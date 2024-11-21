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وزارة الإعلام تنعي الإعلامي الدكتور يوسف محمد

11/21/2024 5:18:58 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نعت وزارة الإعلام فقيدها الإعلامي الدكتور يوسف محمد، الذي وافته المنية اليوم، بعد رحلة عطاء ثرية في ميدان الإعلام الوطني.

وقالت :"لقد كان الفقيد رحمه الله علامة بارزة في المشهد الإعلامي داخل البحرين وخارجها، وصاحب رؤية مهنية متميزة أثرت الساحة الإعلامية المحلية والإقليمية على مدى سنوات من العمل المخلص، فقد عُرف بالمهنية العالية والالتزام الأخلاقي، وامتاز بدماثة خلقه وحسن تعامله ما أكسبه كل المحبة والتقدير من جميع زملائه والمحيطين به، كما ترك الراحل رحمه الله إرثًا مهنيًا مشرفًا وبصمات لا تُمحى في ذاكرة الإعلام الوطني، وسيظل حضوره المؤثر وعطاؤه المتميز محفورًا في ذاكرة الوطن".

وتقدمت وزارة الإعلام بأحر التعازي والمواساة لأسرة الفقيد رحمه الله وذويه، وللأسرة الإعلامية في مملكة البحرين، سائلة الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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