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وزارة الصحة تحتفي بيوم السكري العالمي تحت شعار كسر الحواجز وسد الفجوات

11/21/2024 7:08:46 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شاركت الدكتورة جليلة بنت جواد حسن وزيرة الصحة، في فعالية توعوية وتثقيفية بمناسبة يوم السكري العالمي تحت شعار "كسر الحواجز وسد الفجوات"؛ والتي نظمتها إدارة الصحة العامة بالتعاون مع إدارة تعزيز الصحة بفندق الخليج، وذلك في إطار الجهود الوطنية المستمرة للتوعية بمرض السكري، وتعزيز أنماط الحياة الصحية للوقاية من هذا المرض المزمن وإدارته بفعالية.

وتضمنت الفعالية مجموعة من المحطات التوعوية التي شملت فحوصات صحية، واستشارات طبية، كما تم تسليط الضوء على أحدث الإرشادات الوقائية والعلاجية لمرض السكري، مع التأكيد على أهمية اتباع نمط حياة صحي، بما في ذلك النظام الغذائي المتوازن، وممارسة النشاط البدني بانتظام، والحفاظ على وزن صحي، والابتعاد عن التدخين.

وبهذا المناسبة، أكدت وزيرة الصحة أن الاحتفاء بيوم السكري العالمي يُمثل فرصة مهمة لتوحيد الجهود الوطنية لزيادة الوعي بمخاطر المرض وكيفية الوقاية منه، مشيرةً إلى أن تعزيز صحة المجتمع من أولويات وزارة الصحة.

وأشارت إلى أن مملكة البحرين وضعت العديد من الخطط والبرامج الوطنية لمكافحة مرض السكري، وتشمل هذه الجهود مبادرات وقائية وعلاجية، بالإضافة إلى توفير خدمات صحية شاملة لمواجهة عوامل الخطر المرتبطة بالسكري مثل التدخين، والنظام الغذائي غير الصحي، والسمنة، وقلة النشاط البدني"، لافتةً إلى أن وزارة الصحة بالتعاون مع الفريق الوطني لمكافحة الأمراض غير السارية وجمعية السكري البحرينية، تعمل على مواصلة تنفيذ العديد من المشاريع الصحية والفعاليات التوعوية التي تهدف إلى خفض معدلات الإصابة بمرض السكري وتعزيز البرامج التي تقلل من مضاعفاته بين جميع الفئات العمرية في المجتمع البحريني.

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