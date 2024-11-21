Thursday, 21 November 2024 01:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جهاز الخدمة المدنية ينظم لقاءً تحضيريًا للمشاركين في الورشة الخليجية (الجودة في تقديم الخدمات الحكومية)

11/21/2024 6:04:58 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نظم جهاز الخدمة المدنية بالتعاون مع معهد الإدارة العامة لقاءً تحضيريًا عن بُعد للورشة الخليجية بعنوان (الجودة في تقديم الخدمات الحكومية)، التي تستضيفها مملكة البحرين تنفيذًا لاستراتيجية مجلس التعاون في مجال الخدمة المدنية وتنمية الموارد البشرية 2022-2025م، متمثلة بجهاز الخدمة المدنية والمُزمع عقدها خلال الفترة من 26 – 28 نوفمبر ، لمدراء ورؤساء أقسام الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون الخليجي بهدف تعريف المشاركين بالورشة وجدول الأعمال.
وتضمن اللقاء شرحًا موجزًا عن أدوات توثيق الممارسات الفضلى من إدارة الاستشارات والبحوث بمعهد الإدارة العامة، وشرحًا عن آليات التقييم وتوزيع أسئلة القياس والاستفادة من الورشة، كما تم عرض آلية الزيارات المؤسسية التي ستتخلل الورشة للتعرف على تجارب تلك المؤسسات في تقديم الخدمات.

وخلال اللقاء، تم تسليط الضوء على أهداف الورشة الرئيسية التي تتمثل في إبراز الممارسات البحرينية الفضلى في مجال جودة تقديم الخدمات وتعزيز ثقافة سياحة التدريب والتطوير في دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى أهمية التكامل بين القطاعين العام والخاص في تقديم خدمات نوعية للعملاء والشركاء.

كما ستُمكن الورشة المشاركين من تطبيق بعض المنهجيات والأدوات المتخصصة في إدارة الجودة وفق المعايير العالمية.

واستعرض اللقاء النتائج المرجوة لهذه الورشة وأبرزها إدراك أهمية إدارة الجودة في تحقيق التميز المؤسسي وتحديد العناصر الأساسية في إدارة الجودة، إضافة إلى التعرف على الممارسات البحرينية في مجال تقديم الخدمات وتطبيق بعض المنهجيات والأدوات في مجال إدارة الجودة، وإيجاد الحلول التي تواجه المؤسسات في مجال إدارة جودة الخدمات.

وتطرق اللقاء لمناقشة مجموعة من المحاور والرد على استفسارات وأسئلة المشاركين، وإلى الدور التنظيمي لجهاز الخدمة المدنية حول آليات العمل خلال أيام الورشة المزمع عقدها.

MENAFN21112024000055011008ID1108910248

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث