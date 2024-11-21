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مستعمرون يجلبون قطيع أبقار إلى خلة حمد بالأغوار الشمالية

11/21/2024 6:10:47 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الأغوار / PNN - أحضر مستعمرون، اليوم الخميس، عشرات الأبقار إلى خلة حمد في الحمة بالأغوار الشمالية.

وقالت مصادر محلية إن أربعة مستعمرين، أحضروا قطيع أبقار من مناطق بعيدة إلى الحمة بالأغوار قرب خيام المواطنين في المنطقة.

وأضافت أن شاحنة تابعة للمستعمرين جلبت معدات لبناء معرش سكني لهم، وسط تخوف لدى المواطنين أن يبني المستعمرون حظائر للأبقار في المستقبل القريب.

ويوجد في خلة حمد، بالحمة، بؤرة استعمارية أقيمت صيف 2016، وبدأ المستعمرون فيها يغلقون المراعي أمام المواطنين الفلسطينيين.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، في طوباس والأغوار الشمالية تسع مستوطنات، وسبع بؤر استيطانية منتشرة على قمم الجبال.

وبحسب الهيئة، فإنه منذ بداية العام 2024، ارتكب المستعمرون أكثر من 1732 اعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وتعاني الفارسية منذ عام تصاعدا في اعتداءات المستعمرين بحماية الاحتلال، على المواطنين وممتلكاتهم، تمثلت بالاعتداء الجسدي على المواطنين، وسرقة خيامهم، وممتلكاتهم، والاعتداء على مواشيهم، ومحاولة سرقتها من حظائرها في الليل.

واستولى المستعمرون، خلال هذا الشهر، على قطعتي أرض في المنطقة، وزرعوها بعشرات أشجار الزيتون، كما أقاموا معرشا لهم في المنطقة.

وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان في بيان نشر على الموقع الالكتروني للهيئة، إن جيش الاحتلال والمستعمرين وبعد السابع من أكتوبر، نفذوا ما مجموعه 16663 اعتداء، طالت أراضي وممتلكات وحيوات الفلسطينيين، مستغلة ظروف الحرب والعدوان الذي تشنه على شعبنا في قطاع غزة وفي كل أماكن الوجود الفلسطيني من أجل فرض وقائع جديدة على الأرض.

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