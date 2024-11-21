العرموطي يسأل عن رفع الضريبة على السيارات الكهربائية

(MENAFN
- Amman Net) وجه النائب صالح العرموطي، الحكومة، بـ 12 سؤالاً عن رفع الضريبة على السيارات الكهربائية، مؤكداً أنها بهذا القرار قد خالفت كل ما تعهدت به، وأن هناك حالة عزوف كبيرة عن شراء هذه السيارات بسبب ارتفاع أسعارها.وتالياً نص الأسئلة :
التاريخ: 21/11/2024
سعادة رئيس مجلس النواب المكرم
رقم السؤال (
)
استنادا لاحكام المادة (96) من الدستور وعملا باحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب ارجوا توجيه السؤال التالي الى دولة رئيس الوزراء.
1-
هل تعلم الحكومة أن رفع الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية،
له آثار سلبية على الاستثمار في قطاع السيارات الكهربائية.
2-
هل تعلم الحكومة انها الحقت ضررا بالغاً على الاقتصاد الوطني والتجار والمواطنين، وهل تعلم الحكومة مدى هذا الخطر على الامن المجتمعي.
3-
هل تعلم الحكومة أن هناك "حالة عزوف تام" من المواطن عن شراء السيارات الكهربائية، نظرا لارتفاع قيمة الضرائب والجمارك.
4-
هل قام رئيس الوزراء او من ينوب عنه أو يمثله بزيارة المنطقة الحرة، والاستماع والحوار والوصول للحلول المرجوة مع ممثلي المستثمرين في قطاع تجارة السيارات.
5-
هل تعلم الحكومة ان المعاملات التجارية المتعلقة بإجراء معادلات جمركية على سيارات كهرباء جديدة نظرًا لارتفاع سعر المركبة الكهربائية الواحدة بموجب القرار الحكومي الجديد لا تزال معلقة بقرار من أكثر من 400 تاجر يعملون في قطاع السيارات.
6-
هل تعلم الحكومة ان هناك قرارات سابقة بخفض الضريبة على السيارات الكهربائية تماشيا مع الحفاظ على البيئة، وانها بهذا القرار قد خالفت كل القرارات والمعاهدات التي اتخذتها
والسير عليها للمحافظة على البيئة.
7-
هل لدى الحكومة نية للرجوع عن هذه القرارات لما في المصلحة العامة.
8-
هل قامت الحكومة بدراسة حول رفع الضريبة الخاصة على السيارات مع تزويدي بهذه الدراسة إن وجدت.
9-
لماذا لم تقم الحكومة بالتشاور مع ممثلي القطاعات المستثمرة في مجال السيارات ولم تقم بالتشاور مع غرف التجارة المعنية بذلك لغاية الان.
10-
لماذا لم تقم الحكومة بالتشاور مع القطاع ممثلي القطاعات المستثمرة في مجال السيارات ولم تقم بالتشاور مع غرف التجارة المعنية بذلك.
11-
كم عدد السيارات الكهربائية التي تم التخليص عليها منذ قرار الحكومة رفع الضريبة الخاصة على السيارات الكهربائية حتى تاريخه وكم عدد السيارات التي تم التخليص عليها لنفس الفترة من العام الماضي
12-
كم بلغت قيمة الإيرادات للضريبة الخاصة على السيارات الكهربائية منذ صدور قرار زيادة هذه الضريبة حتى تاريخه وكم بلغت هذه الإيرادات لنفس الفترة من العام الماضي.
النائب المحامي
صالح عبدالكريم العرموطي
MENAFN21112024000209011053ID1108910277
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