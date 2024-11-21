العرموطي يسأل عن رفع الضريبة على السيارات الكهربائية

MENAFN - Amman Net) وجه النائب صالح العرموطي، الحكومة، بـ 12 سؤالاً عن رفع الضريبة على السيارات الكهربائية، مؤكداً أنها بهذا القرار قد خالفت كل ما تعهدت به، وأن هناك حالة عزوف كبيرة عن شراء هذه السيارات بسبب ارتفاع أسعارها.وتالياً نص الأسئلة :

التاريخ: 21/11/2024





سعادة رئيس مجلس النواب المكرم

رقم السؤال (

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استنادا لاحكام المادة (96) من الدستور وعملا باحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب ارجوا توجيه السؤال التالي الى دولة رئيس الوزراء.

1-

هل تعلم الحكومة أن رفع الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية،

له آثار سلبية على الاستثمار في قطاع السيارات الكهربائية.

2-

هل تعلم الحكومة انها الحقت ضررا بالغاً على الاقتصاد الوطني والتجار والمواطنين، وهل تعلم الحكومة مدى هذا الخطر على الامن المجتمعي.

3-

هل تعلم الحكومة أن هناك "حالة عزوف تام" من المواطن عن شراء السيارات الكهربائية، نظرا لارتفاع قيمة الضرائب والجمارك.

4-

هل قام رئيس الوزراء او من ينوب عنه أو يمثله بزيارة المنطقة الحرة، والاستماع والحوار والوصول للحلول المرجوة مع ممثلي المستثمرين في قطاع تجارة السيارات.

5-

هل تعلم الحكومة ان المعاملات التجارية المتعلقة بإجراء معادلات جمركية على سيارات كهرباء جديدة نظرًا لارتفاع سعر المركبة الكهربائية الواحدة بموجب القرار الحكومي الجديد لا تزال معلقة بقرار من أكثر من 400 تاجر يعملون في قطاع السيارات.

6-

هل تعلم الحكومة ان هناك قرارات سابقة بخفض الضريبة على السيارات الكهربائية تماشيا مع الحفاظ على البيئة، وانها بهذا القرار قد خالفت كل القرارات والمعاهدات التي اتخذتها

والسير عليها للمحافظة على البيئة.

7-

هل لدى الحكومة نية للرجوع عن هذه القرارات لما في المصلحة العامة.

8-

هل قامت الحكومة بدراسة حول رفع الضريبة الخاصة على السيارات مع تزويدي بهذه الدراسة إن وجدت.

9-

لماذا لم تقم الحكومة بالتشاور مع ممثلي القطاعات المستثمرة في مجال السيارات ولم تقم بالتشاور مع غرف التجارة المعنية بذلك لغاية الان.

10-

لماذا لم تقم الحكومة بالتشاور مع القطاع ممثلي القطاعات المستثمرة في مجال السيارات ولم تقم بالتشاور مع غرف التجارة المعنية بذلك.

11-

كم عدد السيارات الكهربائية التي تم التخليص عليها منذ قرار الحكومة رفع الضريبة الخاصة على السيارات الكهربائية حتى تاريخه وكم عدد السيارات التي تم التخليص عليها لنفس الفترة من العام الماضي

12-

كم بلغت قيمة الإيرادات للضريبة الخاصة على السيارات الكهربائية منذ صدور قرار زيادة هذه الضريبة حتى تاريخه وكم بلغت هذه الإيرادات لنفس الفترة من العام الماضي.













النائب المحامي

صالح عبدالكريم العرموطي



