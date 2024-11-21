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وزير الصناعة والتجارة يترأس أعمال الاجتماع التاسع والخمسين للجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس

11/21/2024 6:04:57 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ترأس عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، أعمال الاجتماع التاسع والخمسين للجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس، الذي عقد بحضور الأستاذة إيمان أحمد الدوسري وكيل وزارة الصناعة والتجارة، والشيخ حمد بن سلمان بن خليفة آل خليفة الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية، وأعضاء اللجنة ممثلي القطاعين العام والخاص.
وفي مستهل الاجتماع، رحب الوزير بأعضاء اللجنة، مثمنًا جهودهم ودورهم البارز في تعزيز الشراكة القائمة بين وزارة الصناعة والتجارة وبين الجهات التي ينتمون لها في مختلف مجلات التقييس، ومؤكدًا حرص الوزارة على متابعة كافة الأمور المتعلقة بالمواصفات والمقاييس للوقوف على آخر المستجدات في هذا الجانب.
وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومن أهمها الموافقة على اعتماد
1130 من مواصفات قياسية اختيارية، و10 لوائح فنية، وسحب مواصفة قياسية ولائحة فنية خليجية على المستوى الوطني، وذلك بعد أن استكملت اللجان الفنية المحلية المختصة التابعة للجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس من دراسة تلك المشاريع والتأكد من ملائمتها للتطبيق في مملكة البحرين، واستكمال الإخطار عنها لدى منظمة التجارة العالمية، تلبيةً لمتطلبات اتفاقية إزالة العوائق الفنية أمام التجارة التابعة لمنظمة التجارة العالمية.
كما جرى خلال الاجتماع، اعتماد دليل دور المختبرات المعينة (DIS) الذي يحتوي على وصف للأنشطة التي من المتوقع أن تقدمها المختبرات المعينة، والمعايير التي يجب الإيفاء بها في تقديم قدرات القياس، ومتابعة ما تم بشأن تنفيذ توصيات اجتماع اللجنة الوطنية السابق.

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