سفير دولة فلسطين لدى ألمانيا يطلع وزير الدولة للشؤون الخارجية الألماني على آخر التطورات

(MENAFN
- Palestine News Network
)
برلين / PNN - أطلع سفير دولة فلسطين لدى ألمانيا ليث عرفة، وزير
الدولة للشؤون الخارجية الألماني، على مجمل التطورات على الساحة الفلسطينية، لا سيما مستجدات حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على شعبنا، والتصعيد الاجرامي في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وناقش السفير عرفة مع الوزير، وفق بيان للسفارة اليوم الخميس، الموقف الالماني من حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال، وما يتوجب فعله في سبيل وقفها، مطالبًا بتصويب الموقف الالماني، وتسمية الامور بمسمياتها، وباتخاذ خطوات حاسمة على أساس القانون الدولي والاجماع العالمي على وقف الابادة، وإنهاء الاحتلال.
MENAFN21112024000205011050ID1108910484
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.