هرتسوغ يحذر من تفكيك إسرائيل: فليتوقف هذا الجنون الآن

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN -حذر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الخميس، من“تفكيك” إسرائيل جراء حملات الاتهام المتبادلة في الساحة السياسية المحلية، داعيا إلى أن“يتوقف هذا الجنون الآن”.

وفي كلمة له بمؤتمر العالي، قال هرتسوغ:“أود أن أتطرق إلى بعض أحداث الساعة التي تقلقني أكثر من غيرها”، وفق بيان صادر عن مكتبه.

وتابع:“نحن في منتصف الحرب، دفعنا ثمن آلاف القتلى والجرحى، فقدنا أكثر من 800 من الجنود،“وأخواتنا وإخوتنا ما زالوا مختطفين (أسرى إسرائيليين) في غزة”، ونزح آلاف المواطنين من منازلهم”، وفق تعبيراته.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، ووسعت نطاقها لتشمل حربا مدمرة على لبنان منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي.

تساءل هرتسوغ مستنكرا،“وماذا يحدث في هذه الأثناء؟ معاملة مهينة ومذلة لأهالي المختطفين، واتهام رئيس الشاباك (رونين بار) ورئيس الأركان (هرتسي هاليفي) بالخيانة ومحاولة الانقلاب”.

واستطرد:“واتهام المستشارة القانونية للحكومة (غالي بهراف ميارا) بأنها عدو للدولة، وتهديدات بالإقالة من الصباح حتى المساء، وإطلاق قنابل ضوئية على منزل رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) واتهامه بالخيانة”.

وأضاف:“ماذا يحدث لنا؟ هل هذا منطقي؟ ألم نعاني بما فيه الكفاية؟ ألم ندرك بالفعل أن هذا يضر بأمن الدولة؟ ألم نفهم أن هكذا تفككون الدولة؟”.

وأردف:“العنف الجسدي واللفظي تجاه المستشارة القانونية للحكومة ورئيس الشاباك ورئيس الأركان ورئيس الوزراء هو ببساطة مرعب. اتهامات بالخيانة وتهديدات بالعزل وإراقة للدماء، ما هذا؟! هذا جنون يجب أن يتوقف”.

هرتسوغ، اعتبر أن“هناك مَن يضحي بنفسه من أجل الوطن، ويدفع من حياته يوميا، بينما هناك مَن يدمر البلد، وأتعهد بأن أحاربهم بكل ما أوتي من قوة”.

ومضى قائلا:“أحذركم: أنتم تدمرون البلاد. يجب أن يتوقف هذا الجنون الآن”.

ومنذ أشهر، يشن اليمين الإسرائيلي الحاكم هجوما حادا على كل من رئيس“الشاباك” ورئيس الأركان، والمستشارة القضائية للحكومة، على خلفية خلافات داخلية.

ويقود هذه الهجمات وزيرا الأمن القومي إيتمار بن غفير، والمالية بتسلئيل سموتريتش، إضافة إلى وزراء ونواب من حزب“الليكود”، بزعامة نتنياهو.

ويأتي ذلك فيما تواصل إسرائيل إبادة جماعية في غزة، أسفرت عن أكثر من 148 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

فيما أسفر عدوانها على لبنان إجمالا منذ 8 أكتوبر 2023 عن 3 آلاف و558 شهيدا و15 ألفا و123 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر الماضي، وفق رصد الأناضول لبيانات لبنانية رسمية حتى مساء الأربعاء.

وتحتل إسرائيل منذ عقود أراضي عربية في لبنان وسوريا وفلسطين، وترفض قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود ما قبل حرب 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.