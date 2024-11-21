تشييع جثامين ثلاثة شهداء في جنين

MENAFN - Palestine News ) جنين / PNN - شيعت جماهير مدينة جنين، اليوم الخميس، جثامين ثلاثة شهداء ارتقوا خلال اقتحام قوات الاحتلال للمدينة ومخيمها.

وانطلق موكب التشييع من خليل سليمان الحكومي، ونُقلت جثامين الشهداء إلى منازل أهاليهم لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على جثامين الشهداء: رامي الحويطي، وفراس محمد الجاسر، وقصي محمد فرحات، قبل مواراتهم الثرى، ورددوا هتافات منددة بالجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في جنين وبلدة كفردان.

واستشهد الشابين رامي الحويطي وفراس الجاسر، في الحي الشرقي من مدينة جنين، خلال اقتحام الاحتلال يوم الثلاثاء الماضي، بعد إطلاق قوات الاحتلال النار عليهما واحتجاز طاقم الاسعاف ومنعه من نقلهما إلى المستشفى، وتركهم ينزفون لفترة طويلة حتى ارتقيا.

فيما أرتقى الشهيد محمد فرحات في قرية كفردان، عقب إطلاق قناص إسرائيلي النار عليه، وأصابته رصاصة في الصدر خلال حصار منزل في البلدة يوم أمس الأربعاء.

كما استشهد شابان، لم تعرف هويتهما بعد، عقب أن حاصرت قوات الاحتلال منزلا في كفردان، وأطلقت القذائف المحمولة على الكتف "اينيرجا" باتجاهه، ما أدى لارتقاء الشابين واحتجز الاحتلال جثمانيهما دون الإعلان عن هويتهما، وذلك بحسب محافظ جنين كمال أبو الرب.

وكانت قوة خاصة إسرائيلية اغتالت 3 شبان في قرية مثلث الشهداء جنوب جنين، بعد محاصرتهم داخل منزل في القرية، واحتجزت جثامينهم بعد التنكيل بها.

وبذلك يكون قد ارتقى خلال عدوان الاحتلال على محافظة جنين، والتي استمرت 48 ساعة، 8 شهداء، احتجز الاحتلال جثامين 5 منهم.