان "تنوير" الافتتاحي بالشارقة كراعي لـــ "INGIS Plus"

(MENAFN
- mslgroup) أعلنت "دو"، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، عن رعايتها للنسخة الافتتاحية من مهرجان "تنوير" في الشارقة، وهو المهرجان الثقافي الذي يقام يوم 22 نوفمبر الحالي ويستمر لمدة ثلاثة أيام. ويهدف إلى تعزيز الروابط بين المجتمعات من خلال اللغة العالمية للموسيقى، حيث يتفاعل الجمهور مع تجربة فريدة من نوعها تعكس تنوع الثراء الفني والثقافي لإضفاء طابع مجتمعي غني بفعالياته الاستثنائية. وتعكس المشاركة الرسمية كشريك حصري لخدمات الاتصالات في مهرجان "تنوير"، مواصلة "دو" التزامها بتعزيز التبادل الثقافي ودعم المبادرات التي تثري النسيج الاجتماعي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
ويقدم مهرجان "تنوير"، عروضاً متنوعة ليأخذ الحدث عشاقه من جميع أنحاء العالم في رحلة تعزز روابط التواصل الإنساني، من خلال الموسيقى والفن والشعر، حيث يتمكن الجمهور من التفاعل مع تجربة فريدة من نوعها تعكس التنوير الفني والثراء الثقافي والمغامرات المثيرة. كما يتميز المهرجان بتنوع فعالياته، حيث يقدم حفلات موسيقية وعروض أداء لنخبة من الفنانين المبدعين، ويتيح للزوار فرصة المشاركة في ورش عمل تفاعلية، واستكشاف سوق الحرف اليدوية، والاستمتاع بأطباق متنوعة، ليضفي طابعاً مجتمعياً غنياً على فعالياته الثقافية الاستثنائية.
وصرح فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة "دو": "يسعدنا في (دو) أن نشارك في مهرجان (تنوير) الذي يجمع الناس والثقافات من خلال منصات مبتكرة وتجارب ملهمة. وتعد رعايتنا لهذا المهرجان تأكيداً على التزامنا بدعم المبادرات الساعية إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركزاً ثقافياً وحضارياً على المستوى الإقليمي والدولي. وسوف تعمل حلول الاتصالات التي تقدمها (دو) على ضمان وصول المزيج الفريد للمهرجان من الموسيقى والفنون إلى ما وراء الحدود الجغرافية، مما يترك أثراً إيجابياً على المجتمع المتنوع في الدولة".
وتتناول النسخة الأولى من مهرجان "تنوير" بالشارقة الاحتفاء بجمال الموسيقى العالمية، حيث يرحب المهرجان بالمواهب المرموقة والناشئة للمحافظة على التراث الموسيقي العالمي والاحتفال به. كما يقدم المهرجان للزوار تجربة رائعة من خلال العروض الحية، وورش العمل التعليمية، والأنشطة التفاعلية، وغيرها من الفعاليات والأحداث الشيقة.
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