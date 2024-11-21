الاحتلال يقتحم عدة بلدات في محافظة طولكرم ‫

MENAFN - Palestine News ) طولكرم - اقتحمت قوات الاحتلال ظهر اليوم الخميس، عدة بلدات في محافظة طولكرم تزامنا مع اقتحامها للمدينة.

وذكرت مصادر محلية، أن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت بلدتي عنبتا وكفر اللبد من جهة حاجز عناب العسكري شرق طولكرم، وجابت الشوارع والأحياء الرئيسية.

وأضافت، أن آليات أخرى اقتحمت بلدة فرعون جنوب طولكرم، وتمركزت في الحي الغربي فيها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وكانت آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت صباحا مدينة طولكرم وضاحية ارتاح، من المحور الجنوبي، وجابت شوارعها الرئيسية وتحديدا في الحيين الغربي والجنوبي.