جهاز الخدمة المدنية ينظم لقاءً تحضيريًا للمشاركين في الورشة الخليجية (الجودة في تقديم الخدمات الحكومية)

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) نظم جهاز الخدمة المدنية بالتعاون مع معهد الإدارة العامة لقاءً تحضيريًا عن بُعد للورشة الخليجية بعنوان (الجودة في تقديم الخدمات الحكومية)، التي تستضيفها مملكة البحرين تنفيذًا لاستراتيجية مجلس التعاون في مجال الخدمة المدنية وتنمية الموارد البشرية 2022-2025م، متمثلة بجهاز الخدمة المدنية والمُزمع عقدها خلال الفترة من 26 – 28 نوفمبر ، لمدراء ورؤساء أقسام الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون الخليجي بهدف تعريف المشاركين بالورشة وجدول الأعمال.
وتضمن اللقاء شرحًا موجزًا عن أدوات توثيق الممارسات الفضلى من إدارة الاستشارات والبحوث بمعهد الإدارة العامة، وشرحًا عن آليات التقييم وتوزيع أسئلة القياس والاستفادة من الورشة، كما تم عرض آلية الزيارات المؤسسية التي ستتخلل الورشة للتعرف على تجارب تلك المؤسسات في تقديم الخدمات.
وخلال اللقاء، تم تسليط الضوء على أهداف الورشة الرئيسية التي تتمثل في إبراز الممارسات البحرينية الفضلى في مجال جودة تقديم الخدمات وتعزيز ثقافة سياحة التدريب والتطوير في دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى أهمية التكامل بين القطاعين العام والخاص في تقديم خدمات نوعية للعملاء والشركاء.
كما ستُمكن الورشة المشاركين من تطبيق بعض المنهجيات والأدوات المتخصصة في إدارة الجودة وفق المعايير العالمية.
واستعرض اللقاء النتائج المرجوة لهذه الورشة وأبرزها إدراك أهمية إدارة الجودة في تحقيق التميز المؤسسي وتحديد العناصر الأساسية في إدارة الجودة، إضافة إلى التعرف على الممارسات البحرينية في مجال تقديم الخدمات وتطبيق بعض المنهجيات والأدوات في مجال إدارة الجودة، وإيجاد الحلول التي تواجه المؤسسات في مجال إدارة جودة الخدمات.
وتطرق اللقاء لمناقشة مجموعة من المحاور والرد على استفسارات وأسئلة المشاركين، وإلى الدور التنظيمي لجهاز الخدمة المدنية حول آليات العمل خلال أيام الورشة المزمع عقدها.
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