تقديرات: تكلفة الأضرار في البلدات عند الحدود اللبنانية 5 مليارات شيكل

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN - تشير تقديرات دائرة ضريبة الأملاك في سلطة الضرائب الإسرائيلية إلى أن حجم الأضرار المباشرة وغير المباشرة في 82 بلدة قريبة من الحدود اللبنانية تصل إلى أكثر من 5 مليارات شيكل، منذ بداية الحرب وحتى الآن، لكن هذا المبلغ سيرتفع في حال عدم التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار واستمرت الحرب على لبنان.

وحسب هذه التقديرات، فإن حجم الأضرار المباشرة يصل إلى 1.5 مليار شيكل، وهي أضرار لحقت بمنازل وشقق ومصانع ومركبات وأراض زراعية وبنية تحتية للبيوت ومبان عامة، مثل وروضات أطفال ومكاتب ومعدات، وبشبكتي الكهرباء والماء وغيرها، وفق ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الخميس.

وتضيف التقديرات أن الأضرار غير المباشر تصل إلى حوالي 4 مليارات شيكل، وأن هذا المبلغ سيرتفع كلما استمرت الحرب، ويشمل الخسائر ومنع الأرباح في المصالح التجارية والأراضي الزراعية إثر تضررها بسبب توقفها عن العمل أو تراجع مدخولها.

ونقلت الصحيفة عن مدير صندوق التعويضات في سلطة الضرائب، أمير دهان، قوله إنه تم حتى اليوم دفع تعويضات لمصالح تجارية وأفراد في المنطقة الشمالية ملياري شيكل، إثر الأضرار التي تعرضوا لها خلال الحرب.

وبلغت تكلفة الأضرار المباشرة وغير المباشرة في هضبة الجولان المحتلة ربع مليار شيكل، وتم دفع هذا المبلغ للمتضررين جراء إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة من لبنان وسورية والعراق، حسب الصحيفة.

ودفعت ضريبة الأملاك تعويضات، بمبلغ 1.25 مليار شيكل، جراء أضرار لحقت ببلدات في جنوب البلاد، وخاصة في منطقة "غلاف غزة".

ولحقت أضرار كبيرة بممتلكات في وسط البلاد. وتبين في أعقاب تقديم دعاوي تعويضات أن صاروخا واحدة سقط في مدينة هود هشارون ألحق أضرارا بحوالي 2000 شقة، وسقط صاروخ آخر في شمال تل أبيب وألحق أضرارا بتكلفة 50 مليون شيكل.