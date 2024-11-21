وزارة الصحة تحتفي بيوم السكري العالمي تحت شعار كسر الحواجز وسد الفجوات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) شاركت الدكتورة جليلة بنت جواد حسن وزيرة
الصحة، في فعالية توعوية وتثقيفية بمناسبة يوم السكري العالمي تحت شعار "كسر الحواجز وسد الفجوات"؛ والتي نظمتها إدارة الصحة العامة بالتعاون مع إدارة تعزيز الصحة بفندق الخليج، وذلك في إطار الجهود الوطنية المستمرة للتوعية بمرض السكري، وتعزيز أنماط الحياة الصحية للوقاية من هذا المرض المزمن وإدارته بفعالية.
وتضمنت الفعالية مجموعة من المحطات التوعوية التي شملت فحوصات صحية، واستشارات طبية، كما تم تسليط الضوء على أحدث الإرشادات الوقائية والعلاجية لمرض السكري، مع التأكيد على أهمية اتباع نمط حياة صحي، بما في ذلك النظام الغذائي المتوازن، وممارسة النشاط البدني بانتظام، والحفاظ على وزن صحي، والابتعاد عن التدخين.
وبهذا المناسبة، أكدت وزيرة الصحة أن الاحتفاء بيوم السكري العالمي يُمثل فرصة مهمة لتوحيد الجهود الوطنية لزيادة الوعي بمخاطر المرض وكيفية الوقاية منه، مشيرةً إلى أن تعزيز صحة المجتمع من أولويات وزارة الصحة.
وأشارت إلى أن مملكة البحرين وضعت العديد من الخطط والبرامج الوطنية لمكافحة مرض السكري، وتشمل هذه الجهود مبادرات وقائية وعلاجية، بالإضافة إلى توفير خدمات صحية شاملة لمواجهة عوامل الخطر المرتبطة بالسكري مثل التدخين، والنظام الغذائي غير الصحي، والسمنة، وقلة النشاط البدني"، لافتةً إلى أن وزارة الصحة بالتعاون مع الفريق الوطني لمكافحة الأمراض غير السارية وجمعية السكري البحرينية، تعمل على مواصلة تنفيذ العديد من المشاريع الصحية والفعاليات التوعوية التي تهدف إلى خفض معدلات الإصابة بمرض السكري وتعزيز البرامج التي تقلل من مضاعفاته بين جميع الفئات العمرية في المجتمع البحريني.
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