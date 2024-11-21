الاحتلال يقتحم عدة بلدات في محافظة طولكرم ‫

(MENAFN
- Palestine News Network
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طولكرم - اقتحمت قوات الاحتلال ظهر اليوم الخميس، عدة بلدات في محافظة طولكرم تزامنا مع اقتحامها للمدينة.
وذكرت مصادر محلية، أن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت بلدتي عنبتا وكفر اللبد من جهة حاجز عناب العسكري شرق طولكرم، وجابت الشوارع والأحياء الرئيسية.
وأضافت، أن آليات أخرى اقتحمت بلدة فرعون جنوب طولكرم، وتمركزت في الحي الغربي فيها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.
وكانت آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت صباحا مدينة طولكرم وضاحية ارتاح، من المحور الجنوبي، وجابت شوارعها الرئيسية وتحديدا في الحيين الغربي والجنوبي.
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