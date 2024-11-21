مستعمرون يجلبون قطيع أبقار إلى خلة حمد بالأغوار الشمالية

(MENAFN
- Palestine News Network
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الأغوار / PNN - أحضر مستعمرون، اليوم الخميس، عشرات الأبقار إلى خلة حمد في الحمة بالأغوار الشمالية.
وقالت مصادر محلية إن أربعة مستعمرين، أحضروا قطيع أبقار من مناطق بعيدة إلى الحمة بالأغوار قرب خيام المواطنين في المنطقة.
وأضافت أن شاحنة تابعة للمستعمرين جلبت معدات لبناء معرش سكني لهم، وسط تخوف لدى المواطنين أن يبني المستعمرون حظائر للأبقار في المستقبل القريب.
ويوجد في خلة حمد، بالحمة، بؤرة استعمارية أقيمت صيف 2016، وبدأ المستعمرون فيها يغلقون المراعي أمام المواطنين الفلسطينيين.
وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، في طوباس والأغوار الشمالية تسع مستوطنات، وسبع بؤر استيطانية منتشرة على قمم الجبال.
وبحسب الهيئة، فإنه منذ بداية العام 2024، ارتكب المستعمرون أكثر من 1732 اعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم.
وتعاني الفارسية منذ عام تصاعدا في اعتداءات المستعمرين بحماية الاحتلال، على المواطنين وممتلكاتهم، تمثلت بالاعتداء الجسدي على المواطنين، وسرقة خيامهم، وممتلكاتهم، والاعتداء على مواشيهم، ومحاولة سرقتها من حظائرها في الليل.
واستولى المستعمرون، خلال هذا الشهر، على قطعتي أرض في المنطقة، وزرعوها بعشرات أشجار الزيتون، كما أقاموا معرشا لهم في المنطقة.
وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان في بيان نشر على الموقع الالكتروني للهيئة، إن جيش الاحتلال والمستعمرين وبعد السابع من أكتوبر، نفذوا ما مجموعه 16663 اعتداء، طالت أراضي وممتلكات وحيوات الفلسطينيين، مستغلة ظروف الحرب والعدوان الذي تشنه على شعبنا في قطاع غزة وفي كل أماكن الوجود الفلسطيني من أجل فرض وقائع جديدة على الأرض.
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