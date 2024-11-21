وزارة الإعلام تنعي الإعلامي الدكتور يوسف محمد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) نعت وزارة الإعلام فقيدها الإعلامي الدكتور يوسف محمد، الذي وافته المنية اليوم، بعد رحلة عطاء ثرية في ميدان الإعلام الوطني.
وقالت :"لقد كان الفقيد رحمه الله علامة بارزة في المشهد الإعلامي داخل البحرين وخارجها، وصاحب رؤية مهنية متميزة أثرت الساحة الإعلامية المحلية والإقليمية على مدى سنوات من العمل المخلص، فقد عُرف بالمهنية العالية والالتزام الأخلاقي، وامتاز بدماثة خلقه وحسن تعامله ما أكسبه كل المحبة والتقدير من جميع زملائه والمحيطين به، كما ترك الراحل رحمه الله إرثًا مهنيًا مشرفًا وبصمات لا تُمحى في ذاكرة الإعلام الوطني، وسيظل حضوره المؤثر وعطاؤه المتميز محفورًا في ذاكرة الوطن".
وتقدمت وزارة الإعلام بأحر التعازي والمواساة لأسرة الفقيد رحمه الله وذويه، وللأسرة الإعلامية في مملكة البحرين، سائلة الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
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