وزير الصناعة والتجارة يترأس أعمال الاجتماع التاسع والخمسين للجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) ترأس عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، أعمال الاجتماع التاسع والخمسين للجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس، الذي عقد بحضور الأستاذة إيمان أحمد الدوسري وكيل وزارة الصناعة والتجارة، والشيخ حمد بن سلمان بن خليفة آل خليفة الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية، وأعضاء اللجنة ممثلي القطاعين العام والخاص.
وفي مستهل الاجتماع، رحب الوزير بأعضاء اللجنة، مثمنًا جهودهم ودورهم البارز في تعزيز الشراكة القائمة بين وزارة الصناعة والتجارة وبين الجهات التي ينتمون لها في مختلف مجلات التقييس، ومؤكدًا حرص الوزارة على متابعة كافة الأمور المتعلقة بالمواصفات والمقاييس للوقوف على آخر المستجدات في هذا الجانب.
وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومن أهمها الموافقة على اعتماد
1130 من مواصفات قياسية اختيارية، و10 لوائح فنية، وسحب مواصفة قياسية ولائحة فنية خليجية على المستوى الوطني، وذلك بعد أن استكملت اللجان الفنية المحلية المختصة التابعة للجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس من دراسة تلك المشاريع والتأكد من ملائمتها للتطبيق في مملكة البحرين، واستكمال الإخطار عنها لدى منظمة التجارة العالمية، تلبيةً لمتطلبات اتفاقية إزالة العوائق الفنية أمام التجارة التابعة لمنظمة التجارة العالمية.
كما جرى خلال الاجتماع، اعتماد دليل دور المختبرات المعينة (DIS) الذي يحتوي على وصف للأنشطة التي من المتوقع أن تقدمها المختبرات المعينة، والمعايير التي يجب الإيفاء بها في تقديم قدرات القياس، ومتابعة ما تم بشأن تنفيذ توصيات اجتماع اللجنة الوطنية السابق.
MENAFN21112024000055011008ID1108910247
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.