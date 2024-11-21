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سفير دولة فلسطين لدى ألمانيا يطلع وزير الدولة للشؤون الخارجية الألماني على آخر التطورات

11/21/2024 7:11:43 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) برلين / PNN - أطلع سفير دولة فلسطين لدى ألمانيا ليث عرفة، وزير الدولة للشؤون الخارجية الألماني، على مجمل التطورات على الساحة الفلسطينية، لا سيما مستجدات حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على شعبنا، والتصعيد الاجرامي في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وناقش السفير عرفة مع الوزير، وفق بيان للسفارة اليوم الخميس، الموقف الالماني من حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال، وما يتوجب فعله في سبيل وقفها، مطالبًا بتصويب الموقف الالماني، وتسمية الامور بمسمياتها، وباتخاذ خطوات حاسمة على أساس القانون الدولي والاجماع العالمي على وقف الابادة، وإنهاء الاحتلال.


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